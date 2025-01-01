Erstellen

Erstellt eine grafische Ressource zum Rendern einer 3D-Szene ohne Bindung an ein Chartobjekt.

virtual bool Create(

const string name,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parameter

name

[in] Name des Grafikobjekts.

width

[in] Frame-Breite.

height

[in] Frame-Höhe.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Methode zur Farbbehandlung. In der Funktionsbeschreibung zu ResourceCreate() finden Sie mehr über die Methoden der Farbhandhabung.

Hinweis

true - wenn eine Ressource erstellt wurde, andernfalls - false.