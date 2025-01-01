문서화섹션
CCanvas3D

CCanvas3D는 차트에서 3D 개체를 간단하게 만들고 시각화하는 클래스입니다.

설명

CCanvas3D는 애니메이션 3D 그래픽 형태로 대량 데이터를 만들고 시각화하는 작업을 크게 간소화합니다. 클래스에는 카메라 및 조명을 관리하는 방법과 그래픽 리소스(예: 텍스처, 셰이더, 정점 버퍼, 인덱스 및 셰이더 매개변수)를 작성하는 리소스 관리자가 포함되어 있습니다.

또한 라이브러리에는 상자, 사용자 데이터의 3D 표면 또는 임의 그리드와 같은 기본 개체 클래스가 포함되어 있습니다.

기능이 작동하려면 비디오 카드가 DX 11 및 셰이더 모델 5.0을 지원해야 합니다.

선언

   class CCanvas

제목

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

상속 계층

  CCanvas

      CCanvas3D

그룹별 클래스 메서드

생성/삭제

설명

Create

차트 개체에 바인딩하지 않고 3D 장면을 렌더링하기 위한 그래픽 리소스를 작성합니다.

Attach

OBJ_BITMAP_LABEL 개체에서 그래픽 리소스를 가져와서 CCanvas 클래스 인스턴스에 연결합니다.

ObjectAdd

후속 렌더링을 위해 3D 장면에 개체를 추가합니다.

Delete

그래픽 리소스를 삭제하고 3D 컨텍스트를 릴리스합니다.

조명

 

AmbientColorSet

주변 전체 라이팅의 색상과 강도를 설정합니다.

AmbientColorGet

주변 전체 라이팅의 색상과 강도를 가져옵니다

LightDirectionSet

방향 지정 광원의 방향을 설정합니다.

LightDirectionGet

방향 지정 광원의 방향을 가져옵니다.

LightColorSet

방향이 있는 광원의 색상과 강도를 설정합니다.

LightColorGet

방향이 있는 광원의 색상과 강도를 가져옵니다.

Camera

 

ProjectionMatrixSet

3D 좌표 투영 매트릭스를 계산하여 2D 프레임으로 설정합니다.

ProjectionMatrixGet

3D 장면 투영 매트릭스를 2D 프레임으로 가져옵니다.

ViewMatrixSet

3D 장면 뷰 매트릭스를 설정합니다.

ViewMatrixGet

3D 장면 뷰 매트릭스를 반환합니다.

ViewPositionSet

3D 장면의 시점을 설정합니다.

ViewRotationSet

3D 장면에서 시선 방향을 설정합니다.

ViewTargetSet

시선이 향하는 지점의 좌표를 설정합니다.

ViewUpDirectionSet

3D 공간에서 상부 프레임 테두리의 방향을 설정합니다.

렌더링

 

Render

이후 디스플레이를 위해 프레임 내부 버퍼의 모든 장면 개체를 렌더링합니다.

RenderBegin

새 프레임을 렌더링하기 위한 그래픽 컨텍스트를 준비합니다.

RenderEnd

렌더링된 프레임을 내부 버퍼에 복사하고 필요한 경우 차트 이미지를 업데이트합니다.

리소스 가져오기

 

DXContext

그래픽 컨텍스트 핸들을 가져옵니다.

DXDispatcher

리소스 발송자 핸들을 가져옵니다.

InputScene

장면 매개변수의 버퍼에 대한 포인터를 가져옵니다.