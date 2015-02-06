Introdução

Uma vez, eu reparei que os gráficos com o tempo igual ou superior a H4 parecia ser diferente em cada corretora. A razão por trás disso era que as corretores estão localizadas em diferentes fusos horários. Em alguns casos, certas partes dos mesmos gráficos eram significativamente diferentes, apesar da pequena diferença entre os fusos horários. Enquanto em um gráfico havia um padrão de reversão distinto na mesma parte do outra não havia qualquer padrão preciso.

Assim, passou em minha cabeça escrever um indicador que redesenhe o gráfico H1, de modo que haja sempre uma barra de fechamento completa à direita. O período M1 foi escolhido como a fonte dos preços. Como resultado, um gráfico horário era redesenhado a cada minuto e em uma hora eu tinha 60 variedades do mesmo gráfico horário. Sua forma foi mudando de uma forma suave e fluida revelando padrões escondidos que o padrão inicial não tinha sequer um sinal sobre isso.

Eu chamei este indicador de "gráfico líquido" devido a sua aparência específica. Dependendo do modo da plotagem, o "fluxo" do gráfico é redesenhado quando uma nova barra do período base aparece ou quando o valor do deslocamento estático fica alterado. Neste artigo vamos considerar os princípios de plotagem do "gráfico líquido", em seguida, escreverei um indicador e compararei a eficiência da utilização desta tecnologia através da negociação do Expert por indicadores e por padrões.









1. Princípios da Plotagem

Antes de começar, vamos definir os termos.

Shift ou Deslocamento é a diferença entre os preços de abertura das barras do gráfico resultante e os preços de abertura das barras do gráfico fonte.

Período gráfico atual é o tempo do gráfico de origem.

Período gráfico de base é um período de tempo com os preços que vamos usar para a formação das barras do gráfico resultante.

O período base não pode exceder ao atual. O período atual deve ser dividido pelo período de base, sem sobra. Quanto maior a relação entre o período atual para o de base, mais variações diferentes do gráfico resultante é possível obter. No entanto, se a relação for muito grande, então os dados históricos sobre o período de tempo de base podem não ser suficientes para desenhar o número necessário de barras do gráfico resultante.

Existem três tipos de plotar um gráfico.



Gráfico com um deslocamento estático ( Static Shift ou SS ).

ou ). Gráfico com um deslocamento dinâmico do modo de abertura ( >Dynamic Shift, just Open ou DSO ).

ou ). Gráfico com um deslocamento dinâmico do modo de fechamento (Dynamic Shift, expected Close ou DSC).

No modo de deslocamento estático, os tempos de abertura das barras são deslocadas pelo tempo definido. O deslocamento dinâmico no modo de abertura faz com que ele aparente ser uma barra que acabou de abrir e no modo de fechamento, como se a barra será fechada em breve.



Vamos dar uma olhada mais de perto.





1.1. Gráfico com Deslocamento estático

Neste modo, o tempo de cada barra de abertura é deslocada pelo número de minutos equivalente ao número do conjunto de períodos gráficos de base. Vamos chamá-lo de shift ou deslocamento. Desta forma, se o deslocamento do conjunto for igual a 0, então, o gráfico será exatamente o mesmo que a fonte. Deslocamento 1, desde que o período de tempo de base de 15 minutos seja igual a 15 minutos. O deslocamento 2 é igual a 30 minutos e assim por diante.



O deslocamento não pode ser superior a (k-1), onde k é uma razão entre o período de tempo atual e o de base. Isso significa que, com o período do gráfico atual em H1 e a opção básica em M1, o deslocamento máximo permitida é de 60/1 - 1 = 59 períodos de base, que é de 59 minutos. Se o período de base for M5, então, o deslocamento máximo permitido é de 60/5 - 1 = 11 períodos de base, que é de 55 minutos.



O tempo de abertura das barras para o período atual H1 e o deslocamento de 15 minutos, é 00:15, 01:15, 02:15 e assim por diante. Para o período atual M15 e o deslocamento de 1 minuto, o tempo das barras de abertura é de 00:16, 00:31, 00:46, 01:01 e assim por diante.

Quando os deslocamentos são próximos aos valores-limite, tal gráfico raramente se diferencia da fonte. Diferenças significativas aparecem quando o valor do deslocamento esta perto do meio do intervalo permitido.





Fig. 1. Exemplo de formação das barras horárias no período de base de M15 com o valor de deslocamento igual a 1







1.2. Gráfico com Deslocamento dinâmico no Modo de Abertura

Neste modo, o deslocamento é recalculado a cada vez que uma nova barra do período de base aparece. Ao mesmo tempo, o deslocamento é calculado de modo que o tempo de existência da barra no final do gráfico (os últimos preços) não exceda o valor do período de base. Se o período atual é H1 e o de base é M5, ele irá aparentar como se a barra da extrema-direita fosse aberta não mais cedo do que há cinco minutos atrás.







Fig. 2. Exemplo de formação das barras horárias no gráfico de base M15 com deslocamento dinâmico no modo de abertura







1.3. Gráfico com um deslocamento dinâmico no modo de fechamento

Neste modo, o deslocamento é recalculado a cada vez que uma nova barra do gráfico de base aparecer, como no modo de abertura. A única diferença é que o deslocamento é calculado de maneira que o tempo de existência da barra no final do gráfico (os últimos preços) for maior ou igual à diferença entre os períodos de tempo atuais e de base. Se o período atual é H1 e o de base é M5, ele irá aparentar como se a barra da extrema-direita fosse fechar não mais tarde do que cinco minutos.





Fig. 3. Exemplo de formação das barras horárias no gráfico de base M15 com deslocamento dinâmico no modo de fechamento







2. Conversão dos Dados



A função GetRatesLC() foi escrita para converter os dados históricos, levando em conta o deslocamento definido. Ele escreve os dados históricos modificados para o array de estruturas do tipo MqlRates, semelhante a função CopyRates().

int GetRatesLC( int start_pos int len, MqlRates & rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift );

Parâmetros

start_pos

[in] O índice do primeiro elemento no período atual. É o ponto de partida para a conversão dos dados e copiar para o buffer.



len

[in] Número de elementos copiados.



rates[]



[out] Array do tipo MqlRates.

base_period



[in] Período base

shift

[in] [out] Deslocamento. Ele pode aceitar os seguintes valores:

Valor Descrição -2

Calcula o deslocamento no modo de abertura (início da formação da barra)

-1

Calcula o deslocamento no modo de fechamento (fim da formação da barra)

0 ... N

Aplicar o deslocamento definido. Ele pode aceitar os valores de 0 a N.

N = Tcur/Tbase - 1. Onde Tcur é o período atual, TBase é o a base.



Tabela 1. Os valores permitidos do parâmetro shift



Se a função é implementada com sucesso, shift receberá o valor calculado do deslocamento se os valores -1 ou -2 forem passados.



Valor retornado

Número de elementos copiados ou o código de erro:

Código Descrição -1

Período base especificado incorretamente

-2

Deslocamento especificado incorretamente



Tabela 2. Códigos de erro retornados



Abaixo está o código da função GetRatesLC() do arquivo liquidchart.mqh.



int GetRatesLC( int start_pos, int len, MqlRates &rates[], ENUM_TIMEFRAMES base_period, int & shift) { int k= PeriodSeconds ()/ PeriodSeconds (base_period); if (k== 0 ) return (- 1 ); MqlRates r0[]; ArrayResize (rates,len); if ( CopyRates ( _Symbol , _Period ,start_pos, 1 ,r0)< 1 ) return ( 0 ); int sh; if (shift>= 0 ) { if (shift<k) sh=shift; else return (- 2 ); } else if (shift==- 1 ) { sh= int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); } else if (shift==- 2 ) { sh= 1 + int (( TimeCurrent ()-r0[ 0 ].time)/ PeriodSeconds (base_period)); if (sh>=k) sh = 0 ; } else return (- 2 ); datetime tO; datetime tC; tO=r0[ 0 ].time+sh* PeriodSeconds (base_period); if (tO> TimeCurrent ()) tO-= PeriodSeconds (); tC=tO+ PeriodSeconds ()- PeriodSeconds (base_period); if (tC> TimeCurrent ()) tC= TimeCurrent (); int cnt= 0 ; while (cnt<len) { ArrayFree (r0); int l= CopyRates ( _Symbol ,base_period,tC,k,r0); if (l< 1 ) break ; tC=r0[l- 1 ].time; while (tO>tC) tO-= PeriodSeconds (); int index=len- 1 -cnt; rates[index].close= 0 ; rates[index].open= 0 ; rates[index].high= 0 ; rates[index].low= 0 ; rates[index].time=tO; for ( int i= 0 ; i<l; i++) if (r0[i].time>=tO && r0[i].time<=tC) { if (rates[index].open== 0 ) { rates[index].open= r0[i].open; rates[index].low = r0[i].low; rates[index].high= r0[i].high; } else { if (rates[index].low > r0[i].low) rates[index].low=r0[i].low; if (rates[index].high < r0[i].high) rates[index].high=r0[i].high; } rates[index].close=r0[i].close; } tC=tO- PeriodSeconds (base_period); cnt++; } if (cnt<len) { int d=len-cnt; for ( int j= 0 ; j<cnt; j++) rates[j]=rates[j+d]; for ( int j=cnt;j<len;j++) { rates[j].close= 0 ; rates[j].open= 0 ; rates[j].high= 0 ; rates[j].low= 0 ; rates[j].time= 0 ; } } shift = sh; return (cnt); }

Alguns pontos importantes devem ser destacados.

A função não retorna volumes de tick. A razão para isto é que, no modo DSC a função nunca retorna o volume igual a um, como acontece na abertura da barra. Isto é bastante lógico. Se o Expert Advisor usa o volume tick igual a um como sinal de uma nova barra em formação, ele nunca vai receber esse sinal. Este método é utilizado na Média Móvel do Expert Advisor. Você pode adicionar uma contagem do volume de ticks para a função, mas ela não trabalhará corretamente. Para evitar confusão eu não vou medir o volume dos ticks.

do Expert Advisor. Você pode adicionar uma contagem do volume de ticks para a função, mas ela não trabalhará corretamente. Para evitar confusão eu não vou medir o volume dos ticks. A função retorna o número de barras solicitadas, mas isso não significa que o tempo entre a primeira e a última barra será compatível com o intervalo de tempo correspondente no gráfico de origem. No entanto, em um segmento contínuo de dados históricos haverá correspondência. Se o segmento especificado contém fins de semana, "barras fantasmas" podem aparecer na fronteira.

A figura abaixo representa um exemplo de um "barra fantasma". Esta barra foi formada para o primeiro minuto de outubro, no dia 27, que foi incluída na barra, juntamente com o tempo de abertura das 23:01 no dia 26 de outubro. Deve-se notar que depois de tais barras, o gráfico do indicador vai ser deslocado para a esquerda em relação ao gráfico fonte. As barras com o tempo correspondente ao tempo inicial (por exemplo, 21:00 -> 21:01), terão diferentes índices.





Fig. 4. Barra fantasma as 23:01 do dia 26/10/2014



3. Implementação do Indicador

Vamos escrever um indicador que exibe o "gráfico líquido" em uma janela separada. O indicador deve funcionar em todos os três modos: o modo de deslocamento estático, deslocamento dinâmico no modo de abertura da barra e o deslocamento dinâmico no modo de fechamento da barra. O indicador também tem que ter elementos de controle para alterar os modos e o valor da deslocação sem a necessidade de chamar o diálogo de parâmetros dos indicadores.

Para começar vamos usar a função GetRatesLC() do arquivo liquidchart.mqh. Vamos chamá-lo a partir da função RefreshBuffers(), na qual, por sua vez, é chamado a partir da função OnCalculate. Ele também pode ser chamado de OnChartEvent, desde que algumas alterações no modo ou no deslocamento e recálculo dos buffers dos indicadores sejam obrigatórios. A função OnChartEvent será tratada pressionando os botões e alterando os valores do deslocamento e do modo.

Parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input int Depth= 100 ; input ENUM_LC_MODE inp_LC_mode=LC_MODE_SS; input int inp_LC_shift= 0 ;

onde a profundidade é o número de barras do gráfico resultante e ENUM_LC_MODE é o tipo que descreve os modos de plotagem do indicador:

enum ENUM_LC_MODE { LC_MODE_SS= 0 , LC_MODE_DSO= 1 , LC_MODE_DSC= 2 };

bool RefreshBuffers( int total, double &buff1[], double &buff2[], double &buff3[], double &buff4[], double &col_buffer[]) { MqlRates rates[]; ArrayResize (rates,Depth); int copied= 0 ; int shift= 0 ; if (LC_mode==LC_MODE_SS) shift = LC_shift; else if (LC_mode==LC_MODE_DSO) shift = - 1 ; else if (LC_mode==LC_MODE_DSC) shift = - 2 ; else return ( false ); copied=GetRatesLC( 0 ,Depth,rates,BaseTF,shift); if (copied<= 0 ) { Print ( "No data" ); return ( false ); } LC_shift = shift; refr_keys(); ArrayInitialize (buff1, 0.0 ); ArrayInitialize (buff2, 0.0 ); ArrayInitialize (buff3, 0.0 ); ArrayInitialize (buff4, 0.0 ); int buffer_index=total-copied; for ( int i= 0 ;i<copied;i++) { buff1[buffer_index]=rates[i].open; buff2[buffer_index]=rates[i].high; buff3[buffer_index]=rates[i].low; buff4[buffer_index]=rates[i].close; if (rates[i].open<=rates[i].close) col_buffer[buffer_index]= 1 ; else col_buffer[buffer_index]= 0 ; buffer_index++; } return ( true ); }

Os parâmetrossão duplicadose de acordo com. Este projeto permite mudar seus valores, pressionando o botão. Desenhando os botões e o tratamento em pressionar os botões não serão considerados já que eles não são relevantes para o tema deste artigo. Vamos considerar a funçãoem detalhe.

A primeira vista, um valor relevante da variável shift deve ser passada para a função GetRatesLC() que depende do modo. No modo estático, ela será uma cópia do parâmetro LC_shift e nos modos de abertura ou encerramento da barra será -1 ou -2 correspondentemente. Após a execução bem-sucedida da função GetRatesLC(), ela retorna o valor atual do deslocamento para a variável shift . Ela é recalculada ou deixada como está. Em todo caso, vamos atribuir o seu valor para a variável LC_shift e, em seguida, chamar o redesenho dos elementos gráficos, pela função refr_keys().



Depois disso, renovamos os valores OHLC e as cores da barra nos buffers de indicadores.

O código completo do indicador pode ser encontrado no arquivo liquid_chart.mq5. Após o lançamento, o indicador tem a seguinte forma:





Fig. 5. O indicador Gráfico Líquido



Algumas palavras sobre os elementos de controle.



O botão SS , muda o indicador para o modo de deslocamento estático. Botões com setas estão ativos neste modo e eles podem ser usados ​​para definir o valor necessário do deslocamento.

, muda o indicador para o modo de deslocamento estático. Botões com setas estão ativos neste modo e eles podem ser usados ​​para definir o valor necessário do deslocamento. O botão DSO muda o indicador para o modo de deslocamento dinâmico, a partir da formação da barra. Neste modo, o valor do desvio é calculado e ele não pode ser modificado manualmente.

muda o indicador para o modo de deslocamento dinâmico, a partir da formação da barra. Neste modo, o valor do desvio é calculado e ele não pode ser modificado manualmente. O botão DSC muda o indicador para o modo de deslocamento dinâmico, a partir do fechamento da barra. Neste modo, a modificação manual do deslocamento não está disponível também.

No modo SS, quando o valor do desvio é 0, o indicador duplica os valores do gráfico inicial. Se você alterar o deslocamento, você verá o gráfico ser redesenhado. Uma diferença notável já aparece no valor de 28. Em vez de uma "linha" mesquinha há um distinto "martelo". Está na hora de comprar?





Fig. 6. O indicador Gráfico Líquido, deslocamento estático 28



Alterne o indicador para o modo DSO, e um barra recém formada estará sempre a direita. No modo DSC, há uma barra que irá fechar antes do que o valor do período base.





4. Criando um Expert

Vamos criar dois Experts. O primeiro deles será negociado pela média móvel e o segundo pelo padrão de barra "pin bar".

Vamos pegar o Expert Média Móvel dos exemplos padrão (na pasta Experts\Examples\Moving Average) como modelo. Desta forma, seremos capazes de comparar os resultados da otimização de duas estratégias essencialmente diferentes para entender quando o uso do deslocamento estático ou dinâmico é relevante e de alguma importância.





4.1. Expert que Negocia pela Média Móvel

A princípio, os parâmetros de entrada devem ser definidos. Há quatro delas:

input double MaximumRisk = 0.1 ; input double DecreaseFactor = 3 ; input int MovingPeriod = 12 ; input int MovingShift = 6 ;

Mais três parâmetros serão adicionados depois da modernização:

input ENUM_TIMEFRAMES BaseTF= PERIOD_M1 ; input bool LC_on = true ; input int LC_shift = 0 ;

O parâmetro LC_on será útil para verificar se a função GetRatesLC() funciona corretamente. A combinação (LC_on == true && LC_shift == 0) deve ter o mesmo resultado que (LC_on == false).



Para melhorarmos o Expert pronto Média Móvel com o deslocamento, o arquivo liquidchart.mqh tem de ser incluído e as funções CopyRates() têm de ser substituídas com as funções GetRatesLC() para aqueles casos em que o recurso de deslocamento está habilitado (parâmetro de entrada LC_on é true):

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 2 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 2 ,rt); if (copied!= 2 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; }

É necessário ser feito para ambas as funções CheckForOpen() e CheckForClose(). Temos de recusar o uso do manipulador do indicador e calcular as médias móveis manualmente. Para isso, acrescentamos a função CopyMABuffer():

int CopyMABuffer( int len, double &ma[]) { if (len<= 0 ) return ( 0 ); MqlRates rates[]; int l=len- 1 +MovingPeriod; int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; ArrayResize (rates,l); copied=GetRatesLC(MovingShift,l,rates,BaseTF,shift); } else copied= CopyRates ( _Symbol , _Period ,MovingShift,l,rates); if (copied<l) return ( 0 ); for ( int i= 0 ;i<len;i++) { double sum= 0 ; for ( int j= 0 ;j<MovingPeriod;j++) { if (LC_on== true ) sum+=rates[j+i].close; else sum+=rates[copied- 1 -j-i].close; } ma[i]=sum/MovingPeriod; } return (len); }

Ele retorna o número necessário de valores ou 0 no buffer ma[], se por algum motivo houver falha na obtenção.

O controle de abertura das barras é outro ponto importante a considerar. Na versão original o Expert Advisor Média Móvel foi implementado através da utilização dos valores de ticks:

if (rt[ 1 ].tick_volume> 1 ) return ;

No nosso caso, não há volume de ticks e, portanto, nós estaremos escrevendo a função NewBar() para controlar abertura barra:

bool newbar( datetime t) { static datetime t_prev= 0 ; if (t!=t_prev) { t_prev=t; return ( true ); } return ( false ); }

O princípio de funcionamento encontra-se na comparação entre o tempo da barra com o valor anterior de abertura. Vamos substituir a verificação do volume de tick para a chamada da função NewBar() nas funções CheckForOpen() e CheckForClose():

if (newbar(rt[ 1 ].time)== false ) return ;

O código completo do Expert pronto pode ser encontrado no arquivo moving_average_lc.mq5.







4.2. Expert Advisor que Negocia pelo Padrão "Pin Bar"

Pin Bar ou Pinocchio bar é um padrão que consiste em três barras. A barra do meio tem que ter uma longa sombra ou "nariz", indicando uma provável reversão do movimento dos preços. As barras na parte lateral são chamadas de "olhos". Seus pontos extremos não devem sair da sombra da barra vizinha. Este padrão é popular com os traders que negociam através de modelos de candlestick (velas).



Nosso pin bar tem que cumprir as seguintes condições para reverter a baixa de preços:

A barra r[0] deve ser alta.

deve ser alta. A barra r[2] deve ser de baixa.

deve ser de baixa. O maior valor dos preços de A e C não devem exceder B , Onde A e C são os valores de Máxima das barras r[0] e r[2] , respectivamente. B é o preço de Máxima da barra r[1] .

e não devem exceder , Onde e são os valores de das barras e , respectivamente. é o preço de da barra . O corpo da barra do meio, que é o módulo da diferença entra a Abertura e o Fechamento ( OC na figura) da barra de r[1] , não deve exceder o número de pontos fixados pelo parâmetro externo.

e o ( na figura) da barra de , não deve exceder o número de pontos fixados pelo parâmetro externo. A sombra da barra do meio, ou a diferença do preço Máximo e o maior de valor de Abertura e Fechamento da barra r[1] , não deve ser menor do que o número de pontos definidos pelo parâmetro externo.

e o maior de valor de e da barra , não deve ser menor do que o número de pontos definidos pelo parâmetro externo. A razão entre a barra de sombra do meio para seu corpo não deve ser menor do que o valor definido pelo parâmetro externo.



O tesde de verificação padrão vai ser realizado no momento da abertura da barra r[3].





Fig. 7. O padrão "Pin Bar"



O Código que define a presença da barra pin bar para a reversão para baixo deve ficar assim:

if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); }

O mesmo para a reversão para cima. Assim, a função de verificação da presença da barra pin bar ficará da seguinte forma:

int IsPinbar( MqlRates &r[]) { if ( ArraySize (r)< 4 ) return ( 0 ); if (r[ 0 ].open<r[ 0 ].close && r[ 2 ].open>r[ 2 ].close && r[ 1 ].high> MathMax (r[ 0 ].high,r[ 2 ].high)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=(r[ 1 ].high- MathMax (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close))/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return ( 1 ); } else if (r[ 0 ].open>r[ 0 ].close && r[ 2 ].open<r[ 2 ].close && r[ 1 ].low< MathMin (r[ 0 ].low,r[ 2 ].low)) { double oc= MathAbs (r[ 1 ].open-r[ 1 ].close)/ _Point ; if (oc>inp_pb_max_OC) return ( 0 ); double shdw=( MathMin (r[ 1 ].open,r[ 1 ].close)-r[ 1 ].low)/ _Point ; if (shdw<inp_pb_min_shdw) return ( 0 ); if (oc!= 0 ) { if ((shdw/oc)<inp_pb_min_ratio) return ( 0 ); } return (- 1 ); } return ( 0 ); }

O array passado de dados históricos não deve ter menos do que quatro elementos. No caso da barra pin bar superior ser detectada (que é a barra pin bar indicando a reversão para baixo), a função irá retornar o valor de 1. No caso de haver um pin bar menor (suposta inversão para cima), a função retornará o valor de -1. A função retornará 0 se não há pin bar. A função também utiliza os seguintes parâmetros de entrada:

input uint inp_pb_min_shdw = 40 ; input uint inp_pb_max_OC = 20 ; input double inp_pb_min_ratio = 2.0 ;

Estamos negociando pela estratégia de negociação mais simples da pin bar. Vamos vender se uma inversão para baixo é esperada e comprar, se a reversão for para cima. Normalmente, as confirmações de indicadores são necessários, mas desta vez não vamos usá-los para manter a integridade experimental. Nós vamos utilizar apenas a pin bar.

O Expert Advisor que negocia pelo padrão "Pin Bar" será baseado no Expert que negocia pela média móvel. A função CopyMABuffer() tem de ser eliminada por último, bem como chamar esta função a partir das funções CheckForOpen() e CheckForClose(). O número de solicitações de dados históricos é para ser aumentado de dois para quatro. O tempo da barra r[3] será utilizada na verificação para a nova abertura da barra.

int copied; if (LC_on== true ) { int shift = LC_shift; copied=GetRatesLC( 0 , 4 ,rt,BaseTF,shift); } else copied = CopyRates ( _Symbol , _Period , 0 , 4 ,rt); if (copied!= 4 ) { Print ( "CopyRates of " , _Symbol , " failed, no history" ); return ; } if (newbar(rt[ 3 ].time)== false ) return ;

A verificação de um sinal para uma abertura de posição será algo como:

int pb=IsPinbar(rt); if (pb== 1 ) signal= ORDER_TYPE_SELL ; else if (pb==- 1 ) signal= ORDER_TYPE_BUY ;

Para fechar a posição pelo pin bar oposto:

if (type==( long ) POSITION_TYPE_BUY && pb== 1 ) signal= true ; if (type==( long ) POSITION_TYPE_SELL && pb==- 1 ) signal= true ;

Por favor, note que, em condições rigorosas nos parâmetros de entrada, a pin bar raramente ocorre. Portanto, quando fechar uma posição apenas por pin bar oposta, existe o risco de perder o lucro ou fechar no prejuízo



Neste contexto, nós adicionamos os níveis de Take Profit e Stop Loss. Eles vão ser definidos pelos parâmetros externos inp_tp_pp e inp_sl_pp respectivamente:

double sl= 0 ,tp= 0 ,p= 0 ; double ask= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double bid= SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (signal== ORDER_TYPE_SELL ) { p=bid; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (ask+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (ask-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } else { p=ask; if (inp_sl_pp!= 0 ) sl= NormalizeDouble (bid-inp_sl_pp* _Point , _Digits ); if (inp_tp_pp!= 0 ) tp= NormalizeDouble (bid+inp_sl_pp* _Point , _Digits ); } CTrade trade; trade.PositionOpen( _Symbol ,signal,TradeSizeOptimized(),p,sl,tp);

Se o valor de inp_tp_pp ou inp_sl_pp é zero, então o nível correspondente de Take Profit ou Stop Loss não será definido.



A modificação está completa. O Expert está pronto. O código completo pode ser encontrado no arquivo pinbar_lc.mq5.







5. Otimização do Expert

Para avaliar a eficácia dos gráficos com o deslocamento nas diferentes estratégias, vamos utilizar a otimização do Expert com uma comparação posterior dos melhores resultados. Os parâmetros mais importantes aqui são lucro, rebaixamento e o número de negócios. O Expert Advisor que negocia por Média Móvel servirá como exemplo de uma estratégia com indicador e o Expert que negocia pelo padrão "Pin Bar" irá representar um caso de estratégia que não utiliza indicadores.



A otimização será realizada com cotações da última metade de um ano a partir dos servidores da MetaQuotes-Demo. O experimento será conduzido para EURUSD, GBPUSD e USDJPY. O depósito inicial é de $3000 com alavancagem de 1:100. O modo de teste é para "Cada Tick". Modo de otimização - rápido (algoritmo genético), Balance Max.



5.1. Análise dos resultados da otimização do Expert que negocia através da Média Móvel

Vamos comparar os resultados da otimização de um Expert quando ele está a trabalhar em diferentes modos: com zero de deslocamento, com o deslocamento estático e com o deslocamento dinâmico (DSO e DSC).



O teste será realizado para EURUSD, GBPUSD e USDJPY no período de 01/04/2014 - 25/10/2014 (últimos seis meses). Período H1.

Parâmetros de entrada do Expert:



Parâmetro

Valor

Risco máximo em percentagem

0.1

Fator de diminuição

3.0

Período da Média Móvel

12

Deslocamento da Média Móvel

6

BaseTF

1 Minute

LC_on

true

LC_shift

0



Tabela 3. Parâmetros de entrada do Expert Média Móvel LC



5.1.1. Otimização do Expert com o Modo de Deslocamento desativado

Parâmetros otimizados:

Parâmetro

Início Passo Parada

Período da Média Móvel

12

1

90

Deslocamento da Média Móvel

6

1

30



Tabela 4. Parâmetros otimizados do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento zero



Gráfico que descreve a otimização do Expert no modo de deslocamento desativado, EURUSD:







Fig. 8. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento zero, EURUSD



Os melhores resultados:

Resultado

Lucro Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod MovingShift 3796,43 796,43 16,18 111 24 12

3776,98 776,98 17,70 77 55

22

3767,45 767,45 16,10 74 59

23

3740,38 740,38 15,87 78 55

17

3641,16 641,16 15,97 105 12

17



Tabela 5. Melhores resultados do Expert Média Móvel LC para o EURUSD no modo de deslocamento zero



Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento zero, GBPUSD:





Fig. 9. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento zero, GBPUSD

Os melhores resultados:

Resultado Lucro Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod MovingShift

4025,75 1025,75 8,08 80 18

22

3857,90 857,90 15,04 74 55

13

3851,40 851,40 18,16 80 13

24

3849,48 849,48 13,05 69 34

29

3804,70 804,70 16,57 137 25

8



Tabela 6. Melhores resultados da otimização do Expert Média Móvel LC para GBPUSD no modo de deslocamento zero

Gráfico que representa a otimização do Expert com o modo de deslocamento desativado, USDJPY:





Fig. 10. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento zero, USDJPY

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod MovingShift 5801,63 2801,63 11,54 48

65

23

5789,17 2789,17 14,03 50

44

27

5539,06 2539,06 17,14 46

67

27

5331,34 2331,34 15,05 61

70

9

5045,19 2045,19 12,61 48

83

15



Tabela 7. Melhores resultados do Expert Média Móvel LC para USDJPY no modo de deslocamento zero

5.1.2. Otimização do Expert no modo de deslocamento estático

Parâmetros otimizados:

Parâmetro

Início Passo Parada

Período da Média Móvel

12

1

90

Deslocamento da Média Móvel

6

1

30

LC_shift 1 1 59

Tabela 8. Parâmetros otimizados do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento estático



Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento estático, EURUSD:





Fig. 11. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento estático, EURUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

4385,06

1385,06

12,87 100 32 11 8 4149,63

1149,63

14,22 66 77 25 23 3984,92

984,92

21,52 122 12 11 26 3969,35

969,35

16,08 111 32 11 24 3922,95

922,95

12,29 57 77 25 10

Tabela 9. Os melhores resultados da otimização do Expert Média Móvel LC para EURUSD no modo de deslocamento estático



Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento estático, GBPUSD:





Fig. 12. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento estático, GBPUSD

Os melhores resultados:

Resultado Lucro Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod MovingShift LC_shift

4571,07 1571,07 14,90 79 12

25

42

4488,90 1488,90 15,46 73 12

25

47

4320,31 1320,31 9,59 107 12

16

27

4113,47 1113,47 10,96 75 12

25

15

4069,21 1069,21 15,27 74 12

25

50



Tabela 10. Os melhores resultados da otimização do Expert Média Móvel LC para GBPUSD no modo de deslocamento estático

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento estático, USDJPY:





Fig. 13. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento estático, USDJPY

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

6051,39 3051,39 15,94 53

76

12

31

5448,98 2448,98 10,71 54

44

30

2

5328,15 2328,15 11,90 50

82

13

52

5162,82 2162,82 10,46 71

22

26

24

5154,71 2154,71 14,34 54

75

14

58



Tabela 11. Os melhores resultados da otimização do Expert Média Móvel LC para USDJPY no modo de deslocamento estático

5.1.3. Otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico

Parâmetros otimizados:

Parâmetro

Início Passo Parada

Período da Média Móvel

12

1

90

Deslocamento da Média Móvel

6

1

30

LC_shift -2 1 -1

Tabela 12. Parâmetros otimizados do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento dinâmico

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico, EURUSD:





Fig. 14. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento dinâmico, EURUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift

3392,64 392,64 27,95 594 15 13 -2

3140,26 140,26 23,35 514 12 17 -2

2847,12 -152,88 17,04 390 79 23 -1

2847,12 -152,88 17,04 390 79 12 -1

2826,25 -173,75 20,12 350 85 22 -1



Tabela 13. Os melhores resultados da otimização do Expert Média Móvel LC para EURUSD no modo de deslocamento dinâmico

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico, GBPUSD:





Fig. 15. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de deslocamento dinâmico, GBPUSD

Os melhores resultados:

Resultado Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod

MovingShift LC_shift

5377,58 2377,58 19,73 391 12

26

-2

3865,50 865,50 18,18 380 23

23

-2

3465,63 465,63 21,22 329 48

21

-2

3428,99 428,99 24,55 574 51

16

-1

3428,99 428,99 24,55 574 51

15

-1



Tabela 14. Os melhores resultados da otimização do Expert Média Móvel LC para GBPUSD no modo de deslocamento dinâmico

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico, USDJPY:





Fig. 16. Otimização do Expert Média Móvel LC no modo de troca dinâmico, USDJPY

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

MovingPeriod

MovingShift

LC_shift 6500,19 3500,19 17,45 244

42

28

-2

6374,18 3374,18 19,91 243

54

24

-2

6293,29 3293,29 19,30 235

48

27

-2

5427,69 2427,69 17,65 245

90

8

-2

5421,83 2421,83 16,30 301

59

12

-2



Tabela 15. Os melhores resultados de otimização do Expert Média Móvel LC para USDJPY no modo de deslocamento dinâmico

5.2. Análise de Otimização de Resultados do Expert que Negocia pelo Padrão "Pin Bar"

Vamos comparar os resultados da otimização de um Expert quando ele está a trabalhar em diferentes modos: com zero de deslocamento, com o deslocamento estático e com o deslocamento dinâmico (DSO e DSC). O teste será realizado para EURUSD, GBPUSD e USDJPY, sobre o período de 01/04/2014 - 25/10/2014. Período H1.

Parâmetros de entrada do Expert:



Parâmetro Valor

Risco máximo em percentagem

0.1

Fator de diminuição

3.0

Sombra min de Pin bar, pontos

40

OC max de Pin bar, pontos

110

sombra de Pin bar para a razão min de OC

1.4

SL, pontos (0 para OFF)

150

TP, pontos (0 para OFF)

300

Período base LC

1 Minute

LC mode ON

true

Deslocamento LC

0



Tabela 16. Parâmetros de entrada do Expert Pin Bar LC



Nós vamos otimizar os parâmetros que definem a forma do pin bar: comprimento do "nariz", razão entre o comprimento do "nariz" para o corpo da barra do meio e o tamanho máximo do corpo. Os níveis de Take Profit e Stop Loss também serão otimizados.





5.2.1. Otimização do Expert com o Modo de Deslocamento desativado

Parâmetros otimizados:

Parâmetro Início Passo Parada Sombra min de Pin bar, pontos

100

20

400

OC max de Pin bar, pontos

20

20

100

sombra de Pin bar para a razão min de OC

1

0.2

3

SL, pontos (0 para OFF)

150

50

500

TP, pontos (0 para OFF)

150

50

500



Tabela 17. Parâmetros otimizados do Expert Pin Bar LC com o modo de deslocamento desabilitado



Gráfico que descreve a otimização do Expert no modo de deslocamento desativado, EURUSD:





Fig. 17. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento zero, EURUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP 3504,59

504,59

9,82

33

100

60

1.8

450

500

3428,89

428,89

8,72

21

120

60

2.8

450

350

3392,37

392,37

9,94

30

100

60

2,6

450

250

3388,54

388,54

9,93

31

100

80

2,2

450

300

3311,84

311,84

6,84

13

140

60

2,2

300

450



Tabela 18. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para EURUSD no modo de deslocamento zero



Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento zero, GBPUSD:





Fig. 18. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento zero, GBPUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin Bar

OC max de Pin Bar

Sombra de Pin Bar

para a razão min de OC

SL TP 3187,13

187,13

11,10

13

160

60

2,6

500

350

3148,73

148,73

3,23

4

220

40

2,8

400

400

3142,67

142,67

11,27

17

160

100

1,8

500

350

3140,80

140,80

11,79

13

180

100

2

500

500

3094,20

94,20

1,62

1

260

60

1,6

500

400



Tabela 19. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para GBPUSD no modo de deslocamento zero

Gráfico que representa a otimização do Expert com o modo de deslocamento desativado, USDJPY:





Fig. 19. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento zero, USDJPY

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP 3531,99

531,99

9,00

6

160

60

2.2

450

500

3355,91

355,91

18,25

16

120

60

1,6

450

400

3241,93

241,93

9,11

4

160

40

2,8

450

500

3180,43

180,43

6,05

33

100

80

1,8

150

450

3152,97

152,97

3,14

6

160

80

2,8

150

500



Tabela 20. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para USDJPY no modo de deslocamento zero

5.2.2. Otimização do Expert no modo de deslocamento estático

Parâmetros otimizados:

Parâmetro Início Passo Parada Sombra min de Pin bar, pontos

100

20

400

OC max de Pin bar, pontos

20

20

100

sombra de Pin bar para a razão min de OC

1

0.2

3

SL, pontos (0 para OFF)

150

50

500

TP, pontos (0 para OFF)

150

50

500

Deslocamento LC

1 1 59

Tabela 21. Parâmetros otimizados do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento estático



Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento estático, EURUSD:





Fig. 20. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento estático, EURUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP Deslocamento LC

4843,54

1843,54

10,14

19

120

80

1,6

500

500

23 4714,81

1714,81

10,99

28

100

100

1,6

500

500

23

4672,12

1672,12

10,16

18 120

80

1,8

500

500

23

4610,13

1610,13

9,43

19

120

80

1,6

450

450

23

4562,21

1562,21

13,94

27

100

100

1,6

500

400

25



Tabela 22. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para EURUSD no modo de deslocamento estático

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento estático, GBPUSD:





Fig. 21. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento estático, GBPUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP Deslocamento LC

4838,10

1838,10

5,60

34

100

40

2,4

450

500

24

4797,09

1797,09

5,43

35

100

40

2,6

400

500

24

4755,57

1755,57

7,36

42

100

100

2

400

500

24

4725,41

1725,41

8,35

45

100

80

1

400

500

24

4705,61

1705,61

8,32

41

100

100

2

450

500

24



Tabela 23. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para GBPUSD no modo de deslocamento estático

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento estático, USDJPY:





Fig. 22. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento estático, USDJPY

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin Bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP Deslocamento LC

4108,83

1108,83

6,45

9

140

40

1,4

500

450

55

3966,74

966,74

7,88

12

140

60

2,8

450

500

45

3955,32

955,32

9,91

21

120

80

2

500

500

45

3953,80

953,80

6,13

10

140

60

2,8

450

450

47

3944,33

944,33

6,42

6

160

100

2,6

500

400

44



Tabela 24. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para USDJPY no modo de deslocamento estático

5.2.3. Otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico

Parâmetros otimizados:

Parâmetro Início Passo Parada Sombra min de Pin bar, pontos

100

20

400

OC max de Pin bar, pontos

20

20

100

sombra de Pin bar para a razão min de OC

1

0.2

3

SL, pontos (0 para OFF)

150

50

500

TP, pontos (0 para OFF)

150

50

500

Deslocamento LC

-2 1 -1

Tabela 25. Parâmetros otimizados do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento dinâmico



Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico, EURUSD:





Fig. 23. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento dinâmico, EURUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP Deslocamento LC

4185,65

1185,65

13,22

49

200

100

1,8

450

500

-2

4011,80

1011,80

13,75

49

200

100

2

400

500

-2

3989,28

989,28

12,01

76

140

20

1,2

350

200

-1

3979,50

979,50

16,45

157

100

20

1

450

500

-1

3957,25

957,25

16,68

162

100

20

1

400

500

-1



Tabela 26. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para EURUSD no modo de deslocamento estático

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico para GBPUSD:





Fig. 24. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento dinâmico, GBPUSD

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP Deslocamento LC

4906,84

1906,84

10,10

179

120

40

1,8

500

500

-2

4316,46

1316,46

10,71

151

120

20

2,4

450

500

-1

4250,96

1250,96

12,40

174

120

40

1,8

500

500

-1

4040,82

1040,82

12,40

194

120

60

2

500

200

-2

4032,85

1032,85

11,70

139

140

40

2

400

200

-1



Tabela 27. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para GBPUSD no modo de deslocamento dinâmico

Gráfico que representa a otimização do Expert no modo de deslocamento dinâmico, USDJPY:





Fig. 25. Otimização do Expert Pin Bar LC no modo de deslocamento dinâmico, USDJPY

Os melhores resultados:

Resultado

Lucro

Rebaixamento %

Número de negócios

Sombra min de Pin bar

OC max de Pin bar

sombra de Pin bar

para a razão min de OC

SL TP Deslocamento LC

5472,67

2472,67

13,01

138

100

20

2,4

500

500

-1

4319,84

1319,84

15,87

146

100

20

2,2

400

500

-1

4259,54

1259,54

19,71

137

100

20

2,4

500

500

-2

4197,57

1197,57

15,98

152

100

20

1

350

500

-1

3908,19

908,19

16,79

110

120

40

3

400

400

-1



Tabela 28. Os melhores resultados da otimização do Expert Pin Bar LC para USDJPY no modo de deslocamento dinâmico





6. Comparação dos resultados da otimização



Para fazer uma tabela de comparação, vamos selecionar os valores máximos de lucro, rebaixamento e o número de negócios de cada tabela dos melhores resultados. EM seguida, devemos escrever a mudança (em percentagem) ou este valor em relação ao mesmo valor no modo de deslocamento zero ao valor recebido nos modos de deslocamento estáticos ou dinâmicos.







6.1. Expert que Negocia pela Média Móvel

Lucro:



Sem deslocamento

Estático

deslocamento

Dinâmico

deslocamento

EURUSD

796,43

1385,06 ( +74% )

392,64 ( -51% )

GBPUSD

1025,75

1571,07 ( +53% )

2377,58 ( +132% )

USDJPY

2801,63

3051,39 ( +9% )

3500,19 ( +25% )



Tabela 29. A comparação entre os valores máximos de lucro a partir da tabela dos melhores resultados de otimização do Expert Média Móvel LC



Rebaixamento:



Sem deslocamento

Estático

deslocamento

Dinâmico

deslocamento

EURUSD

17,7

21,52 ( +22% )

27,95 ( +58% )

GBPUSD

18,16

15,46 ( -15% )

24,55 ( +35% )

USDJPY

17,14

15,94 ( -7% )

19,91 ( +16% )



Tabela 30. A comparação entre os valores máximos de rebaixamento da tabela de melhores resultados de otimização do Expert Média Móvel LC

Número de negócios:



Sem deslocamento

Estático

deslocamento

Dinâmico

deslocamento

EURUSD

111

122 ( +10% )

594 ( +435% )

GBPUSD

137

107 ( -22% )

574 ( +319% )

USDJPY

61

71 ( +16% )

301 ( +393% )



Tabela 31. A comparação dos valores máximos do número de negócios a partir da tabela de melhores resultados de otimização do Expert Média Móvel LC

A primeira coisa que chama a atenção de imediato é um aumento significativo dos pontos de entrada no modo de deslocamento dinâmico. Ao mesmo tempo, no entanto, o rebaixamento aumentou de forma significativa e o lucro diminuiu de duas vezes para EURUSD.

O modo de deslocamento estático é mais rentável para este Expert Advisor. Aqui podemos ver a diminuição do rebaixamento para GBPUSD e USDJPY e um aumento significativo no lucro para EURUSD e GBPUSD.







6.2. Expert que Negocia pelo Padrão "Pin Bar"

Lucro:



Sem deslocamento

Estático

deslocamento

Dinâmico

deslocamento

EURUSD

504,59

1843,54 ( +265% )

1185,65 ( +135% )

GBPUSD

187,13

1838,10 ( +882% )

1906,84 ( +919% )

USDJPY

531,99

1108,83 ( +108% ) 2472,67 ( +365% )



Tabela 32. A comparação dos valores máximos de lucro das tabelas dos melhores resultados de otimização do Expert Pin Bar LC

Rebaixamento:



Sem deslocamento

Estático

deslocamento

Dinâmico

deslocamento

EURUSD

9,94

13,94 ( +40% )

16,68 ( +68% )

GBPUSD

11,79

8,35 ( -29% )

12,4 ( +5% )

USDJPY

18,25

9,91 ( -46% )

19,71 ( +8% )



Tabela 33. A comparação entre os valores máximos de rebaixamento da tabela de melhores resultados de otimização do Expert Pin Bar LC

Número de negócios:



Sem deslocamento

Estático

deslocamento

Dinâmico

deslocamento

EURUSD

33

28 ( -15% )

162 ( +391% )

GBPUSD

17

45 ( +165% )

194 ( +1041% )

USDJPY

33

21 ( -36% )

152 ( +361% )



Tabela 34. A comparação dos valores máximos do número de negócios a partir da tabela de melhores resultados de otimização do Expert Pin Bar LC

Aqui também vemos um aumento substancial do número de negócios no modo de deslocamento dinâmico. Neste caso, porém, um aumento significativo do rebaixamento, como no caso semelhante com o Expert Média Móvel LC, foi apenas para EURUSD. Para outros pares o rebaixamento teve um aumento insignificante, por cerca de 5-8 por cento.



No modo de deslocamento estático, a otimização mostrou um lucro limitado para GBPUSD e EURUSD. No entanto, podemos ver uma diminuição significativa do rebaixamento para os mesmos pares e seu aumento para EURUSD. O modo de deslocamento estático parece menos rentável para este Expert Advisor.







Conclusão

Neste artigo, nós consideramos a plotagem dos princípios do "Gráfico líquido" e comparamos a influência de seus modos de operação no resultado da otimização do Expert com base em estratégias com e sem indicadores.

Daí as seguintes conclusões: