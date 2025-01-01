- AmbientColorGet
CCanvas3D
CCanvas3D는 차트에서 3D 개체를 간단하게 만들고 시각화하는 클래스입니다.
설명
CCanvas3D는 애니메이션 3D 그래픽 형태로 대량 데이터를 만들고 시각화하는 작업을 크게 간소화합니다. 클래스에는 카메라 및 조명을 관리하는 방법과 그래픽 리소스(예: 텍스처, 셰이더, 정점 버퍼, 인덱스 및 셰이더 매개변수)를 작성하는 리소스 관리자가 포함되어 있습니다.
또한 라이브러리에는 상자, 사용자 데이터의 3D 표면 또는 임의 그리드와 같은 기본 개체 클래스가 포함되어 있습니다.
기능이 작동하려면 비디오 카드가 DX 11 및 셰이더 모델 5.0을 지원해야 합니다.
선언
|
class CCanvas
제목
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
상속 계층
CCanvas3D
그룹별 클래스 메서드
|
생성/삭제
|
설명
|
차트 개체에 바인딩하지 않고 3D 장면을 렌더링하기 위한 그래픽 리소스를 작성합니다.
|
OBJ_BITMAP_LABEL 개체에서 그래픽 리소스를 가져와서 CCanvas 클래스 인스턴스에 연결합니다.
|
후속 렌더링을 위해 3D 장면에 개체를 추가합니다.
|
그래픽 리소스를 삭제하고 3D 컨텍스트를 릴리스합니다.
|
조명
|
|
주변 전체 라이팅의 색상과 강도를 설정합니다.
|
주변 전체 라이팅의 색상과 강도를 가져옵니다
|
방향 지정 광원의 방향을 설정합니다.
|
방향 지정 광원의 방향을 가져옵니다.
|
방향이 있는 광원의 색상과 강도를 설정합니다.
|
방향이 있는 광원의 색상과 강도를 가져옵니다.
|
Camera
|
|
3D 좌표 투영 매트릭스를 계산하여 2D 프레임으로 설정합니다.
|
3D 장면 투영 매트릭스를 2D 프레임으로 가져옵니다.
|
3D 장면 뷰 매트릭스를 설정합니다.
|
3D 장면 뷰 매트릭스를 반환합니다.
|
3D 장면의 시점을 설정합니다.
|
3D 장면에서 시선 방향을 설정합니다.
|
시선이 향하는 지점의 좌표를 설정합니다.
|
3D 공간에서 상부 프레임 테두리의 방향을 설정합니다.
|
렌더링
|
|
이후 디스플레이를 위해 프레임 내부 버퍼의 모든 장면 개체를 렌더링합니다.
|
새 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 준비합니다.
|
렌더링된 프레임을 내부 버퍼에 복사하고 필요한 경우 차트 이미지를 업데이트합니다.
|
리소스 가져오기
|
|
그래픽 컨텍스트 핸들을 가져옵니다.
|
리소스 발송자 핸들을 가져옵니다.
|
장면 매개변수의 버퍼에 대한 포인터를 가져옵니다.