- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
CCanvas3D
CCanvas3D ist eine Klasse zur vereinfachten Erstellung und Visualisierung von 3D-Objekten auf einem Chart.
Beschreibung
CCanvas3D vereinfacht erheblich das Erstellen und Visualisieren großer Datenmengen in Form von animierten 3D-Grafiken. Die Klasse enthält die Methoden zur Verwaltung von Kamera und Beleuchtung sowie den Ressourcenmanager zur Erstellung von Grafikressourcen: Texturen, Shader, Vertex-Puffer, Indizes und Shader-Parameter.
Außerdem enthält die Bibliothek die Klassen der Szenenbasisobjekte, wie z.B. eine Box, eine dreidimensionale Oberfläche auf Benutzerdaten oder ein beliebiges Gitter.
Eine Grafikkarte sollte DX 11 und Shader Model 5.0 unterstützen, damit die Funktionen funktionieren.
Deklaration
|
class CCanvas
Titel
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Vererbungshierarchie
CCanvas3D
Gruppierte Klassenmethoden
|
Erstellen/Löschen
|
Beschreibung
|
Erstellt eine grafische Ressource zum Rendern einer 3D-Szene ohne Bindung an ein Chartobjekt.
|
Ruft eine grafische Ressource aus dem Objekt OBJ_BITMAP_LABEL ab und hängt sie an eine Instanz der Klasse CCanvas an.
|
Fügt für das spätere Rendern ein Objekt in eine 3D-Szene ein.
|
Zerstört eine grafische Ressource und gibt den grafischen 3D-Kontext frei.
|
Licht
|
|
Legt die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung fest.
|
Bestimmt die Farbe und Intensität der Umgebungsbeleuchtung.
|
Legt die Richtung einer gerichteten Lichtquelle fest.
|
Ermittelt die Richtung einer gerichteten Lichtquelle.
|
Legt die Farbe und Intensität einer gerichteten Lichtquelle fest.
|
Ermittelt die Farbe und Intensität einer gerichteten Lichtquelle.
|
Kamera
|
|
Berechnet und setzt eine 3D-Koordinatenprojektionsmatrix auf einen 2D-Rahmen.
|
Ruft eine 3D-Szenenprojektionsmatrix auf einen 2D-Rahmen ab.
|
Legt eine 3D-Szenenansichtsmatrix fest.
|
Gibt eine 3D-Szenenansichtsmatrix zurück.
|
Setzt einen Betrachtungsstandpunkt auf eine 3D-Szene.
|
Legt die Richtung eines Blicks auf eine 3D-Szene fest.
|
Legt die Koordinaten des Punktes fest, auf den ein Blick gerichtet ist.
|
Legt die Richtung des oberen Rahmenrandes im 3D-Raum fest.
|
Rendern
|
|
Rendert alle Szenenobjekte im Frame-Innenpuffer für die spätere Anzeige.
|
Bereitet einen grafischen Kontext für das Rendern eines neuen Rahmens vor.
|
Kopiert einen gerenderten Rahmen in den inneren Puffer und aktualisiert gegebenenfalls ein Bild auf dem Chart.
|
Abrufen von Ressourcen
|
|
Ruft das Handle des grafische Kontext ab.
|
Ruft das Handle des Ressourcen-Dispatchers ab.
|
Ruft den Zeiger auf den Puffer der Szenenparameter ab.