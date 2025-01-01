CCanvas3D

CCanvas3D는 차트에서 3D 개체를 간단하게 만들고 시각화하는 클래스입니다.

설명

CCanvas3D는 애니메이션 3D 그래픽 형태로 대량 데이터를 만들고 시각화하는 작업을 크게 간소화합니다. 클래스에는 카메라 및 조명을 관리하는 방법과 그래픽 리소스(예: 텍스처, 셰이더, 정점 버퍼, 인덱스 및 셰이더 매개변수)를 작성하는 리소스 관리자가 포함되어 있습니다.

또한 라이브러리에는 상자, 사용자 데이터의 3D 표면 또는 임의 그리드와 같은 기본 개체 클래스가 포함되어 있습니다.

기능이 작동하려면 비디오 카드가 DX 11 및 셰이더 모델 5.0을 지원해야 합니다.

선언

class CCanvas

제목

#include <Canvas\Canvas.mqh>

상속 계층 CCanvas CCanvas3D

그룹별 클래스 메서드