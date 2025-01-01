CCanvas3D

CCanvas3D è una classe per la creazione e la visualizzazione semplificate di oggetti 3D su un chart.

Descrizione

CCanvas3D semplifica notevolmente la creazione e la visualizzazione di grandi quantità di dati sotto forma di grafica 3D animata. La classe contiene i metodi per la gestione della telecamera e dell'illuminazione, oltre a funzioni di gestione delle risorse per la creazione di risorse grafiche: textures, shaders, vertex buffers, indici e parametri shaders.

Inoltre, la libreria contiene le classi degli oggetti base della scena, come un box, una superficie tridimensionale sui dati dell'utente, ed una griglia arbitraria.

La scheda video dovrebbe supportare DX 11 e Shader Model 5.0 affinché le funzioni girino.

Dichiarazione

class CCanvas

Titolo

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Gerarchia dell'ereditarietà CCanvas CCanvas3D

Metodi della classe per gruppi