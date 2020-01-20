Работа с сетевыми функциями, или MySQL без DLL: Часть I - коннектор

Содержание

Введение

Примерно год назад список сетевых функций в MQL5 пополнился функциями для работы с сокетами. Это открыло широкие возможности для программистов, которые разрабатывают продукты для Маркета, поскольку теперь можно реализовать то, чего раньше нельзя было сделать без динамических библиотек. Один из таких примеров мы рассмотрим в данном цикле из двух статей. В первой статье мы разберём принцип работы коннектора MySQL, а во второй напишем простейшие приложения с его применением — сервис сбора свойств сигналов, доступных в терминале, и программу для просмотра их изменения с течением времени (см. рисунок 1).







Рис. 1. Программа для просмотра изменения свойств сигналов с течением времени



Сокеты

Сокетом называют программный интерфейс, который предназначен для обмена данными между процессами. При этом процессы могут быть запущены как на одном ПК, так и на разных, соединённых сетью.

В MQL5 нам доступны только клиентские TCP сокеты. Это значит, что мы можем инициировать соединение, но не ждать его извне. Поэтому, если нужно обеспечить связь между MQL5-программами через сокеты, нужен сервер, который будет выступать посредником. Сервер ожидает соединение на прослушиваемый порт и по запросу клиента выполняет определённые функции. Чтобы соединиться с сервером, нужно знать его ip-адрес и порт.

Порт является числом, которое может принимать значения от 0 до 65535. Выделяют три диапазона портов: системные (0 - 1023), пользовательские (1024-49151) и динамические (49152-65535). Часть портов назначена для работы с определёнными функциями. Этим назначением занимается IANA — организация, которая управляет пространствами IP-адресов, доменов верхнего уровня, и регистрирует типы данных MIME.

Для MySQL по-умолчанию назначен порт 3306, на него мы и будем соединяться при обращении к серверу. Следует учесть, что данное значение может быть изменено. Поэтому при создании эксперта порт нужно выносить во входные параметры наряду с IP-адресом.

При работе с сокетами используется следующий подход:

Создать сокет (получить хендл или ошибку)

Подключиться к серверу

Обменяться данными

Закрыть сокет

При необходимости работы с несколькими соединениями нужно помнить, что существует ограничение в 128 одновременно открытых сокетов для одной MQL5-программы.







Анализатор трафика Wireshark

Производить отладку кода программы, где используются сокеты, лучше всего с анализатором трафика. В противном случае это будет похоже на ремонт электроники без осциллографа. Анализатор трафика захватывает данные с выбранного сетевого интерфейса и отображает их в удобочитаемом виде. Он позволяет отслеживать размер пакетов, временной зазор между ними, наличие ретрансмитов, сбросов соединения и много другой полезной информации. А также выполняет расшифровку множества протоколов.



Лично я для этих целей использую Wireshark.

Рис. 2. Анализатор трафика Wireshark



На рисунке 2 показано окно анализатора трафика с захваченными пакетами, где:

Строка фильтра отображения. Выражение "tcp.port==3306" означает, что будут отображены только те пакеты, у которых локальный или удалённый TCP порт равен 3306 (порт MySQL сервера по умолчанию). Окно с пакетами. Здесь виден процесс установки соединения, приветствие сервера, запрос авторизации и последующий обмен.

Содержимое выбранного пакета в шестнадцатеричном виде. В данном случае показано содержимое пакета приветствия сервера MySQL.

Транспортный уровень (TCP). При использовании функций для работы с сокетами мы находимся здесь.

Прикладной уровень (MySQL). Это то, что мы будем рассматривать в даной статье.



Следует иметь ввиду, что фильтр отображения не ограничивает захват пакетов, что хорошо видно в строке состояния. В ней указано, что в данный момент отображается 35 пакетов из захваченных 2623, которые в это время находятся в памяти. Для того чтобы снизить нагрузку на ПК, следует задать фильтр захвата ранее при выборе сетевого интерфейса, как показано ниже на рисунке 3. Но это стоит делать только в том случае, если все остальные пакеты действительно не пригодятся.



Рис. 3. Фильтр захвата пакетов

Для ознакомления с работой анализатора трафика попробуем установить соединение с сервером "google.com" и отследить данный процесс. Для этого напишем небольшой скрипт.

void OnStart () { int socket= SocketCreate (); if (socket== INVALID_HANDLE ) return ; if ( SocketConnect (socket, "google.com" , 80 , 2000 )== false ) { return ; } Sleep ( 5000 ); SocketClose (socket); }

Итак, сначала создаём сокет и получаем его хендл при помощи функции SocketCreate(). В справке сказано, что в данном случае можно получить ошибку лишь в двух, практически невозможных ситуациях:

Ошибка ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED, которая сигнализирует о том, что открыто больше 128 сокетов. Ошибка ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED, если вы попытаетесь вызвать создание сокета из индикатора, где это запрещено.

Когда хендл получен, пробуем установить соединение. В данном примере мы соединяемся с сервером "google.com" (не забудьте добавить его в разрешенные адреса в настройках терминала) на порт 80 с таймаутом 2000 миллисекунд. После успешной установки соединения ждём 5 секунд и закрываем его. Теперь посмотрим, как это выглядит в окне анализатора трафика.

Рис. 4. Установка и закрытие соединения



Итак, на рисунке 4 мы видим обмен данными между нашим скриптом и сервером "google.com" с ip-адресом "172.217.16.14". Здесь не отображены запросы DNS, потому что в строке фильтра введено выражение "tcp.port==80".

Верхние три пакета — установка соединения. Нижние три — закрытие. В колонке Time отображается время между пакетами и мы видим наши 5 секунд простоя. Обратите внимание, что пакеты окрашены в зеленый цвет, в отличие от пакетов на рисунке 2. Это потому, что в предыдущем случае анализатор обнаружил в обмене протокол MySQL. Здесь же никаких данных передано не было и анализатор подсветил пакеты цветом для TCP "по умолчанию".







Обмен данными

Согласно протоколу, после установки соединения сервер MySQL должен прислать приветствие. В ответ на него клиент отправляет запрос авторизации. Данный механизм подробно описан в разделе " Connection Phase" на сайте "dev.mysql.com". Если приветствие не было получено, значит, либо использован неверный IP-адрес, либо сервер слушает другой порт. В любом случае мы соединились с чем-то, что точно не является сервером MySQL. В нормальной ситуации нужно принять данные (прочитать из сокета) и разобрать их.





Приём



В классе CMySQLTransaction, который мы подробно рассмотрим немного позже, приём данных реализован следующим образом:

bool CMySQLTransaction::ReceiveData( ushort error_code= 0 ) { char buf[]; uint timeout_check= GetTickCount ()+m_timeout; do { uint len= SocketIsReadable (m_socket); if (len) { int rsp_len= SocketRead (m_socket,buf,len,m_timeout); m_rx_counter+= rsp_len; ENUM_TRANSACTION_STATE res = Incoming(buf,rsp_len); if (res==MYSQL_TRANSACTION_COMPLETE) return true ; else if (res==MYSQL_TRANSACTION_ERROR) { if (m_packet.error.code) SetUserError (MYSQL_ERR_SERVER_ERROR); else SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } } } while ( GetTickCount ()<timeout_check && ! IsStopped ()); SetUserError (error_code); return false ; }

uint timeout_check= GetTickCount ()+m_timeout;

Здесь— хендл сокета, полученный ранее при его создании, а— таймаут чтения данных, который используется как аргумент функции SocketRead() для приёма фрагмента данных, а также как таймаут приема всех данных целиком. Перед вхождением в цикл откладываем временную метку, достижение которой будет считаться таймаутом операции приема данных:

Далее зацикливаемся в чтении результата функции SocketIsReadable() и ожидаем, когда она вернёт ненулевое значение. После чего читаем данные в буфер и передаём его на обработку.

uint len= SocketIsReadable (m_socket); if (len) { int rsp_len= SocketRead (m_socket,buf,len,m_timeout); m_rx_counter+= rsp_len; ENUM_TRANSACTION_STATE res = Incoming(buf,rsp_len); ... }

Нельзя рассчитывать на то, что при наличии данных в сокете мы примем весь пакет. Есть ряд ситуаций, когда данные могут приходить малыми порциями. Например, это может быть плохая связь через 4G-модем с большим числом ретрансмитов. Поэтому наш обработчик должен уметь собирать прочитанные данные в некоторые неделимые группы, с которыми можно работать. В качестве таковых выберем пакеты MySQL.



Накоплением данных и последующей обработкой занимается метод CMySQLTransaction::Incoming():



ENUM_TRANSACTION_STATE Incoming( uchar &data[], uint len);

Результат, который он возвращает, даст нам знать, как поступить дальше — продолжать приём данных, завершить его или прервать:

enum ENUM_TRANSACTION_STATE { MYSQL_TRANSACTION_ERROR=- 1 , MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS= 0 , MYSQL_TRANSACTION_COMPLETE, MYSQL_TRANSACTION_SUBQUERY_COMPLETE };

При возникновении внутренней ошибки, а также получения ошибки сервера или завершения приёма, следует прекратить чтение данных из сокета, в остальных случаях — продолжать. Значение MYSQL_TRANSACTION_SUBQUERY_COMPLETE сигнализирует о том, что принят один из ответов сервера на множественный запрос клиента. Для алгоритма чтения он равносилен MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS.





Рис. 5. Пакет MySQL



Формат пакета MySQL показан на рисунке 5. Первые три байта определяют размер полезной нагрузки в пакете, следующий байт означает порядковый номер пакета в последовательности, за ним следуют данные. Порядковый номер устанавливается в ноль в начале каждого обмена. Например, пакет приветствия будет иметь номер 0, запрос авторизации клиента — номер 1, ответ сервера — номер 2 (окончание фазы соединения). Далее, при отправке запроса клиента, значение порядкового номера должно быть снова установлено в ноль, и будет увеличиваться в каждом пакете ответа сервера. Если количество пакетов будет больше чем 255, значение номера перейдёт через ноль.



Простейший пакет (MySQL ping) в анализаторе трафика выглядит следующим образом:





Рис. 6. Пакет Ping в анализаторе трафика



Пакет Ping содержит один байт данных со значением 14 (или 0x0E в шестнадцатиричном виде).



Рассмотрим метод CMySQLTransaction::Incoming(), который собирает данные в пакеты и передаёт их обработчикам. Ниже приведён его исходный код в сокращённом виде.

ENUM_TRANSACTION_STATE CMySQLTransaction::Incoming( uchar &data[], uint len) { int ptr= 0 ; ENUM_TRANSACTION_STATE result=MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; while (len> 0 ) { if (m_packet.total_length== 0 ) { while (m_rcv_len< 4 && len> 0 ) { m_hdr[m_rcv_len] = data[ptr]; m_rcv_len++; ptr++; len--; } if (m_rcv_len== 4 ) { m_packet.Reset(); m_packet.total_length = reader.TotalLength(m_hdr); m_packet.number = m_hdr[ 3 ]; m_rcv_len = 0 ; if ( ArrayResize (m_packet.data,m_packet.total_length)!=m_packet.total_length) return MYSQL_TRANSACTION_ERROR; } else return MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; } while (len> 0 && m_rcv_len<m_packet.total_length) { m_packet.data[m_rcv_len] = data[ptr]; m_rcv_len++; ptr++; len--; } if (m_rcv_len<m_packet.total_length) return MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; m_rcv_len = 0 ; m_packet.total_length = 0 ; } return result; }

Первым делом нужно собрать заголовок пакета — первые 4 байта, где содержится длина данных и порядковый номер в последовательности. Для накопления заголовка используем буфер m_hdr и счётчик байт m_rcv_len. Когда 4 байта собраны, получаем из них длину и исходя из её значения изменяем размер буфера m_packet.data, в который будем копировать принятые данные пакета. Когда пакет полностью собран, передаём его обработчику.

Если после приёма пакета длина принятых данных len всё ещё не равна нулю, значит мы приняли несколько пакетов. За один вызов метода Incoming() может быть обработано как несколько пакетов, так и ни одного целого (а только часть).



Типы пакетов приведены ниже:

enum ENUM_PACKET_TYPE { MYSQL_PACKET_NONE= 0 , MYSQL_PACKET_DATA, MYSQL_PACKET_EOF, MYSQL_PACKET_OK, MYSQL_PACKET_GREETING, MYSQL_PACKET_ERROR };

Для каждого из них есть свой обработчик, который разбирает их последовательность и содержимое согласно протоколу. Значения, полученные в следствие парсинга, присваиваются членам соответствующих классов. Здесь я обращаю внимание на то, что в данной реализации коннектора разбираются абсолютно все данные, полученные в пакетах. Это может показаться несколько избыточным, потому как свойства поля "Table" и "Original table" часто равны, да и значения некоторых флагов мало кому понадобятся (см. рисунок 7). Тем не менее, доступность этих свойств позволяет гибко построить логику взаимодействия с сервером MySQL на прикладном уровне программы.





Рис. 7. Пакет описания поля







Передача



Что касается отправки данных, здесь всё немного проще.



bool CMySQLTransaction::ping( void ) { if (reset_rbuf()== false ) { SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } m_tx_buf.Reset(); m_tx_buf.Add( 0x00 , 4 ); m_tx_buf+= uchar ( 0x0E ); m_tx_buf.AddHeader( 0 ); uint len = m_tx_buf.Size(); if ( SocketSend (m_socket,m_tx_buf.Buf,len)!=len) return false ; m_tx_counter+= len; return true ; }

Выше приведён исходный код метода отправки пинга. В подготовленный буфер копируем данные. В случае с пингом это код команды 0x0E. Затем формируем заголовок, исходя из количества данных и порядкового номера пакета. Для пинга порядковый номер всегда будет равен нулю. После этого пробуем отправить собранный пакет при помощи функции SocketSend().

Метод отправки запроса (Query) похож на отправку пинга:



bool CMySQLTransaction::query( string s) { if (reset_rbuf()== false ) { SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } m_tx_buf.Reset(); m_tx_buf.Add( 0x00 , 4 ); m_tx_buf+= uchar ( 0x03 ); m_tx_buf+=s; m_tx_buf.AddHeader( 0 ); uint len = m_tx_buf.Size(); if ( SocketSend (m_socket,m_tx_buf.Buf,len)!=len) return false ; m_tx_counter+= len; return true ; }

Отличие лишь в том, что здесь полезная нагрузка состоит из кода команды (0x03) и строки запроса.

За отправкой данных всегда следует уже знакомый нам метод приёма CMySQLTransaction::ReceiveData(). Если он не вернул ошибку, транзакция считается успешной.







Класс транзакции MySQL

Пришло время рассмотреть класс CMySQLTransaction более подробно.



class CMySQLTransaction { private : string m_host; uint m_port; string m_user; string m_password; uint m_timeout; uint m_timeout_conn; uint m_keep_alive_tout; uint m_ping_period; bool m_ping_before_query; int m_socket; ulong m_rx_counter; ulong m_tx_counter; ulong m_dT; uint m_last_resp_timestamp; uint m_last_ping_timestamp; CMySQLPacket m_packet; uchar m_hdr[ 4 ]; uint m_rcv_len; CData m_tx_buf; CMySQLLoginRequest m_auth; CMySQLResponse m_rbuf[]; uint m_responses; bool ReceiveData( ushort error_code); ENUM_TRANSACTION_STATE Incoming( uchar &data[], uint len); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketOkHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketGreetingHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketDataHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketEOFHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketErrorHandler(CMySQLPacket *p); bool ping( void ); bool query( string s); bool reset_rbuf( void ); uint tick_diff( uint prev_ts); CMySQLPacketReader reader; public : CMySQLTransaction(); ~CMySQLTransaction(); bool Config( string host, uint port, string user, string password, uint keep_alive_tout); void KeepAliveTimeout( uint tout); void PingPeriod( uint period) {m_ping_period=period;} void PingBeforeQuery( bool st) {m_ping_before_query=st;} void OnTimer ( void ); CMySQLLoginRequest *Handshake( void ) { return &m_auth;} bool Query( string q); uint Responses( void ) { return m_responses;} CMySQLResponse *Response( uint idx); CMySQLResponse *Response( void ) { return Response( 0 );} MySQLServerError GetServerError( void ) { return m_packet.error;} ulong RequestDuration( void ) { return m_dT;} ulong RxBytesTotal( void ) { return m_rx_counter;} ulong TxBytesTotal( void ) { return m_tx_counter;} void ResetBytesCounters( void ) {m_rx_counter= 0 ; m_tx_counter= 0 ;} };

Из приватных членов хотелось бы выделить следующие:

m_packet типа CMySQLPacket — класс пакета MySQL, который обрабатывается в данный момент (исходный код с комментариями в файле MySQLPacket.mqh)



типа CMySQLPacket — класс пакета MySQL, который обрабатывается в данный момент (исходный код с комментариями в файле MySQLPacket.mqh) m_tx_buf типа CData — класс буфера передачи, который создан для удобства формирования запроса (файл Data.mqh)

типа CData — класс буфера передачи, который создан для удобства формирования запроса (файл Data.mqh) m_auth типа CMySQLLoginRequest — класс для работы с авторизацией (скремблирование пароля, хранение полученных параметров сервера и установленных параметров клиента, исходный код в файле MySQLLoginRequest.mqh)

типа CMySQLLoginRequest — класс для работы с авторизацией (скремблирование пароля, хранение полученных параметров сервера и установленных параметров клиента, исходный код в файле MySQLLoginRequest.mqh) m_rbuf типа CMySQLResponse — буфер ответов сервера; здесь ответом считается пакет типа "Ok" или "Data" (файл MySQLResponse.mqh)

типа CMySQLResponse — буфер ответов сервера; здесь ответом считается пакет типа "Ok" или "Data" (файл MySQLResponse.mqh) reader типа CMySQLPacketReader — класс парсера пакетов MySQL



Публичные методы подробно описаны в разделе документации.

Для прикладного уровня класс транзакции будет выглядеть так, как показано на рисунке 8.



Рис. 8. Строение класса CMySQLTransaction



Где:

CMySQLLoginRequest — должен быть сконфигурирован до установки соединения, если требуется задать параметры клиента, значения которые отличаются от предустановленных (не обязательно) ;



— должен быть сконфигурирован до установки соединения, если требуется задать параметры клиента, значения которые отличаются от предустановленных (не обязательно) ; CMySQLResponse — ответ сервера, если транзакция была завершена без ошибок

— ответ сервера, если транзакция была завершена без ошибок CMySQLField — описание поля;



— описание поля;

CMySQLRow — ряд (буфер значений полей в текстовом виде);



— ряд (буфер значений полей в текстовом виде); MySQLServerError — структура описания ошибки, если транзакция завершилась неудачей;



Среди публичных методов нет тех, которые бы отвечали за установку и закрытие соединения. Это происходит автоматически при вызове метода CMySQLTransaction::Query(). В случае использования режима постоянного соединения оно будет установлено при первом вызове CMySQLTransaction::Query() и закрыто по истечении установленного таймаута.

Важно: в режиме постоянного соединения в обработчик события OnTimer должен быть добавлен вызов метода CMySQLTransaction::OnTimer(). При этом период таймера должен быть меньше периода пинга и таймаута.



Параметры соединения, учётной записи пользователя, а также особые значения параметров клиента должны быть установлены до вызова CMySQLTransaction::Query().

В целом взаимодействие с классом транзакции выполняется по следующему принципу:



Рис. 9. Работа с классом CMySQLTransaction





Применение



Рассмотрим простейший пример применения коннектора. Для этого напишем скрипт, который отправляет запрос SELECT к тестовой базе данных world.

input string inp_server = "127.0.0.1" ; input uint inp_port = 3306 ; input string inp_login = "admin" ; input string inp_password = "12345" ; input string inp_db = "world" ; #include <MySQL\MySQLTransaction.mqh> CMySQLTransaction mysqlt; void OnStart () { mysqlt.Config(inp_server,inp_port,inp_login,inp_password); string q = "select `Name`,`SurfaceArea` " + "from `" +inp_db+ "`.`country` " + "where `Continent`='Oceania' " + "order by `SurfaceArea` desc limit 10" ; if (mysqlt.Query(q)== true ) { if (mysqlt.Responses()!= 1 ) return ; CMySQLResponse *r = mysqlt.Response(); if (r== NULL ) return ; Print ( "Name: " , "Surface Area" ); uint rows = r.Rows(); for ( uint i= 0 ; i<rows; i++) { double area; if (r.Row(i).Double( "SurfaceArea" ,area)== false ) break ; PrintFormat ( "%s: %.2f" ,r.Row(i)[ "Name" ],area); } } else if ( GetLastError ()==( ERR_USER_ERROR_FIRST +MYSQL_ERR_SERVER_ERROR )) { Print ( "MySQL Server Error: " ,mysqlt.GetServerError().code, " (" ,mysqlt.GetServerError().message, ")" ); } else { if ( GetLastError ()>= ERR_USER_ERROR_FIRST ) Print ( "Transaction Error: " , EnumToString (ENUM_TRANSACTION_ERROR( GetLastError ()- ERR_USER_ERROR_FIRST ))); else Print ( "Error: " , GetLastError ()); } }

Пусть наша задача состоит в том, чтобы получить список стран со значением континента "Океания", отсортированных по площади от большего к меньшему, максимум 10 наименований в списке. Для этого выполним следующие действия:

Объявим экземпляр класса транзакции mysqlt



Установим параметры соединения

Составим соответствующий запрос

Если транзакция прошла успешно, проверим, что количество ответов равно ожидаемому значению

Получаем указатель на класс ответа сервера

Получаем количество рядов в ответе

Выводим значения рядов

Если транзакция прошла с ошибкой, может быть три варинта развития событий:



Это ошибка сервера - получаем её описание, используя метод CMySQLTransaction::GetServerError()

- получаем её описание, используя метод CMySQLTransaction::GetServerError() Это внутрення ошибка - чтобы получить описание, используем функцию EnumToString()

- чтобы получить описание, используем функцию EnumToString() В противном случае получаем код ошибки, используя GetLastError()



Если входные параметры указаны верно, результат работа скрипта будет следующим:

Рис. 10. Результат работы тестового скрипта

Более сложные примеры с использованием множественных запросов и режима постоянного соединения рассмотрим во второй части статьи.





Документация



Содержание





Класс транзакции CMySQLTransaction

Список методов класса CMySQLTransaction

Метод

Действие

Config

Установка параметров соединения

KeepAliveTimeout

Установка таймаута для режима Keep Alive в секундах

PingPeriod

Установка периода пинга для режима Keep Alive в секундах

PingBeforeQuery

Включить/выключить пинг перед запросом

OnTimer

Обработка событий таймера (актуально только при использовании Keep Alive)

Handshake

Получение указателя на класс работы с авторизацией

Query

Отправка запроса

Responses

Получение количество ответов сервера

Response

Получение указателя на класс ответа сервера

GetServerError

Получение структуры ошибки сервера

RequestDuration

Длительность транзакции в микросекундах

RxBytesTotal

Счётчик принятых байтов с начала запуска программы

TxBytesTotal

Счётчик отправленных байтов с начала запуска программы

ResetBytesCounters

Сброс счётчиков принятых и отправленных байтов



Ниже приведена краткая справка по каждому из методов.

Config



bool Config( string host, uint port, string user, string password, string base , uint keep_alive_tout );

Устанавливает параметры соединения.

Возвращаемое значение: true в случае успеха, иначе false (недопустимые символы в аргументах типа string).

KeepAliveTimeout



Включает режим постоянного соединения и устанавливает его таймаут. Значение таймаута - это время в секундах от момента отправки последнего запроса, по истечении которого соединение будет закрыто. Если запросы повторяются чаще, чем установленная величина таймаута, соединение закрываться не будет.



void KeepAliveTimeout( uint tout );

PingPeriod



Устанавливает период отправки пакетов ping в режиме постоянного соединения. Нужен для того, чтобы сервер по каким-то своим соображениям не закрыл соединение. Пинг будет отправлен через указанное время после последнего запроса или предыдущего пинга.



void PingPeriod( uint period );

Возвращаемое значение: нет



PingBeforeQuery



Включает отправку пакета ping перед запросом. В режиме постоянного соединения, в промежутках времени между запросами, соединение по каким-то причинам могло быть закрыто или оборвано. В этом случае, можно послать пинг серверу MySQL, чтобы убедиться, что он на связи, и только потом слать запрос.



void PingBeforeQuery( bool st );

Возвращаемое значение: нет



OnTimer



Используется в режиме постоянного соединения. Метод должен вызываться из обработчика событий OnTimer. При этом период таймера не должен превышать минимальный из периодов KeepAliveTimeout и PingPeriod.



void OnTimer ( void );

Возвращаемое значение: нет



Handshake



Получение указателя на класс работы с авторизацией. Может быть использован для установки флагов возможностей клиента и максимального размера пакета перед установкой соединения с сервером. После авторизации позволяет получить версию и флаги возможностей сервера.



CMySQLLoginRequest *Handshake( void );

Возвращаемое значение: указатель на класс работы с авторизацией CMySQLLoginRequest.

Query



Отправка запроса.



bool Query( string q );

Возвращаемое значение: результат выполнения; успешно - true, ошибка - false.

Responses



Получение количества ответов.



uint Responses( void );

Возвращаемое значение: количество ответов сервера.

Ответами считаются пакеты типа "Ok" или "Data". В случае успешного выполнения запроса будет принят один или более ответов (для множественных запросов).

Response



Получение указателя на класс ответа сервера MySQL.



CMySQLResponse *Response( uint idx );

Возвращаемое значение: указатель на класс ответа сервера CMySQLResponse. В случае передачи в качестве аргумента некорректного значения будет возвращен NULL.

Перегруженный метод без указания индекса, равносильно Response(0).



CMySQLResponse *Response( void );

Возвращаемое значение: указатель на класс ответа сервера CMySQLResponse. Если ответов нет, будет возвращён NULL.

GetServerError



Получение структуры, где хранится код и сообщение ошибки сервера. Может быть вызван после того, как класс транзакции вернул ошибку MYSQL_ERR_SERVER_ERROR.



MySQLServerError GetServerError( void );

Возвращаемое значение: структура ошибки MySQLServerError

RequestDuration



Получение длительности выполнения запроса.



ulong RequestDuration( void );

Возвращаемое значение: длительность запроса в микросекундах от момента отправки до окончания обработки

RxBytesTotal



Получение количества принятых байтов.



ulong RxBytesTotal( void );

Возвращаемое значение: количество принятых байт (уровень TCP) с начала запуска программы. Для сброса использовать метод ResetBytesCounters.

TxBytesTotal



Получение количества отправленных байтов.



ulong TxBytesTotal( void );

Возвращаемое значение: количество переданных байт (уровень TCP) с начала запуска программы. Для сброса использовать метод ResetBytesCounters.

ResetBytesCounters



Сбрасывает счётчики принятых и отправленных байтов.



void ResetBytesCounters( void );





Класс работы с авторизацией CMySQLLoginRequest



Методы класса CMySQLLoginRequest

Метод

Действие

SetClientCapabilities

Устанавливает флаги возможностей клиента . Предустановленное значение: 0x005FA685 SetMaxPacketSize

Устанавливает максимально допустимый размер пакета в байтах. Предустановленное значение: 16777215 SetCharset

Устанавливает набор используемых символов. Предустановленное значение: 8 Version

Возвращает версию сервера MySQL. Например: "5.7.21-log". ThreadId

Возвращает идентификатор потока текущего соединения. Соответствует значению CONNECTION_ID. ServerCapabilities

Возвращает флаги возможностей сервера

ServerLanguage

Возвращает идентификаторкодировки и представления базы данных



Класс ответа сервера CMySQLResponse



Ответом сервера считается пакет типа "Ok" или "Data". Учитывая то, что они существенно отличаются, класс имеет отдельный набор методов для работы с каждым из типов пакетов.



Общие методы класса CMySQLResponse:

Метод

Возвращаемое значение Type

Тип ответа сервера: MYSQL_RESPONSE_DATA или MYSQL_RESPONSE_OK

Методы для пакетов типа "Data":



Метод

Возвращаемое значение Fields

Количество полей

Field

Указатель на класс поля по индексу (перегруженный метод - получение индекса поля по имени)

Field Индекс поля по имени Rows

Количества рядов в ответе сервера

Row

Указатель на класс ряда по индексу

Value

Значение в строковом виде по индексу ряда и индексу поля

Value Значение в строковом виде по индексу ряда и имени поля ColumnToArray Результат чтения столбца в массив типа string

ColumnToArray

Результат чтения столбца в массив типа int с проверкой соответствия типа

ColumnToArray

Результат чтения столбца в массив типа long с проверкой соответствия типа

ColumnToArray

Результат чтения столбца в массив типа double с проверкой соответствия типа



Метод

Возвращаемое значение AffectedRows

Количество рядов, затронутых последней операцией

LastId

Значение LAST_INSERT_ID

ServerStatus

Флаги состояния сервера

Warnings

Количество предупреждений

Message

Текстовое сообщение сервера



Структура ошибки сервера MySQLServerError



Методы для пакетов типа "Ok":

Элементы структуры MySQLServerError

Элемент

Тип

Назначение

code

ushort Код ошибки

sqlstate

uint Состояние

message string Текстовое сообщение сервера







Класс поля CMySQLField



Методы класса CMySQLField

Метод

Возвращаемое значение

Catalog

Имя каталога, к которому принадлежит таблица

Database

Имя базы данных, к которой принадлежит таблица

Table

Псевдоним таблицы, к которой принадлежит поле

OriginalTable

Оригинальное имя таблицы, к которой принадлежит поле Name

Псевдоним поля

OriginalName

Оригинальное имя поля

Charset

Номер используемой кодировки

Length

Длина значения

Type

Тип значения

Flags

Флаги, определяющие атрибуты значения

Decimals

Допустимое количество знаков после запятой

MQLType

Тип поля в виде значения ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE (кроме значения DATABASE_FIELD_TYPE_NULL )







Класс ряда CMySQLRow



Методы класса CMySQLRow

Метод

Действие Value

Возвращает значение поля по номеру в виде строки

operator[]

Возвращает значение поля по имени в виде строки

MQLType

Возвращает тип поля по номеру в виде значения ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

MQLType

Возвращает тип поля по имени в виде значения ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE

Text

Получает значение поля по номеру в виде строки с проверкой соответствия типа

Text

Получает значение поля по имени в виде строки с проверкой соответствия типа Integer

Получает значение типа int по номеру поля с проверкой соответствия типа Integer

Получает значение типа int по имени поля с проверкой соответствия типа

Long

Получает значение типа long по номеру поля с проверкой соответствия типа Long

Получает значение типа long по имени поля с проверкой соответствия типа

Double

Получает значение типа double по номеру поля с проверкой соответствия типа Double

Получает значение типа double по имени поля с проверкой соответствия типа Blob

Получает значение в виде массива uchar по номеру поля с проверкой соответствия типа Blob

Получает значение в виде массива uchar по имени поля с проверкой соответствия типа

Примечание. Проверка на соответствие типов означает, что для метода, который работает с типом int значение читаемого поля должно быть D ATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER. В случае несоответствия типов, значение получено не будет, и метод вернёт false. Перевод идентификаторов типа поля MySQL в значение типа ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE реализовано в методе CMySQLField::MQLType(), исходный код которого приведён ниже.



ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE CMySQLField::MQLType( void ) { switch (m_type) { case 0x00 : case 0x04 : case 0x05 : case 0xf6 : return DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT ; case 0x01 : case 0x02 : case 0x03 : case 0x08 : case 0x09 : case 0x10 : case 0x07 : case 0x0c : return DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER ; case 0x0f : case 0xfd : case 0xfe : return DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT ; case 0xfb : return DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB ; default : return DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID ; } }





Заключение

В данной статье мы рассмотрели использование функций для работы с сокетами на примере реализации коннектора MySQL. Это была теоретическая часть. Во второй части статьи нас ждёт практика: мы напишем сервис для сбора свойств сигналов и программу для просмотра изменения их свойств.



Во вложенном архиве находятся следующие файлы: