Crée une ressource graphique pour effectuer le rendu d'une scène 3D sans être liée à un objet graphique.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // nom de l'objet graphique
   const int          width,                                // largeur 
   const int          height,                               // hauteur
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format de la couleur
   );

Paramètres

name

[in]  Nom de l'objet graphique.

width

[in]  Largeur du cadre.

height

[in]  Hauteur du cadre.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Méthode de gestion des couleurs. Consultez la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de gestion des couleurs.

Note

true - si la ressource est créée, false sinon.