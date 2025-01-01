CCanvas3D

CCanvas3D ist eine Klasse zur vereinfachten Erstellung und Visualisierung von 3D-Objekten auf einem Chart.

Beschreibung

CCanvas3D vereinfacht erheblich das Erstellen und Visualisieren großer Datenmengen in Form von animierten 3D-Grafiken. Die Klasse enthält die Methoden zur Verwaltung von Kamera und Beleuchtung sowie den Ressourcenmanager zur Erstellung von Grafikressourcen: Texturen, Shader, Vertex-Puffer, Indizes und Shader-Parameter.

Außerdem enthält die Bibliothek die Klassen der Szenenbasisobjekte, wie z.B. eine Box, eine dreidimensionale Oberfläche auf Benutzerdaten oder ein beliebiges Gitter.

Eine Grafikkarte sollte DX 11 und Shader Model 5.0 unterstützen, damit die Funktionen funktionieren.

Deklaration

class CCanvas

Titel

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Vererbungshierarchie CCanvas CCanvas3D

Gruppierte Klassenmethoden