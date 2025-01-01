ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ3DグラフィックスCCanvas3D 

CCanvas3D

CCanvas3Dは、チャート上の3Dオブジェクトを簡単に作成および視覚化するためのクラスです。

説明

CCanvas3Dは、アニメーション化された3Dグラフィックスの形で大量のデータの作成と視覚化を大幅に簡素化します。このクラスには、カメラと照明を管理するためのメソッドと、グラフィックリソースを作成するためのリソースマネージャ（テクスチャ、シェーダー、頂点バッファー、インデックス、シェーダーのパラメータ）の機能が含まれています。

さらに、ライブラリには、ボックス、ユーザデータの3次元表面、または任意のグリッドなど、シーンベースオブジェクトのクラスが含まれています。

機能が機能するには、ビデオカードがDX 11およびShader Model 5.0をサポートする必要があります。

Declaration

  class CCanvas

タイトル

  #include <Canvas\Canvas.mqh>

継承階層

  CCanvas

      CCanvas3D

グループ分けされたクラスメソッド

作成と解除

説明

Create

チャートオブジェクトに結合しないグラフィックリソースを作成します。

Attach

OBJ_BITMAP_LABEL オブジェクトからグラフィックオブジェクトを取得してCCanvasクラスのインスタンスに接続します。

ObjectAdd

後続のレンダリングのためにオブジェクトを3Dシーンに追加します。

Destroy

グラフィックリソースを破棄し、グラフィック3Dコンテキストを解放します。

照明

 

AmbientColorSet

アンビエントオールラウンド照明の色と強度を設定します。

AmbientColorGet

アンビエントオールラウンド照明の色と強度を取得します。

LightDirectionSet

有向光源の方向を設定します。

LightDirectionGet

有向光源の方向を取得します。

LightColorSet

指向性光源の色と強度を設定します。

LightColorGet

指向性光源の色と強度を取得します。

カメラ

 

ProjectionMatrixSet

3D座標投影行列を計算して2Dフレームに設定します。

ProjectionMatrixGet

3Dシーン投影行列を2Dフレームに取得します。

ViewMatrixSet

3Dシーン投影行列を設定します。

ViewMatrixGet

3Dシーン投影行列を取得します。

ViewPositionSet

3Dシーンに視点を設定します。

ViewRotationSet

3Dシーンでの視線の方向を設定します。

ViewTargetSet

視線が向けられるポイントの座標を設定します。

ViewUpDirectionSet

3D空間の上部フレームの境界線の方向を設定します。

レンダリング

 

Render

後続の表示のために、フレーム内部バッファーのすべてのシーンオブジェクトをレンダリングします。

RenderBegin

新しいフレームをレンダリングするためのグラフィックコンテキストを準備します。

RenderEnd

レンダリングされたフレームを内部バッファーにコピーし、必要に応じてチャート画像を更新します。

リソースの取得

 

DXContext

グラフィックコンテキストハンドルを取得します。

DXDispatcher

リソースディスパッチャハンドルを取得します。

InputScene

シーンパラメータのバッファへのポインタを取得します。