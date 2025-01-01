DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5Standardbibliothek3D GrafikCCanvas3DCreate 

Erstellen

Erstellt eine grafische Ressource zum Rendern einer 3D-Szene ohne Bindung an ein Chartobjekt.

virtual bool  Create(
   const string       name,                                 // Name des Grafikobjekts
   const int          width,                                // Breite 
   const int          height,                               // Höhe
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // Farbformat
   );

Parameter

name

[in]  Name des Grafikobjekts.

width

[in]  Frame-Breite.

height

[in]  Frame-Höhe.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Methode zur Farbbehandlung. In der Funktionsbeschreibung zu ResourceCreate() finden Sie mehr über die Methoden der Farbhandhabung.

Hinweis

true - wenn eine Ressource erstellt wurde, andernfalls - false.