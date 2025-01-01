- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
Create
Crée une ressource graphique pour effectuer le rendu d'une scène 3D sans être liée à un objet graphique.
|
virtual bool Create(
Paramètres
name
[in] Nom de l'objet graphique.
width
[in] Largeur du cadre.
height
[in] Hauteur du cadre.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Méthode de gestion des couleurs. Consultez la description de la fonction ResourceCreate() pour en savoir plus sur les méthodes de gestion des couleurs.
Note
true - si la ressource est créée, false sinon.