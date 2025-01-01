- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
CCanvas3D
CCanvas3D è una classe per la creazione e la visualizzazione semplificate di oggetti 3D su un chart.
Descrizione
CCanvas3D semplifica notevolmente la creazione e la visualizzazione di grandi quantità di dati sotto forma di grafica 3D animata. La classe contiene i metodi per la gestione della telecamera e dell'illuminazione, oltre a funzioni di gestione delle risorse per la creazione di risorse grafiche: textures, shaders, vertex buffers, indici e parametri shaders.
Inoltre, la libreria contiene le classi degli oggetti base della scena, come un box, una superficie tridimensionale sui dati dell'utente, ed una griglia arbitraria.
La scheda video dovrebbe supportare DX 11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni girino.
Dichiarazione
|
class CCanvas
Titolo
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Gerarchia dell'ereditarietà
CCanvas3D
Metodi della classe per gruppi
|
Creazione/eliminazione
|
Descrizione
|
Crea una risorsa grafica per il rendering di una scena 3D senza associazione ad un oggetto chart.
|
Ottiene una risorsa grafica dall'oggetto OBJ_BITMAP_LABEL e la collega ad un'istanza della classe CCanvas.
|
Aggiunge un oggetto ad una scena 3D per il rendering successivo.
|
Distrugge una risorsa grafica e rilascia un contesto 3D grafico.
|
Light
|
|
Imposta il colore e l'intensità dell'illuminazione generale a tutto tondo.
|
Ottiene il colore e l'intensità dell'illuminazione a tutto tondo ambientale.
|
Imposta la direzione di una sorgente luminosa diretta.
|
Ottiene la direzione di una sorgente luminosa diretta.
|
Imposta il colore e l'intensità di una fonte di luce diretta.
|
Ottiene il colore e l'intensità di una sorgente luminosa diretta.
|
Camera
|
|
Calcola ed imposta una matrice di proiezione delle coordinate 3D su un frame 2D.
|
Ottiene una matrice di proiezione di scene 3D su un frame 2D.
|
Imposta una matrice di visualizzazione scena 3D.
|
Restituisce una matrice di visualizzazione scena 3D.
|
Imposta il punto di vista sulla scena 3D.
|
Imposta la direzione dello sguardo sulla scena 3D.
|
Imposta le coordinate del punto a cui è diretto lo sguardo.
|
Imposta la direzione del bordo superiore del riquadro nello spazio 3D.
|
Rendering
|
|
Esegue il rendering di tutti gli oggetti della scena nel buffer interno del frame per la visualizzazione successiva.
|
Prepara un contesto grafico per il rendering di un nuovo frame.
|
Copia un frame renderizzato nel buffer interno ed aggiorna l'immagine del chart, se necessario.
|
Ottenere risorse
|
|
Ottiene l'handle del contesto grafico.
|
Ottiene l'handle del dispatcher di risorse.
|
Ottiene il puntatore al buffer dei parametri della scena.