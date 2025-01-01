- AmbientColorGet
CCanvas3D
CCanvas3D est une classe permttant la création et la visualisation simplifiée d'objets 3D sur un graphique.
Description
CCanvas3D simplifie grandement la création et la visualisation de grandes quantités de données sous la forme de graphiques 3D animés. La classe contient des méthodes pour gérer la caméra et la lumière, ainsi qu'un gestionnaire de ressources pour créer des ressources graphiques : textures, shaders, vertex buffers, indexes, et paramètres d'ombrage.
En outre, la bibliothèque contient les classes des objets de base de la scène, comme une boîte, une surface tridimensionnelle sur les données utilisateur ou une grille arbitraire.
Votre carte vidéo doit supporter DX 11 et Shader Model 5.0 pour que les fonctions puissent fonctionner.
Déclaration
class CCanvas
Titre
#include <Canvas\Canvas.mqh>
Hiérarchie d'héritage
CCanvas3D
Méthodes de classe par groupes
Création/suppression
Description
Crée une ressource graphique pour effectuer le rendu d'une scène 3D sans être liée à un objet graphique.
Retourne une ressource graphique de l'objet OBJ_BITMAP_LABEL et l'attache à une instance de la classe CCanvas.
Ajoute un objet à une scène 3D pour pouvoir effectuer ensuite le rendu.
Détruit une ressource graphique et relâche le contexte graphique 3D.
Lumière
Définit la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.
Retourne la couleur et l'intensité de la lumière ambiante.
Définit la direction d'une source dirigée de lumière.
Retourne la direction d'une source dirigée de lumière.
Définit la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.
Retourne la couleur et l'intensité d'une source dirigée de lumière.
Caméra
Calcule et définit la matrice de projection des coordonnées 3D vers un cadre 2D.
Retourne la matrice de projection d'une scène 3D vers un cadre 2D.
Définit la matrice de vue d'une scène 3D.
Retourne la matrice de vue d'une scène 3D.
Définit le point de vue d'une scène 3D.
Définit la direction du regard vers une scène 3D.
Définit les coordonnées du point vers lequel le regard est porté.
Définit la direction de la bordure du cadre supérieur dans un espace 3D.
Rendu
Effectue le rendu de tous les objets de la scène du buffer interne du cadre pour pouvoir être affiché.
Prépare un contexte graphique pour effectuer le rendu d'un nouveau cadre.
Copie un cadre dont le rendu a été réalisé vers le buffer interne et met à jour l'image graphique si nécessaire.
Obtenir des ressources
Retourne le handle du contexte graphique.
Retourne le handle du gestionnaire de ressources.
Retourne un pointeur sur le buffer des paramètres de la scène.