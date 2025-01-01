CCanvas3D

CCanvas3D est une classe permttant la création et la visualisation simplifiée d'objets 3D sur un graphique.

Description

CCanvas3D simplifie grandement la création et la visualisation de grandes quantités de données sous la forme de graphiques 3D animés. La classe contient des méthodes pour gérer la caméra et la lumière, ainsi qu'un gestionnaire de ressources pour créer des ressources graphiques : textures, shaders, vertex buffers, indexes, et paramètres d'ombrage.

En outre, la bibliothèque contient les classes des objets de base de la scène, comme une boîte, une surface tridimensionnelle sur les données utilisateur ou une grille arbitraire.

Votre carte vidéo doit supporter DX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions puissent fonctionner.

Déclaration

class CCanvas

Titre

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Hiérarchie d'héritage CCanvas CCanvas3D

Méthodes de classe par groupes