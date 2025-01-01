CCanvas3D

CCanvas3D是一个用于在图表上简化3D对象创建和可视化的类。

描述

CCanvas3D以动态3D图形的形式大幅简化了大量数据的创建和可视化。CCanvas3D类包含管理相机和光线的方法，以及提供了用于创建图形资源的资源管理器 – 纹理、着色器、顶点缓冲区、索引和着色器参数。

此外，程序库还包括场景基对象的类，比如盒子，用户数据上的三维表面或任意网格。

显卡应支持DX 11和Shader Model 5.0，以便使函数正常工作。

声明

class CCanvas

标题

#include <Canvas\Canvas.mqh>

继承架构 CCanvas CCanvas3D

按组划分类函数