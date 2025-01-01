- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
CCanvas3D
CCanvas3D是一个用于在图表上简化3D对象创建和可视化的类。
描述
CCanvas3D以动态3D图形的形式大幅简化了大量数据的创建和可视化。CCanvas3D类包含管理相机和光线的方法，以及提供了用于创建图形资源的资源管理器 – 纹理、着色器、顶点缓冲区、索引和着色器参数。
此外，程序库还包括场景基对象的类，比如盒子，用户数据上的三维表面或任意网格。
显卡应支持DX 11和Shader Model 5.0，以便使函数正常工作。
声明
|
class CCanvas
标题
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
继承架构
CCanvas3D
按组划分类函数
|
创建/删除
|
描述
|
创建用于渲染3D场景而无需绑定到图表对象的图形资源。
|
从OBJ_BITMAP_LABEL对象获得图形资源并将其附加到CCanvas类的实例。
|
将对象添加到3D场景以进行后续渲染。
|
破坏图形资源并发布图形3D环境。
|
光线
|
|
设置环境全方位光线的颜色和强度。
|
获取环境全方位光线的颜色和强度。
|
设置定向光源的方向。
|
获取定向光源的方向。
|
设置定向光源的颜色和强度。
|
获取定向光源的颜色和强度。
|
相机
|
|
计算并设置3D坐标投影矩阵到2D帧。
|
获取3D坐标投影矩阵到2D帧。
|
设置3D场景视图矩阵。
|
返回3D场景视图矩阵。
|
设置3D场景的视点。
|
设置在3D场景中注视的方向。
|
设置注视点的坐标。
|
在3D空间中设置上边框的方向。
|
渲染
|
|
渲染画帧内部缓冲区中的所有场景对象，以供后续显示。
|
准备用于渲染新画帧的图形环境。
|
将已渲染的画帧复制到内部缓冲区，并在必要时更新图表图像。
|
获取资源
|
|
获取图形环境句柄。
|
获取资源分配器句柄。
|
获取指向场景参数缓冲区的指针。