Create

Crée une ressource graphique pour effectuer le rendu d'une scène 3D sans être liée à un objet graphique.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Paramètres

name

[in] Nom de l'objet graphique.

width

[in] Largeur du cadre.

height

[in] Hauteur du cadre.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Méthode de gestion des couleurs. Consultez la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de gestion des couleurs.

Note

true - si la ressource est créée, false sinon.