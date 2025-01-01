DocumentazioneSezioni
CCanvas3D è una classe per la creazione e la visualizzazione semplificate di oggetti 3D su un chart.

Descrizione

CCanvas3D semplifica notevolmente la creazione e la visualizzazione di grandi quantità di dati sotto forma di grafica 3D animata. La classe contiene i metodi per la gestione della telecamera e dell'illuminazione, oltre a funzioni di gestione delle risorse per la creazione di risorse grafiche: textures, shaders, vertex buffers, indici e parametri shaders.

Inoltre, la libreria contiene le classi degli oggetti base della scena, come un box, una superficie tridimensionale sui dati dell'utente, ed una griglia arbitraria.

La scheda video dovrebbe supportare DX 11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni girino.

Dichiarazione

   class CCanvas

Titolo

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Gerarchia dell'ereditarietà

  CCanvas

      CCanvas3D

Metodi della classe per gruppi

Creazione/eliminazione

Descrizione

Create

Crea una risorsa grafica per il rendering di una scena 3D senza associazione ad un oggetto chart.

Attach

Ottiene una risorsa grafica dall'oggetto OBJ_BITMAP_LABEL e la collega ad un'istanza della classe CCanvas.

ObjectAdd

Aggiunge un oggetto ad una scena 3D per il rendering successivo.

Destroy

Distrugge una risorsa grafica e rilascia un contesto 3D grafico.

Light

 

AmbientColorSet

Imposta il colore e l'intensità dell'illuminazione generale a tutto tondo.

AmbientColorGet

Ottiene il colore e l'intensità dell'illuminazione a tutto tondo ambientale.

LightDirectionSet

Imposta la direzione di una sorgente luminosa diretta.

LightDirectionGet

Ottiene la direzione di una sorgente luminosa diretta.

LightColorSet

Imposta il colore e l'intensità di una fonte di luce diretta.

LightColorGet

Ottiene il colore e l'intensità di una sorgente luminosa diretta.

Camera

 

ProjectionMatrixSet

Calcola ed imposta una matrice di proiezione delle coordinate 3D su un frame 2D.

ProjectionMatrixGet

Ottiene una matrice di proiezione di scene 3D su un frame 2D.

ViewMatrixSet

Imposta una matrice di visualizzazione scena 3D.

ViewMatrixGet

Restituisce una matrice di visualizzazione scena 3D.

ViewPositionSet

Imposta il punto di vista sulla scena 3D.

ViewRotationSet

Imposta la direzione dello sguardo sulla scena 3D.

ViewTargetSet

Imposta le coordinate del punto a cui è diretto lo sguardo.

ViewUpDirectionSet

Imposta la direzione del bordo superiore del riquadro nello spazio 3D.

Rendering

 

Render

Esegue il rendering di tutti gli oggetti della scena nel buffer interno del frame per la visualizzazione successiva.

RenderBegin

Prepara un contesto grafico per il rendering di un nuovo frame.

RenderEnd

Copia un frame renderizzato nel buffer interno ed aggiorna l'immagine del chart, se necessario.

Ottenere risorse

 

DXContext

Ottiene l'handle del contesto grafico.

DXDispatcher

Ottiene l'handle del dispatcher di risorse.

InputScene

Ottiene il puntatore al buffer dei parametri della scena.