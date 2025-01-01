CCanvas3D

CCanvas3Dは、チャート上の3Dオブジェクトを簡単に作成および視覚化するためのクラスです。

説明

CCanvas3Dは、アニメーション化された3Dグラフィックスの形で大量のデータの作成と視覚化を大幅に簡素化します。このクラスには、カメラと照明を管理するためのメソッドと、グラフィックリソースを作成するためのリソースマネージャ（テクスチャ、シェーダー、頂点バッファー、インデックス、シェーダーのパラメータ）の機能が含まれています。

さらに、ライブラリには、ボックス、ユーザデータの3次元表面、または任意のグリッドなど、シーンベースオブジェクトのクラスが含まれています。

機能が機能するには、ビデオカードがDX 11およびShader Model 5.0をサポートする必要があります。

Declaration

class CCanvas

タイトル

#include <Canvas\Canvas.mqh>

継承階層 CCanvas CCanvas3D

グループ分けされたクラスメソッド