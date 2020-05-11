Trabalhando com as funções de rede ou MySQL sem DLL: Parte I - Conector

Conteúdo

Introdução

Há um ano, as funções de rede em MQL5 foram reabastecidos com as funções para se trabalhar com sockets. Isso abriu grandes oportunidades para os programadores que desenvolvem produtos para o Mercado. Agora eles podem implementar coisas que antes exigiam bibliotecas dinâmicas. Vamos considerar um desses exemplos nesta série de dois artigos. No primeiro artigo, eu vou considerar os princípios do conector MySQL, enquanto no segundo, desenvolverei as aplicações mais simples usando o conector, ou seja, o serviço para coletar as propriedades dos sinais disponíveis no terminal e o programa para visualizar suas alterações ao longo do tempo (veja a Fig. 1).







Fig. 1. O programa para visualizar alterações nas propriedades do sinal dentro de um certo período de tempo



Sockets

Um socket é uma interface de software para a troca de dados entre processos. Os processos podem ser iniciados em um único PC ou em diferentes PCs conectados em rede.

A MQL5 fornece apenas sockets do tipo cliente TCP. Isso significa que somos capazes de iniciar uma conexão, mas não podemos esperar por ela do lado de fora. Portanto, se nós precisarmos fornecer uma conexão entre programas MQL5 via sockets, nós precisaremos de um servidor que atue como intermediário. O servidor aguarda uma conexão com a porta ouvida e executa determinadas funções a pedido do cliente. Para se conectar ao servidor, nós precisamos saber o seu endereço IP e porta.

Uma porta é um número que varia de 0 a 65535. Existem três intervalos de portas: do sistema (0-1023), do usuário (1024-49151) e dinâmicas (49152-65535). Algumas portas são alocadas para trabalhar com determinadas funções. A alocação é realizada pela IANA - uma organização que gerencia as zonas de endereço IP e domínios de nível superior, além de registrar os tipos de dados MIME.

A porta 3306 é alocada para o MySQL por padrão. Nós nos conectaremos a ele ao acessar o servidor. Observe que esse valor pode ser alterado. Portanto, ao desenvolver um EA, a porta deve ser configurada nas entradas junto com o endereço IP.

A seguinte abordagem é usada ao trabalhar com sockets:

Criamos um socket (obtemos um identificador ou erro)

Nos conectamos ao servidor

Há a troca de dados

Encerramos o soquete

Ao trabalhar com várias conexões, lembre-se da limitação de 128 sockets abertos simultaneamente para um único programa MQL5.







Analisador de tráfego Wireshark

O analisador de tráfego facilita a depuração do código de um programa que aplica sockets. Sem ele, todo o processo se assemelha à reparação de eletrônicos sem um osciloscópio. O analisador captura os dados da interface de rede selecionada e os exibe de forma legível. Ele rastreia o tamanho dos pacotes, o intervalo de tempo entre eles, a presença de retransmissões e quedas de conexão, além de muitos outros dados úteis. Ele também descriptografa muitos protocolos.



Pessoalmente, eu uso o Wireshark para esses fins.

Fig. 2. Analisador de tráfego Wireshark



A Figura 2 exibe a janela do analisador de tráfego com os pacotes capturados em que:

Filtro de exibição das linhas. "tcp.port==3306" significa que apenas os pacotes com a porta TCP 3306 local ou remota são exibidos (porta do servidor MySQL padrão). Pacotes. Aqui nós podemos ver o processo de configuração da conexão, a saudação do servidor, a solicitação de autorização e a subsequente troca de dados.

Conteúdo do pacote selecionado em formato hexadecimal. Nesse caso, nós podemos ver o conteúdo do pacote de saudação do servidor MySQL.

Nível de transporte (TCP). Estamos localizados aqui ao usar as funções para trabalhar com sockets.

Nível da aplicação (MySQL). É isso que nós devemos considerar neste artigo.



O filtro de exibição não limita a captura de pacotes. Isso é claramente visível na barra de status, indicando que 35 pacotes capturados de 2623 pacotes localizados na memória estão sendo manipulados no momento. Para reduzir a carga no PC, nós devemos definir o filtro de captura ao selecionar a interface de rede, conforme mostrado na Fig. 3. Isso deve ser feito apenas se todos os outros pacotes não forem realmente úteis.







Fig. 3. Filtro de captura de pacotes

Para nos familiarizarmos com o analisador de tráfego, vamos tentar estabelecer uma conexão com o servidor "google.com" e acompanhar o processo. Para fazer isso, escrevemos um pequeno script.

void OnStart () { int socket= SocketCreate (); if (socket== INVALID_HANDLE ) return ; if ( SocketConnect (socket, "google.com" , 80 , 2000 )== false ) { return ; } Sleep ( 5000 ); SocketClose (socket); }

Então, primeiro nós criamos um socket e obtemos o seu identificador usando a função SocketCreate(). A referência diz que, neste caso, você pode obter um erro em dois casos quase impossíveis:

O erro ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED indica que mais de 128 sockets estão abertos. O erro ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED aparece ao tentar chamar uma criação de socket a partir de um indicador, no qual esse recurso está desativado.

Depois de receber o identificador, tentamos estabelecer a conexão. Neste exemplo, nos conectamos ao servidor "google.com" (não esqueça de adicioná-lo aos endereços permitidos nas configurações da plataforma), ou seja, a porta 80 com o tempo limite de 2 000 milissegundos. Depois de estabelecer a conexão, aguardamos 5 segundos e fechamos a conexão. Agora vamos ver como fica na janela do analisador de tráfego.

Fig. 4. Estabelecendo e fechando uma conexão



Na Figura 4, nós podemos ver a troca de dados entre nosso script e o servidor "google.com" com o endereço IP "172.217.16.14". As consultas DNS não são exibidas aqui, pois a linha de filtro apresenta a expressão "tcp.port==80".

Os três pacotes superiores representam o estabelecimento de uma conexão, enquanto os três inferiores representam seu fechamento. A coluna Time exibe o tempo entre os pacotes e podemos ver 5 segundos de tempo de inatividade. Observe que os pacotes são coloridos em verde, diferente dos da Figura 2. Isso ocorre porque, no caso anterior, o analisador detectou o protocolo MySQL na troca. No caso atual, nenhum dado foi passado e o analisador destacou os pacotes com a cor TCP padrão.







Troca de dados

De acordo com o protocolo, o servidor MySQL deve enviar uma saudação depois de estabelecer uma conexão. Em resposta, o cliente envia uma solicitação de autorização. Esse funcionamento é descrito em detalhes na seção Connection Phase na página dev.mysql.com. Se a saudação não for recebida, o endereço IP é inválido ou o servidor está ouvindo outra porta. De qualquer forma, isso significa que nos conectamos a algo que definitivamente não é um servidor MySQL. Em uma situação normal, nós precisamos receber os dados (ler do socket) e analisá-los.





Recepção



Na classe CMySQLTransaction (a ser descrito em detalhes um pouco mais tarde), o recebimento de dados foi implementado da seguinte maneira:

bool CMySQLTransaction::ReceiveData( ushort error_code= 0 ) { char buf[]; uint timeout_check= GetTickCount ()+m_timeout; do { uint len= SocketIsReadable (m_socket); if (len) { int rsp_len= SocketRead (m_socket,buf,len,m_timeout); m_rx_counter+= rsp_len; ENUM_TRANSACTION_STATE res = Incoming(buf,rsp_len); if (res==MYSQL_TRANSACTION_COMPLETE) return true ; else if (res==MYSQL_TRANSACTION_ERROR) { if (m_packet.error.code) SetUserError (MYSQL_ERR_SERVER_ERROR); else SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } } } while ( GetTickCount ()<timeout_check && ! IsStopped ()); SetUserError (error_code); return false ; }

uint timeout_check= GetTickCount ()+m_timeout;

Aqui oé um identificador de socket obtido anteriormente ao criá-lo, enquantoé o tempo limite de leitura de dados usado como o SocketRead() um argumento de função para aceitar um fragmento de dados, bem como na forma do tempo limite de recebimento de todos os dados. Antes de inserir o loop, definimos um timestamp. Atingindo-o, ele é considerado o tempo limite do recebimento de dados:

Em seguida, fazemos a leitura do resultado da função SocketIsReadable() em um loop e aguardamos até que ele retorne um valor diferente de zero. Depois disso, fazemos a leitura dos dados no buffer e passamos eles para processamento.

uint len= SocketIsReadable (m_socket); if (len) { int rsp_len= SocketRead (m_socket,buf,len,m_timeout); m_rx_counter+= rsp_len; ENUM_TRANSACTION_STATE res = Incoming(buf,rsp_len); ... }

Nós não podemos contar com a capacidade de aceitar o pacote inteiro se houver dados no socket. Há várias situações em que os dados podem chegar em pequenas porções. Por exemplo, pode ser uma conexão ruim por meio de um modem 4G com um grande número de retransmissões. Portanto, nosso manipulador deve ser capaz de coletar os dados em alguns grupos indivisíveis com os quais é possível trabalhar. Vamos usar os pacotes MySQL para isso.



O método CMySQLTransaction::Incoming() é usado para acumular e processar os dados:



ENUM_TRANSACTION_STATE Incoming( uchar &data[], uint len);

O resultado retornado nos permite saber o que fazer em seguida — continuar, concluir ou interromper o processo de recebimento dos dados:

enum ENUM_TRANSACTION_STATE { MYSQL_TRANSACTION_ERROR=- 1 , MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS= 0 , MYSQL_TRANSACTION_COMPLETE, MYSQL_TRANSACTION_SUBQUERY_COMPLETE };

No caso de um erro interno, bem como ao obter um erro no servidor ou ao concluir o recebimento dos dados, a leitura dos dados do socket deve ser interrompida. Em todos os outros casos, ele deve continuar. O valor MYSQL_TRANSACTION_SUBQUERY_COMPLETE indica que uma das respostas do servidor as várias consultas de um cliente foram aceitas. É equivalente a MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS para o algoritmo de leitura.





Fig. 5. O pacote MySQL



O formato do pacote MySQL é exibido na Fig. 5. Os três primeiros bytes definem o tamanho de uma carga útil no pacote, enquanto o próximo byte significa o número de série do pacote na sequência, sendo seguido pelos dados. O número de série é definido como zero no início de cada transmissão. Por exemplo, o pacote de saudação é 0, solicitação de autorização do cliente — 1, resposta do servidor — 2 (final da fase de conexão). Em seguida, ao enviar uma consulta do cliente, o valor do número de sequência deve ser definido como zero novamente e aumentado em cada pacote de resposta do servidor. Se o número de pacotes exceder 255, o valor numérico passa para zero.



O pacote mais simples (ping do MySQL) tem a seguinte aparência no analisador de tráfego:





Fig. 6. Pacote de ping no analisador de tráfego



O pacote Ping contém um byte de dados com o valor 14 (ou 0x0E na forma hexadecimal).



Vamos considerar o método CMySQLTransaction::Incoming() que reúne os dados para os pacotes e os passa para os manipuladores. Seu código fonte resumido é fornecido abaixo.

ENUM_TRANSACTION_STATE CMySQLTransaction::Incoming( uchar &data[], uint len) { int ptr= 0 ; ENUM_TRANSACTION_STATE result=MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; while (len> 0 ) { if (m_packet.total_length== 0 ) { while (m_rcv_len< 4 && len> 0 ) { m_hdr[m_rcv_len] = data[ptr]; m_rcv_len++; ptr++; len--; } if (m_rcv_len== 4 ) { m_packet.Reset(); m_packet.total_length = reader.TotalLength(m_hdr); m_packet.number = m_hdr[ 3 ]; m_rcv_len = 0 ; if ( ArrayResize (m_packet.data,m_packet.total_length)!=m_packet.total_length) return MYSQL_TRANSACTION_ERROR; } else return MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; } while (len> 0 && m_rcv_len<m_packet.total_length) { m_packet.data[m_rcv_len] = data[ptr]; m_rcv_len++; ptr++; len--; } if (m_rcv_len<m_packet.total_length) return MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; m_rcv_len = 0 ; m_packet.total_length = 0 ; } return result; }

O primeiro passo é coletar o cabeçalho do pacote — os primeiros 4 bytes contendo o comprimento dos dados e o número de série na sequência. Para acumular o cabeçalho, usamos o buffer m_hdr e o contador de bytes m_rcv_len. Quando 4 bytes são coletados, obtemos o seu comprimento e alteramos o buffer m_packet.data com base nele. Os dados do pacote recebido são copiados para ele. Quando o pacote estiver pronto, passamos para o manipulador.

E se o comprimento dos dados recebidos len ainda não for zero após o recebimento do pacote, isso significa que recebemos vários pacotes. Nós podemos lidar com vários pacotes inteiros ou vários parciais em uma única chamada do método Incoming().



Os tipos de pacotes são fornecidos abaixo:

enum ENUM_PACKET_TYPE { MYSQL_PACKET_NONE= 0 , MYSQL_PACKET_DATA, MYSQL_PACKET_EOF, MYSQL_PACKET_OK, MYSQL_PACKET_GREETING, MYSQL_PACKET_ERROR };

Cada um deles tem seu próprio manipulador, que analisa sua sequência e seu conteúdo de acordo com o protocolo. Os valores recebidos durante a análise são atribuídos aos membros das classes correspondentes. Na implementação atual do conector, todos os dados recebidos nos pacotes são analisados. Isso pode parecer um pouco redundante, pois as propriedades dos campos "Table" e "Original table" geralmente coincidem. Além disso, os valores de algumas flags raramente são necessários (veja a Fig. 7). No entanto, a disponibilidade dessas propriedades permite construir de maneira flexível a lógica de interação com o servidor MySQL na camada de aplicação do programa.





Fig. 7. Pacote de descrição do campo







Transmissão



O envio de dados é um pouco mais fácil aqui.



bool CMySQLTransaction::ping( void ) { if (reset_rbuf()== false ) { SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } m_tx_buf.Reset(); m_tx_buf.Add( 0x00 , 4 ); m_tx_buf+= uchar ( 0x0E ); m_tx_buf.AddHeader( 0 ); uint len = m_tx_buf.Size(); if ( SocketSend (m_socket,m_tx_buf.Buf,len)!=len) return false ; m_tx_counter+= len; return true ; }

O código fonte do método de envio de ping é fornecido acima. Copiamos os dados para o buffer preparado. No caso do ping, este é o código do comando 0x0E. Em seguida, formamos o cabeçalho considerando a quantidade de dados e o número de série do pacote. Para um ping, o número de série é sempre igual a zero. Depois disso, tentamos enviar o pacote montado usando a função SocketSend().

O método de envio de uma consulta (Query) é semelhante ao envio de um ping:



bool CMySQLTransaction::query( string s) { if (reset_rbuf()== false ) { SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } m_tx_buf.Reset(); m_tx_buf.Add( 0x00 , 4 ); m_tx_buf+= uchar ( 0x03 ); m_tx_buf+=s; m_tx_buf.AddHeader( 0 ); uint len = m_tx_buf.Size(); if ( SocketSend (m_socket,m_tx_buf.Buf,len)!=len) return false ; m_tx_counter+= len; return true ; }

A única diferença é que a carga útil consiste no código de comando (0x03) e a string de consulta.

O envio de dados é sempre seguido pelo método de recebimento CMySQLTransaction::ReceiveData() que consideramos anteriormente. Se não retornar nenhum erro, a transação será considerada bem-sucedida.







Classe de transação MySQL

Agora é hora de considerar a classe CMySQLTransaction classe com mais detalhes.



class CMySQLTransaction { private : string m_host; uint m_port; string m_user; string m_password; uint m_timeout; uint m_timeout_conn; uint m_keep_alive_tout; uint m_ping_period; bool m_ping_before_query; int m_socket; ulong m_rx_counter; ulong m_tx_counter; ulong m_dT; uint m_last_resp_timestamp; uint m_last_ping_timestamp; CMySQLPacket m_packet; uchar m_hdr[ 4 ]; uint m_rcv_len; CData m_tx_buf; CMySQLLoginRequest m_auth; CMySQLResponse m_rbuf[]; uint m_responses; bool ReceiveData( ushort error_code); ENUM_TRANSACTION_STATE Incoming( uchar &data[], uint len); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketOkHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketGreetingHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketDataHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketEOFHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketErrorHandler(CMySQLPacket *p); bool ping( void ); bool query( string s); bool reset_rbuf( void ); uint tick_diff( uint prev_ts); CMySQLPacketReader reader; public : CMySQLTransaction(); ~CMySQLTransaction(); bool Config( string host, uint port, string user, string password, uint keep_alive_tout); void KeepAliveTimeout( uint tout); void PingPeriod( uint period) {m_ping_period=period;} void PingBeforeQuery( bool st) {m_ping_before_query=st;} void OnTimer ( void ); CMySQLLoginRequest *Handshake( void ) { return &m_auth;} bool Query( string q); uint Responses( void ) { return m_responses;} CMySQLResponse *Response( uint idx); CMySQLResponse *Response( void ) { return Response( 0 );} MySQLServerError GetServerError( void ) { return m_packet.error;} ulong RequestDuration( void ) { return m_dT;} ulong RxBytesTotal( void ) { return m_rx_counter;} ulong TxBytesTotal( void ) { return m_tx_counter;} void ResetBytesCounters( void ) {m_rx_counter= 0 ; m_tx_counter= 0 ;} };

Vamos dar uma olhada nos seguintes membros privados:

m_packet do tipo CMySQLPacket — classe do pacote MySQL processado no momento atual (código fonte com comentários no arquivo MySQLPacket.mqh)



do tipo CMySQLPacket — classe do pacote MySQL processado no momento atual (código fonte com comentários no arquivo MySQLPacket.mqh) m_tx_buf do tipo CData — classe do buffer de transferência criado para a conveniência de gerar uma consulta (arquivo Data.mqh)

do tipo CData — classe do buffer de transferência criado para a conveniência de gerar uma consulta (arquivo Data.mqh) m_auth do tipo CMySQLLoginRequest — classe para trabalhar com autorizações (codificação de senhas, armazenamento de parâmetros de servidor obtidos e parâmetros de cliente especificados, o código fonte está em MySQLLoginRequest.mqh)

do tipo CMySQLLoginRequest — classe para trabalhar com autorizações (codificação de senhas, armazenamento de parâmetros de servidor obtidos e parâmetros de cliente especificados, o código fonte está em MySQLLoginRequest.mqh) m_rbuf do tipo CMySQLResponse — buffer de resposta do servidor; a resposta aqui é o pacote do tipo "Ok" ou "Data" (MySQLResponse.mqh)

do tipo CMySQLResponse — buffer de resposta do servidor; a resposta aqui é o pacote do tipo "Ok" ou "Data" (MySQLResponse.mqh) readerdo tipo CMySQLPacketReader — classe de analisador de pacotes MySQL



Os métodos públicos são descritos em detalhes na documentação.

Para a camada de aplicação, a classe de transação é exibida como mostra a Figura 8.



Fig. 8. Estrutura da classe CMySQLTransaction



onde:

CMySQLLoginRequest — deve ser configurada antes de estabelecer uma conexão ao especificar os parâmetros do cliente cujos valores são diferentes dos predefinidos (opcional);



— deve ser configurada antes de estabelecer uma conexão ao especificar os parâmetros do cliente cujos valores são diferentes dos predefinidos (opcional); CMySQLResponse — resposta do servidor se uma transação for concluída sem erros

— resposta do servidor se uma transação for concluída sem erros CMySQLField — descrição do campo;



— descrição do campo;

CMySQLRow — linha (buffer de valores do campo em forma de texto);



— linha (buffer de valores do campo em forma de texto); MySQLServerError — estrutura de descrição do erro no caso de falha de uma transação.



Não há métodos públicos responsáveis por estabelecer e fechar uma conexão. Isso é feito automaticamente ao chamar o método CMySQLTransaction::Query(). Ao usar o modo de conexão constante, ele é estabelecido durante a primeira chamada de CMySQLTransaction::Query () e fechado após o tempo limite definido.

Importante: No modo de conexão constante, o manipulador de eventos OnTimer deve receber a chamada do método CMySQLTransaction::OnTimer(). Nesse caso, o período do timer deve ser menor que os períodos de ping e tempo limite.



Os parâmetros de conexão, conta do usuário e valores especiais de parâmetros do cliente devem ser definidos antes de chamar o método CMySQLTransaction::Query().

Em geral, a interação com a classe de transação é realizada de acordo com o seguinte princípio:







Fig. 9. Trabalhando com a classe CMySQLTransaction





Aplicação



Vamos considerar o exemplo mais simples da aplicação do conector. Para fazer isso, escrevemos um script enviando a consulta SELECT para o banco de dados de teste world.

input string inp_server = "127.0.0.1" ; input uint inp_port = 3306 ; input string inp_login = "admin" ; input string inp_password = "12345" ; input string inp_db = "world" ; #include <MySQL\MySQLTransaction.mqh> CMySQLTransaction mysqlt; void OnStart () { mysqlt.Config(inp_server,inp_port,inp_login,inp_password); string q = "select `Name`,`SurfaceArea` " + "from `" +inp_db+ "`.`country` " + "where `Continent`='Oceania' " + "order by `SurfaceArea` desc limit 10" ; if (mysqlt.Query(q)== true ) { if (mysqlt.Responses()!= 1 ) return ; CMySQLResponse *r = mysqlt.Response(); if (r== NULL ) return ; Print ( "Name: " , "Surface Area" ); uint rows = r.Rows(); for ( uint i= 0 ; i<rows; i++) { double area; if (r.Row(i).Double( "SurfaceArea" ,area)== false ) break ; PrintFormat ( "%s: %.2f" ,r.Row(i)[ "Name" ],area); } } else if ( GetLastError ()==( ERR_USER_ERROR_FIRST +MYSQL_ERR_SERVER_ERROR )) { Print ( "MySQL Server Error: " ,mysqlt.GetServerError().code, " (" ,mysqlt.GetServerError().message, ")" ); } else { if ( GetLastError ()>= ERR_USER_ERROR_FIRST ) Print ( "Transaction Error: " , EnumToString (ENUM_TRANSACTION_ERROR( GetLastError ()- ERR_USER_ERROR_FIRST ))); else Print ( "Error: " , GetLastError ()); } }

Suponha que nossa tarefa seja obter uma lista de países com o valor do continente "Oceania" classificados por área, do maior para o menor, com o máximo de 10 itens na lista. Vamos executar as seguintes ações:

Declaramos uma instância da classe de transação mysqlt



Definimos os parâmetros de conexão

Criamos a consulta apropriada

Se a transação for bem sucedida, verificamos se o número de respostas é igual ao valor esperado

Obtemos o ponteiro para a classe de resposta do servidor

Obtemos o número de linhas na resposta

Exibimos os valores das linhas

A transação pode falhar devido a um dos três motivos:



Erro no servidor - obtemos sua descrição usando o método CMySQLTransaction::GetServerError()

- obtemos sua descrição usando o método CMySQLTransaction::GetServerError() Um erro interno - usamos o EnumToString() para obter uma descrição

- usamos o EnumToString() para obter uma descrição Caso contrário, obtemos o código de erro usando GetLastError()



Se as entradas forem especificadas corretamente, o resultado da operação do script é o seguinte:





Fig. 10. Resultado da operação do script de teste

Exemplos mais complexos que aplicam várias consultas e o modo de conexão constante serão descritos na segunda parte.





Documentação



Conteúdo





Classe de transação CMySQLTransaction

Lista de métodos da classe CMySQLTransaction

Método

Ação

Config

Define os parâmetros de conexão

KeepAliveTimeout

Define o tempo limite para o modo Keep Alive em segundos

PingPeriod

Define o período de ping para o modo Keep Alive em segundos

PingBeforeQuery

Ativa/desativa o ping antes de uma consulta

OnTimer

Processa os eventos do timer (relevante ao usar o Keep Alive)

Handshake

Obtém o ponteiro da classe para trabalhar com a autorização

Query

Envia uma consulta

Responses

Obtém o número de respostas do servidor

Response

Obtém o ponteiro para a classe de resposta do servidor

GetServerError

Obtém a estrutura de erros do servidor

RequestDuration

Duração da transação em microssegundos

RxBytesTotal

O contador de bytes aceitos desde o início do programa

TxBytesTotal

O contador de bytes enviados desde o início do programa

ResetBytesCounters

Redefine os contadores de bytes aceitos e enviados



Abaixo está uma breve descrição de cada método.

Config



bool Config( string host, uint port, string user, string password, string base , uint keep_alive_tout );

Define os parâmetros de conexão.

Valor de retorno: true se for bem sucedido; caso contrário - false (símbolos inválidos nos argumentos do tipo string).

KeepAliveTimeout



Ativa o modo de conexão constante e define o tempo limite. O valor do tempo limite é um tempo em segundos a partir do momento do envio da última consulta, após o qual a conexão é fechada. Se as consultas forem repetidas com mais frequência do que o valor de tempo limite definido, a conexão não será fechada.



void KeepAliveTimeout( uint tout );

PingPeriod



Define o período de envio de pacotes 'ping' no modo de conexão constante. Isso impede que o servidor feche a conexão. O ping é enviado após o tempo especificado na última consulta ou no ping anterior.



void PingPeriod( uint period );

Valor de retorno: nenhum.



PingBeforeQuery



Permite enviar o pacote 'ping' antes de uma consulta. A conexão pode ser fechada ou encerrada por algum motivo no modo de conexão constante em intervalos de tempo entre as consultas. Nesse caso, é possível enviar o ping ao servidor MySQL para garantir que a conexão esteja ativa antes de enviar uma consulta.



void PingBeforeQuery( bool st );

Valor de retorno: nenhum.



OnTimer



Utilizado no modo de conexão constante. O método deve ser chamado a partir do manipulador de eventos OnTimer. O período do timer não deve exceder o valor mínimo dos períodos KeepAliveTimeout e PingPeriod.



void OnTimer ( void );

Valor de retorno: nenhum.



Handshake



Obtém o ponteiro para a classe de trabalho com a autorização. Ele pode ser usado para definir as flags dos recursos do cliente e o tamanho máximo do pacote antes de estabelecer uma conexão com o servidor. Após a autorização, permite receber a versão e as flags dos recursos do servidor.



CMySQLLoginRequest *Handshake( void );

Valor de retorno: ponteiro para a classe CMySQLLoginRequest de trabalho com autorização.

Query



Envia uma consulta.



bool Query( string q );

Valor de retorno: resultado da execução; bem sucedido - true, erro - false.

Responses



Obtém o número de respostas.



uint Responses( void );

Valor de retorno: número de respostas do servidor.

Pacotes dos tipos "Ok" ou "Data" são considerados respostas. Se a consulta for executada com sucesso, uma ou mais respostas (para várias consultas) serão aceitas.

Response



Obtém o ponteiro para a classe de resposta do servidor MySQL



CMySQLResponse *Response( uint idx );

Valor de retorno: ponteiro para a classe de resposta do servidor CMySQLResponse. Passar um valor inválido como argumento retorna NULL.

O método sobrecarregado sem especificar um índice é equivalente a Response(0).



CMySQLResponse *Response( void );

Valor de retorno: ponteiro para a classe de resposta do servidor CMySQLResponse. Se não houver respostas, NULL será retornado.

GetServerError



Obtém a estrutura que armazena o código e a mensagem de erro do servidor. Ele pode ser chamado após a classe de transação retornar o erro MYSQL_ERR_SERVER_ERROR.



MySQLServerError GetServerError( void );

Valor de retorno: estrutura de erro MySQLServerError

RequestDuration



Obtém a duração da execução da solicitação.



ulong RequestDuration( void );

Valor de retorno: duração da consulta em microssegundos desde o momento do envio até o final do processamento

RxBytesTotal



Obtém o número de bytes aceitos.



ulong RxBytesTotal( void );

Valor de retorno: número de bytes aceitos (nível TCP) desde o início do programa. O método ResetBytesCounters é usado para uma redefinição.

TxBytesTotal



Obtém o número de bytes enviados.



ulong TxBytesTotal( void );

Valor de retorno: número de bytes passados (nível TCP) desde o início do programa. O método ResetBytesCounters é usado para uma redefinição.

ResetBytesCounters



Redefine os contadores de bytes aceitos e enviados.



void ResetBytesCounters( void );





Classe de gerenciamento de autorização CMySQLLoginRequest



Métodos da classe CMySQLLoginRequest

Método

Ação

SetClientCapabilities

Define as flags de recursos do cliente. Valor predefinido: 0x005FA685 SetMaxPacketSize

Define o tamanho máximo permitido do pacote em bytes. Valor predefinido: 16777215 SetCharset

Define o conjunto de símbolos usados. Valor predefinido: 8 Version

Retorna a versão do servidor MySQL. Por exemplo: "5.7.21-log". ThreadId

Retorna o ID da thread de conexão atual. Corresponde ao valor CONNECTION_ID. ServerCapabilities

Obtém as flags dos recursos do servidor

ServerLanguage

Retorna a codificação e a representação do banco de dados ID



Classe de resposta do servidor CMySQLResponse



Um pacote do tipo "Ok" ou "Data" é considerado uma resposta do servidor. Dado que eles diferem significativamente, a classe possui um conjunto separado de métodos para trabalhar com cada tipo de pacote.



Métodos gerais da classe CMySQLResponse:

Método

Valor de Retorno Type

Tipo de resposta do servidor: MYSQL_RESPONSE_DATA ou MYSQL_RESPONSE_OK

Métodos para os pacotes do tipo "Data":



Método

Valor de Retorno Fields

Número de campos

Field

Ponteiro para a classe de campo por índice (método sobrecarregado - obtendo o índice do campo pelo nome)

Field Índice do campo por nome Rows

Número de linhas em uma resposta do servidor

Row

O ponteiro para uma classe de linha por índice

Value

Valor de string por índices de linha e campo

Value Valor de string por índice de linha e nome do campo ColumnToArray O resultado da leitura de uma coluna do array do tipo string

ColumnToArray

O resultado da leitura de uma coluna no array do tipo int com verificação de tipo

ColumnToArray

O resultado da leitura de uma coluna no array do tipo long com verificação de tipo

ColumnToArray

O resultado da leitura de uma coluna no array do tipo double com verificação de tipo



Método

Valor de Retorno AffectedRows

Número de linhas afetadas pela última operação

LastId

Valor LAST_INSERT_ID

ServerStatus

Flags do estado do servidor

Warnings

Número de avisos

Message

Mensagem de texto do servidor



Estrutura de erro do servidor MySQLServerError



Métodos para pacotes do tipo "Ok":

Elementos da estrutura MySQLServerError

Elemento

Tipo

Propósito

code

ushort Código de erro

sqlstate

uint Estado

message string Mensagem de texto do servidor







Classe de campo CMySQLField



Métodos da classe CMySQLField

Método

Valor de Retorno

Catalog

Nome de um diretório ao qual pertence a tabela

Database

Nome de um banco de dados ao qual pertence a tabela

Table

Pseudônimo de uma tabela à qual pertence o campo

OriginalTable

Nome original de uma tabela à qual pertence o campo Name

Pseudônimo de campo

OriginalName

Nome do campo original

Charset

Número de codificação aplicado

Length

Comprimento do valor

Type

Tipo de valor

Flags

Flags que definem atributos de valor

Decimals

Casas decimais permitidas

MQLType

Tipo de campo na forma de valor ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE (exceto para DATABASE_FIELD_TYPE_NULL )







Classe de linha CMySQLRow



Métodos da classe CMySQLRow

Método

Ação Value

Retorna o valor do campo pelo número como uma string

operator[]

Retorna o valor do campo pelo nome como uma string

MQLType

Retorna o tipo de campo por número como o valor ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

MQLType

Retorna o tipo de campo pelo nome como o valor ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

Text

Obtém o valor do campo pelo número como uma string com verificação de tipo

Text

Obtém o valor do campo pelo nome como uma string com verificação de tipo Integer

Obtém o valot do tipo int pelo número do campo com verificação de tipo Integer

Obtém o valor do tipo int pelo nome do campo com verificação de tipo

Long

Obtém o valor do tipo long pelo número do campo com verificação de tipo Long

Obtém o valor do tipo long pelo nome do campo com verificação de tipo

Double

Obtém o valor do tipo double pelo número do campo com verificação de tipo Double

Obtém o valor do tipo double pelo nome do campo com verificação de tipo Blob

Obtém o valor na forma de array uchar pelo número do campo com verificação de tipo Blob

Obtém o valor na forma de array uchar pelo nome do campo com verificação de tipo

Observação. A verificação de tipo significa que o campo legível do método que trabalha com o tipo int deve ser igual a DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER. No caso de uma incompatibilidade, nenhum valor é recebido e o método retorna 'false'. Convertendo IDs de tipo de campo MySQL para ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE, o valor do tipo é implementado no método CMySQLField::MQLType() cujo código-fonte é fornecido abaixo.



ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE CMySQLField::MQLType( void ) { switch (m_type) { case 0x00 : case 0x04 : case 0x05 : case 0xf6 : return DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT ; case 0x01 : case 0x02 : case 0x03 : case 0x08 : case 0x09 : case 0x10 : case 0x07 : case 0x0c : return DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER ; case 0x0f : case 0xfd : case 0xfe : return DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT ; case 0xfb : return DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB ; default : return DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID ; } }





Conclusão

Neste artigo, nós examinamos o uso de funções para trabalhar com sockets usando a implementação do conector MySQL como exemplo. Esta foi a parte teórica. A segunda parte do artigo é de natureza mais prática: desenvolveremos um serviço para coletar propriedades do sinal e um programa para visualizar as alterações nelas.



O arquivo anexado contém os seguintes arquivos: