CCanvas3D

CCanvas3D est une classe permttant la création et la visualisation simplifiée d'objets 3D sur un graphique.

Description

CCanvas3D simplifie grandement la création et la visualisation de grandes quantités de données sous la forme de graphiques 3D animés. La classe contient des méthodes pour gérer la caméra et la lumière, ainsi qu'un gestionnaire de ressources pour créer des ressources graphiques : textures, shaders, vertex buffers, indexes, et paramètres d'ombrage.

En outre, la bibliothèque contient les classes des objets de base de la scène, comme une boîte, une surface tridimensionnelle sur les données utilisateur ou une grille arbitraire.

Votre carte vidéo doit supporter DX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions puissent fonctionner.

Déclaration

   class CCanvas

Titre

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Hiérarchie d'héritage

  CCanvas

      CCanvas3D

Méthodes de classe par groupes

Création/suppression

Description

Create

Crée une ressource graphique pour effectuer le rendu d'une scène 3D sans être liée à un objet graphique.

Attach

Retourne une ressource graphique de l'objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.

ObjectAdd

Ajoute un objet à une scène 3D pour pouvoir effectuer ensuite le rendu.

Destroy

Détruit une ressource graphique et relâche le contexte graphique 3D.

Lumière

 

AmbientColorSet

Définit la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.

AmbientColorGet

Retourne la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.

LightDirectionSet

Définit la direction d'une source dirigée de lumière.

LightDirectionGet

Retourne la direction d'une source dirigée de lumière.

LightColorSet

Définit la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.

LightColorGet

Retourne la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.

Caméra

 

ProjectionMatrixSet

Calcule et définit la matrice de projection des coordonnées 3D vers un cadre 2D.

ProjectionMatrixGet

Retourne la matrice de projection d'une scène 3D vers un cadre 2D.

ViewMatrixSet

Définit la matrice de vue d'une scène 3D.

ViewMatrixGet

Retourne la matrice de vue d'une scène 3D.

ViewPositionSet

Définit le point de vue d'une scène 3D.

ViewRotationSet

Définit la direction du regard vers une scène 3D.

ViewTargetSet

Définit les coordonnées du point vers lequel le regard est porté.

ViewUpDirectionSet

Définit la direction de la bordure du cadre supérieur dans un espace 3D.

Rendu

 

Render

Effectue le rendu de tous les objets de la scène du buffer interne du cadre pour pouvoir être affiché.

RenderBegin

Prépare un contexte graphique pour effectuer le rendu d'un nouveau cadre.

RenderEnd

Copie un cadre dont le rendu a été réalisé vers le buffer interne et met à jour l'image graphique si nécessaire.

Obtenir des ressources

 

DXContext

Retourne le handle du contexte graphique.

DXDispatcher

Retourne le handle du gestionnaire de ressources.

InputScene

Retourne un pointeur sur le buffer des paramètres de la scène.