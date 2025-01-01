- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
CCanvas3D
CCanvas3Dは、チャート上の3Dオブジェクトを簡単に作成および視覚化するためのクラスです。
説明
CCanvas3Dは、アニメーション化された3Dグラフィックスの形で大量のデータの作成と視覚化を大幅に簡素化します。このクラスには、カメラと照明を管理するためのメソッドと、グラフィックリソースを作成するためのリソースマネージャ（テクスチャ、シェーダー、頂点バッファー、インデックス、シェーダーのパラメータ）の機能が含まれています。
さらに、ライブラリには、ボックス、ユーザデータの3次元表面、または任意のグリッドなど、シーンベースオブジェクトのクラスが含まれています。
機能が機能するには、ビデオカードがDX 11およびShader Model 5.0をサポートする必要があります。
Declaration
|
class CCanvas
タイトル
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
継承階層
CCanvas3D
グループ分けされたクラスメソッド
|
作成と解除
|
説明
|
チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。
|
OBJ_BITMAP_LABEL オブジェクトからグラフィックオブジェクトを取得してCCanvasクラスのインスタンスに接続します。
|
後続のレンダリングのためにオブジェクトを3Dシーンに追加します。
|
グラフィックリソースを破棄し、グラフィック3Dコンテキストを解放します。
|
照明
|
|
アンビエントオールラウンド照明の色と強度を設定します。
|
アンビエントオールラウンド照明の色と強度を取得します。
|
有向光源の方向を設定します。
|
有向光源の方向を取得します。
|
指向性光源の色と強度を設定します。
|
指向性光源の色と強度を取得します。
|
カメラ
|
|
3D座標投影行列を計算して2Dフレームに設定します。
|
3Dシーン投影行列を2Dフレームに取得します。
|
3Dシーン投影行列を設定します。
|
3Dシーン投影行列を取得します。
|
3Dシーンに視点を設定します。
|
3Dシーンでの視線の方向を設定します。
|
視線が向けられるポイントの座標を設定します。
|
3D空間の上部フレームの境界線の方向を設定します。
|
レンダリング
|
|
後続の表示のために、フレーム内部バッファーのすべてのシーンオブジェクトをレンダリングします。
|
新しいフレームをレンダリングするためのグラフィックコンテキストを準備します。
|
レンダリングされたフレームを内部バッファーにコピーし、必要に応じてチャート画像を更新します。
|
リソースの取得
|
|
グラフィックコンテキストハンドルを取得します。
|
リソースディスパッチャハンドルを取得します。
|
シーンパラメータのバッファへのポインタを取得します。