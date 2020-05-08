ネットワーク関数の適用、または.dll を使用しない MySQL: パート I - コネクタ

目次

イントロダクション

約1年前、MQL5ネットワーク関数はソケットを使用するための関数を補充しました。 これはMarket向けのプロダクトを開発するプログラマに大きな可能性を提示しました。 これにより、以前は動的ライブラリが必要なものを実装できるようになりました。 この2つの一連の記事では、このような例の1つを検討します。 最初の記事では、MySQLコネクタの原則を検討しますが、2番目の記事では、コネクタを使用して最も簡単なアプリケーション、すなわちターミナルで利用可能なシグナルのプロパティを収集するためのサービスと時間の経過とともに変化を見るためのプログラムを開発します(図1参照)。







図1. 時間の経過に伴うシグナル特性の変化を表示するためのプログラム



ソケット

ソケットは、プロセス間でデータを交換するためのソフトウェアインタフェースです。 このプロセスは、単一のPC上とネットワークに接続された異なるPC上の両方で起動することができます。

MQL5 はクライアントの TCP ソケットのみを提供します。 これはMT5側から接続はできますが、外部からの接続を待機することができないことを意味します。 したがって、ソケット経由でMQL5プログラム間の接続を提供する必要がある場合は、仲介役となるサーバーが必要です。 このサーバーは、リッスンされたポートへの接続を待機し、クライアントのリクエストで特定の関数を実行します。 サーバーに接続するには、IP アドレスとポートを知る必要があります。

ポートは 0 から 65535 までの範囲の番号です。 システム (0 - 1023)、ユーザー (1024-49151) および動的なポート範囲 (49152-65535) の 3 つのポート範囲があります。 一部のポートは、特定の関数を使用するために割り当てられます。 割り当ては、IP アドレス ゾーンとトップレベル ドメインを管理し、MIME データ型を登録する組織である IANA によって実行されます。

port 3306 はデフォルトで MySQL に割り当てられます。 サーバーにアクセスするときに接続します。 この値は変更可能です。 したがって、EAを開発する場合は、IP アドレスとともにインプットにポートを設定する必要があります。

ソケットを操作する場合は、次の方法を使用します。

ソケットを作成する (ハンドルまたはエラーを取得する)

サーバーに接続する

データの交換

ソケットを閉じる

複数の接続を扱う場合は、1つのMQL5プログラムで同時に開けるソケットは上限128であることに注意してください。







Wireshark トラフィック分析

トラフィック アナライザは、ソケットを適用するプログラムのコードのデバッグを容易にします。 これがなければ、オシロスコープなしで電子ツールを修理することに似ています。 このアナライザーは、選択したネットワーク インターフェイスからデータをキャプチャし、読み取り可能な形式で表示します。 パケットのサイズ、間の時間差、再送信と接続ドロップの存在、およびその他の多くの有用なデータを追跡します。 また、多くのプロトコルを復号化します。



個人的には、Wiresharkを使用します。

図2. Wireshark トラフィック分析



図2 は、キャプチャされたパケットを含むトラフィック アナライザ ウィンドウを示します。

フィルタラインを表示します。 "tcp.port===3306" は、ローカルまたはリモートの TCP ポートが 3306 のパケットのみが表示されることを意味します (デフォルトの MySQL サーバー ポート)。 パケット. ここでは、接続設定プロセス、サーバーグリーティング、認証リクエスト、その後の交換を見ることができます。

選択したパケットの内容を 16 進形式で指定します。 この場合、MySQL サーバーグリーティング パケットの内容を確認できます。

トランスポート レベル (TCP)。 ソケットを操作するための関数を使用する場合は、ここに配置します。

アプリケーション レベル (MySQL) これがこの記事で考慮すべきものです。



ディスプレイ フィルタはパケット キャプチャを制限しません。 メモリ内にある 2623 パケットのうち 35 個のキャプチャされたパケットが現時点で処理されていることを示すステータスバーにはっきりと表示されます。 PCの負荷を軽減するには、図3に示すように、ネットワークインターフェースを選択する際にキャプチャフィルタを設定する必要があります。 他のすべてのパッケージが本当に役に立たない場合にのみ行う必要があります。







図3. パケット キャプチャ フィルタ

トラフィック アナライザーに慣れるには、google.com" サーバーとの接続を確立し、プロセスを追跡してみましょう。 これを行うには、小さなスクリプトを書きます。

void OnStart () { int socket= SocketCreate (); if (socket== INVALID_HANDLE ) return ; if ( SocketConnect (socket, "google.com" , 80 , 2000 )== false ) { return ; } Sleep ( 5000 ); SocketClose (socket); }

そこで、まずソケットを作成し、SocketCreate()関数を使ってそのハンドルを取得します。 この場合、ほとんど不可能な 2 つのケースでエラーが発生する可能性があると記載されています。

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENEDエラーは、128個を超えるソケットが開いていることを示します。 この 関数が無効になっているインジケータからソケット作成を呼び出そうとすると、ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWEDエラーが表示されます。

ハンドルを受信したら、接続を確立します。 この例では、"google.com" サーバーに接続します (ターミナル設定で許可されたアドレスに追加することを忘れないでください)。つまり、タイムアウトが2 000 ミリ秒のポート80にします。 接続を確立したら、5 秒間待ってから閉じます。 では、トラフィック アナライザー ウィンドウでの表示方法を見てみましょう。

図4. 接続の確立と終了



図4 では、スクリプトと "google.com" サーバーとの間で、"172.217.16.14" ip アドレスを使用してデータが交換されていることがわかります。 フィルタラインには "tcp.port==80" という式が含まれているため、DNS クエリはここには表示されません。

上位 3 つのパケットは接続の確立を表し、下位 3 つのパケットは、その終了を表します。 [時間] 列にはパケット間の時間が表示され、5 秒間のダウンタイムが表示されます。 パケットは図2のものとは異なり、緑色で表示されます。 これは前のケースでは、アナライザーが交換で MySQL プロトコルを検出したためです。 現在のケースでは、データは渡されず、アナライザーはデフォルトの TCP カラーでパケットを強調表示しました。







データ交換

プロトコルによれば、MySQL サーバーは接続を確立した後に送信する必要があります。 それに応答して、クライアントは認証リクエストを送信します。 このメカニズムについては、dev.mysql.com Web サイトの「接続フェーズ」セクションで詳しく説明します。 グリーティングが受信されない場合、IP アドレスが無効であるか、サーバーが別のポートをリッスンしています。 いずれにせよ、間違いなくMySQLサーバーではない何かに接続していることを意味します。 通常の状況では、データを受信 (ソケットから読み取る) し、解析する必要があります。





受け取り



CMySQLTransactionクラス (詳細については、後で説明します) では、データの受信は次のように実装されています。

bool CMySQLTransaction::ReceiveData( ushort error_code= 0 ) { char buf[]; uint timeout_check= GetTickCount ()+m_timeout; do { uint len= SocketIsReadable (m_socket); if (len) { int rsp_len= SocketRead (m_socket,buf,len,m_timeout); m_rx_counter+= rsp_len; ENUM_TRANSACTION_STATE res = Incoming(buf,rsp_len); if (res==MYSQL_TRANSACTION_COMPLETE) return true ; else if (res==MYSQL_TRANSACTION_ERROR) { if (m_packet.error.code) SetUserError (MYSQL_ERR_SERVER_ERROR); else SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } } } while ( GetTickCount ()<timeout_check && ! IsStopped ()); SetUserError (error_code); return false ; }

uint timeout_check= GetTickCount ()+m_timeout;

次に、SocketIsReadable()関数を読み取ると、ループが発生し、0 以外の値が返されるまで待ちます。 その後、データをバッファに読み取り、処理用に渡します。

uint len= SocketIsReadable (m_socket); if (len) { int rsp_len= SocketRead (m_socket,buf,len,m_timeout); m_rx_counter+= rsp_len; ENUM_TRANSACTION_STATE res = Incoming(buf,rsp_len); ... }

ソケットにデータがある場合、パケット全体を受け入れる機能は当てにできません。 データが小さな部分で到着する場合は、いくつかの状況があります。 たとえば、再送回数が多い 4G モデムを介した接続が不十分な場合があります。 したがって、ハンドラは、処理可能な不可分のグループにデータを収集できる必要があります。 MySQL パケットを使用してみましょう。



CMySQLTransaction::Incoming() メソッドは、データを蓄積して処理するために使用します。



ENUM_TRANSACTION_STATE Incoming( uchar &data[], uint len);

返される結果は、次に何をすべきかを知ることができます - 続行、完了、またはデータの受信プロセスを中断します。

enum ENUM_TRANSACTION_STATE { MYSQL_TRANSACTION_ERROR=- 1 , MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS= 0 , MYSQL_TRANSACTION_COMPLETE, MYSQL_TRANSACTION_SUBQUERY_COMPLETE };

内部エラーの場合、サーバーエラーの発生時やデータ受信が完了した場合は、ソケットからのデータの読み取りをストップする必要があります。 それ以外の場合は、継続する必要があります。 MYSQL_TRANSACTION_SUBQUERY_COMPLETE値は、クライアントの複数のクエリに対するサーバーの応答の 1 つが受け入れられたことを示します。 読み取りアルゴリズムのMYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESSと同等です。





図5. MySQL パケット



MySQL パケット形式は図5 に表示されます。 最初の 3 バイトはパケット内の有用な負荷のサイズを定義し、次のバイトはシーケンス内のパケットのシリアル番号を表し、その後にデータが続きます。 各交換の開始時にシリアル番号はゼロに設定されます。 たとえば、グリーティング パケットは 0、クライアント認証リクエストは 1、サーバー応答 - 2 (接続フェーズの終了) です。 次に、クライアント クエリを送信する場合、シーケンス番号の値を再度 0 に設定し、各サーバー応答パケットで増加します。 パケット数が 255 を超えると、値は 0 を渡します。



最もシンプルなパケット (MySQL ping) は、トラフィック アナライザで次のようになります。





図6. トラフィック アナライザでの ping パケット



Ping パケットには、14 (または 16 進数形式の 0x0E) の値を持つ 1 バイトのデータがあります。



パケットにデータを収集し、ハンドラに渡す CMySQLTransaction::Incoming() メソッドを考えてみましょう。 その簡潔なソースコードは以下のようになります。

ENUM_TRANSACTION_STATE CMySQLTransaction::Incoming( uchar &data[], uint len) { int ptr= 0 ; ENUM_TRANSACTION_STATE result=MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; while (len> 0 ) { if (m_packet.total_length== 0 ) { while (m_rcv_len< 4 && len> 0 ) { m_hdr[m_rcv_len] = data[ptr]; m_rcv_len++; ptr++; len--; } if (m_rcv_len== 4 ) { m_packet.Reset(); m_packet.total_length = reader.TotalLength(m_hdr); m_packet.number = m_hdr[ 3 ]; m_rcv_len = 0 ; if ( ArrayResize (m_packet.data,m_packet.total_length)!=m_packet.total_length) return MYSQL_TRANSACTION_ERROR; } else return MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; } while (len> 0 && m_rcv_len<m_packet.total_length) { m_packet.data[m_rcv_len] = data[ptr]; m_rcv_len++; ptr++; len--; } if (m_rcv_len<m_packet.total_length) return MYSQL_TRANSACTION_IN_PROGRESS; m_rcv_len = 0 ; m_packet.total_length = 0 ; } return result; }

最初のステップは、パケットヘッダを収集することです — シーケンス内のデータ長とシリアル番号を含む最初の4バイト。 ヘッダを累積するには、m_hdr バッファとバイト・カウンタ m_rcv_len使用します。 4 バイトが収集されたら、その長さを取得し、基づいてm_packet.dataバッファを変更します。 受信したパケット データがコピーされます。 パケットの準備ができたら、ハンドラに渡します。

パケットを受信した後も受信データの len 長さがゼロでない場合、複数のパケットを受信したことになります。 複数のパケット全体を処理することも、単一の Incoming() メソッド呼び出しで複数の部分的なパケットを処理することもできます。



パケットタイプは以下の通りです:

enum ENUM_PACKET_TYPE { MYSQL_PACKET_NONE= 0 , MYSQL_PACKET_DATA, MYSQL_PACKET_EOF, MYSQL_PACKET_OK, MYSQL_PACKET_GREETING, MYSQL_PACKET_ERROR };

各ハンドラには独自のハンドラがあり、プロトコルに従ってシーケンスと内容を解析します。 解析中に受け取った値は、対応するクラスのメンバに割り当てられます。 現在のコネクタ実装では、パケットで受信されたすべてのデータが解析されます。 "Table" フィールドと "元のテーブル" フィールドのプロパティが一致することが多いため、多少冗長に見えるかもしれません。 また、フラグの値はめったに必要ありません(図7参照)。 ただし、プロパティを利用することで、プログラムのアプリケーション層で MySQL サーバーとデータのやり取りするロジックを柔軟に構築できます。





図7. フィールド記述パケット







送信



ここではデータの送信が少し簡単です。



bool CMySQLTransaction::ping( void ) { if (reset_rbuf()== false ) { SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } m_tx_buf.Reset(); m_tx_buf.Add( 0x00 , 4 ); m_tx_buf+= uchar ( 0x0E ); m_tx_buf.AddHeader( 0 ); uint len = m_tx_buf.Size(); if ( SocketSend (m_socket,m_tx_buf.Buf,len)!=len) return false ; m_tx_counter+= len; return true ; }

ping 送信メソッドのソース コードは、上記で提供されています。 準備されたバッファにデータをコピーします。 ping の場合、0x0Eコマンドのコードです。 次に、データ量とパケットシリアル番号を考慮してヘッダを形成します。 ping の場合、シリアル番号は常に0になります。 その後、SocketSend()関数を使用して、アセンブルされたパケットを送信します。

クエリ (クエリ) の送信方法は、ping を送信する方法と似ています。



bool CMySQLTransaction::query( string s) { if (reset_rbuf()== false ) { SetUserError (MYSQL_ERR_INTERNAL_ERROR); return false ; } m_tx_buf.Reset(); m_tx_buf.Add( 0x00 , 4 ); m_tx_buf+= uchar ( 0x03 ); m_tx_buf+=s; m_tx_buf.AddHeader( 0 ); uint len = m_tx_buf.Size(); if ( SocketSend (m_socket,m_tx_buf.Buf,len)!=len) return false ; m_tx_counter+= len; return true ; }

唯一の差は、便利なロードは(0x03) コマンドコードとクエリ文字列で構成されている点です。

データの送信は、常に CMySQLTransaction::ReceiveData() 受信メソッドが以前に検討した後に続きます。 エラーを返さない場合、トランザクションは成功と見なされます。







MySQL トランザクション クラス

次に、CMySQLTransactionクラスをより詳細に検討します。



class CMySQLTransaction { private : string m_host; uint m_port; string m_user; string m_password; uint m_timeout; uint m_timeout_conn; uint m_keep_alive_tout; uint m_ping_period; bool m_ping_before_query; int m_socket; ulong m_rx_counter; ulong m_tx_counter; ulong m_dT; uint m_last_resp_timestamp; uint m_last_ping_timestamp; CMySQLPacket m_packet; uchar m_hdr[ 4 ]; uint m_rcv_len; CData m_tx_buf; CMySQLLoginRequest m_auth; CMySQLResponse m_rbuf[]; uint m_responses; bool ReceiveData( ushort error_code); ENUM_TRANSACTION_STATE Incoming( uchar &data[], uint len); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketOkHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketGreetingHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketDataHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketEOFHandler(CMySQLPacket *p); ENUM_TRANSACTION_STATE PacketErrorHandler(CMySQLPacket *p); bool ping( void ); bool query( string s); bool reset_rbuf( void ); uint tick_diff( uint prev_ts); CMySQLPacketReader reader; public : CMySQLTransaction(); ~CMySQLTransaction(); bool Config( string host, uint port, string user, string password, uint keep_alive_tout); void KeepAliveTimeout( uint tout); void PingPeriod( uint period) {m_ping_period=period;} void PingBeforeQuery( bool st) {m_ping_before_query=st;} void OnTimer ( void ); CMySQLLoginRequest *Handshake( void ) { return &m_auth;} bool Query( string q); uint Responses( void ) { return m_responses;} CMySQLResponse *Response( uint idx); CMySQLResponse *Response( void ) { return Response( 0 );} MySQLServerError GetServerError( void ) { return m_packet.error;} ulong RequestDuration( void ) { return m_dT;} ulong RxBytesTotal( void ) { return m_rx_counter;} ulong TxBytesTotal( void ) { return m_tx_counter;} void ResetBytesCounters( void ) {m_rx_counter= 0 ; m_tx_counter= 0 ;} };

次のプライベート メンバについて詳しく見てみましょう。

m_packet の CMySQL パケットタイプ — 現在処理されている MySQL パケットのクラス (MySQLPacket.mqh ファイル内のコメントを含むソースコード)



の CMySQL パケットタイプ — 現在処理されている MySQL パケットのクラス (MySQLPacket.mqh ファイル内のコメントを含むソースコード) m_tx_buf の CData 型 — クエリを生成するために作成された転送バッファのクラス (Data.mqh ファイル)

の CData 型 — クエリを生成するために作成された転送バッファのクラス (Data.mqh ファイル) m_auth の CMySQLLoginRequest タイプ — 許可を処理するためのクラス (パスワードスクランブリング、取得したサーバーパラメータおよび指定されたクライアントパラメータの保存、ソースコードは MySQLLoginRequest.mqh)

の CMySQLLoginRequest タイプ — 許可を処理するためのクラス (パスワードスクランブリング、取得したサーバーパラメータおよび指定されたクライアントパラメータの保存、ソースコードは MySQLLoginRequest.mqh) m_rbuf の CMySQL 応答タイプ — サーバー・リプソン・バッファ。ここでの応答は"OK"または"データ"タイプのパケットです(MySQLResponse.mqh)

の CMySQL 応答タイプ — サーバー・リプソン・バッファ。ここでの応答は"OK"または"データ"タイプのパケットです(MySQLResponse.mqh) reader のタイプ - MySQL パケット パーサー クラス



パブリック メソッドについては、ドキュメントで詳しく説明します。

アプリケーション層の場合、トランザクション クラスは図8 のように表示されます。



図8. クラス構造



ただし:

CMySQLLoginRequest — 事前定義された値とは異なる値を持つクライアントパラメータを指定する場合は、接続を確立する前に設定する必要があります(オプション)。



— 事前定義された値とは異なる値を持つクライアントパラメータを指定する場合は、接続を確立する前に設定する必要があります(オプション)。 CMySQLResponse — トランザクションがエラーなしで完了した場合のサーバー応答

— トランザクションがエラーなしで完了した場合のサーバー応答 CMySQLField — フィールドの説明;



— フィールドの説明;

CMySQLRow — 行(テキスト形式のフィールド値のバッファ)



— 行(テキスト形式のフィールド値のバッファ) MySQLServerError — トランザクションが失敗した場合のエラー記述構造。



接続の確立と終了を行うパブリック メソッドはありません。 CMySQL トランザクション::クエリ() メソッドを呼び出すときに自動的に行われます。 定数接続モードを使用する場合、CMySQLTransaction::Query() の最初の呼び出し時に確立され、定義されたタイムアウト後にクローズされます。

重要:定数接続モードでは、OnTimerイベント ハンドラは CMySQL トランザクション::OnTimer() メソッドの呼び出しを受け取る必要があります。 この場合、タイマー期間は ping およびタイムアウト期間よりも短くする必要があります。



接続のパラメータ、ユーザー アカウント、および特殊なクライアント パラメータ値は、CMySQLTransaction::Query() を呼び出す前に設定する必要があります。

一般に、トランザクションクラスとのデータのやり取りは、以下の原則に従って実行されます。







図9. クラスの操作





アプリケーション



コネクタを適用する最も簡単な例を考えてみましょう。 これを行うには、SELECT クエリをワールド テスト データベースに送信するスクリプトを記述します。

input string inp_server = "127.0.0.1" ; input uint inp_port = 3306 ; input string inp_login = "admin" ; input string inp_password = "12345" ; input string inp_db = "world" ; #include <MySQL\MySQLTransaction.mqh> CMySQLTransaction mysqlt; void OnStart () { mysqlt.Config(inp_server,inp_port,inp_login,inp_password); string q = "select `Name`,`SurfaceArea` " + "from `" +inp_db+ "`.`country` " + "where `Continent`='Oceania' " + "order by `SurfaceArea` desc limit 10" ; if (mysqlt.Query(q)== true ) { if (mysqlt.Responses()!= 1 ) return ; CMySQLResponse *r = mysqlt.Response(); if (r== NULL ) return ; Print ( "Name: " , "Surface Area" ); uint rows = r.Rows(); for ( uint i= 0 ; i<rows; i++) { double area; if (r.Row(i).Double( "SurfaceArea" ,area)== false ) break ; PrintFormat ( "%s: %.2f" ,r.Row(i)[ "Name" ],area); } } else if ( GetLastError ()==( ERR_USER_ERROR_FIRST +MYSQL_ERR_SERVER_ERROR )) { Print ( "MySQL Server Error: " ,mysqlt.GetServerError().code, " (" ,mysqlt.GetServerError().message, ")" ); } else { if ( GetLastError ()>= ERR_USER_ERROR_FIRST ) Print ( "Transaction Error: " , EnumToString (ENUM_TRANSACTION_ERROR( GetLastError ()- ERR_USER_ERROR_FIRST ))); else Print ( "Error: " , GetLastError ()); } }

今回のタスクは、"オセアニア"の国のリストを、リスト内の最大10項目で最大から最小の面積で並べ替えることでしました。 次の操作を実行してみましょう。

mysqlt トランザクション・クラスのインスタンスを宣言する



トランザクション・クラスのインスタンスを宣言する 接続パラメータの設定

適切なクエリを作成する

トランザクションが正常に終了した場合は、 応答数が期待値と等しいことを確認します。

サーバー応答クラスへのポインタを取得します。

応答の行数を取得します。

行の値を表示する

次の 3 つの理由のいずれかが原因で、トランザクションが失敗する可能性があります。



サーバー エラー - CMySQLTransaction::GetServerError()を使用して詳細を取得します。

- CMySQLTransaction::GetServerError()を使用して詳細を取得します。 内部エラー - EnumToString()を使用して詳細を取得します。

- EnumToString()を使用して詳細を取得します。 それ以外の場合は、GetLastError() を使用してエラー コードを取得します。



インプットが正しく指定されている場合、スクリプト操作の結果は次のようになります。





図10. テスト スクリプト操作の結果

複数のクエリを適用するより複雑な例と定数接続モードについては、第 2 部で説明します。





ドキュメンテーション



目次





トランザクション クラス

クラス メソッドの一覧

メソッド

アクション

Config

接続パラメータの設定

KeepAliveTimeout

キープアライブモードのタイムアウトを秒単位で設定する

PingPeriod

キープアライブモードの ping 期間を秒単位で設定する

PingBeforeQuery

クエリの前に ping を有効/無効にする

OnTimer

タイマー イベントの処理 (Keep Alive を使用する場合に関連)

Handshake

認証を処理するためのクラスへのポインタの取得

Query

クエリの送信

Responses

サーバー応答数の取得

Response

サーバー応答クラスへのポインタの取得

GetServerError

サーバー エラー構造の取得

RequestDuration

トランザクション期間 (マイクロ秒)

RxBytesTotal

プログラムの起動以降に受け入れられたバイトのカウンタ

TxBytesTotal

プログラムの起動後に送信されたバイトのカウンタ

ResetBytesCounters

受け入れられたバイトと送信バイトのカウンタをリセットする



各メソッドの簡単な説明です。

Config



bool Config( string host, uint port, string user, string password, string base , uint keep_alive_tout );

接続パラメータを設定します。

戻り値: 成功した場合は true、それ以外の場合は false (文字列型引数のシンボルが無効です)。

KeepAliveTimeout



定数接続モードを有効にし、タイムアウトを設定します。 タイムアウト値は、直近のクエリを送信した瞬間から、接続が閉じられるまでの時間 (秒単位) です。 クエリが定義されたタイムアウト値よりも頻繁に繰り返される場合、接続は閉じられていない。



void KeepAliveTimeout( uint tout );

PingPeriod



一定の接続モードでの「ping」パケットの送信期間を設定します。 サーバーが接続を閉じないようにします。 ping は、直近のクエリまたは前の ping の指定した時間が経過した後に送信されます。



void PingPeriod( uint period );

戻り値: なし。



PingBeforeQuery



クエリの前に 'ping' パケットを送信できるようにします。 クエリ間の時間間隔で、定数接続モードで何らかの理由で接続が閉じられるか、終了することがあります。 この場合、クエリを送信する前に接続がアクティブであることを確認するために、MySQL サーバーに ping を送信できます。



void PingBeforeQuery( bool st );

戻り値: なし。



OnTimer



定数接続モードで使用します。 このメソッドは、OnTimerイベント ハンドラから呼び出す必要があります。 タイマー期間は、キープアライブタイムアウト期間と Ping 期間の最小値を超えないようにする必要があります。



void OnTimer ( void );

戻り値: なし。



Handshake



認証を処理するためのクラスへのポインタを取得します。 サーバーへの接続を確立する前に、クライアント関数のフラグと最大パケット サイズを設定するために使用できます。 認証後、サーバー関数のバージョンとフラグを受け取ることができます。



CMySQLLoginRequest *Handshake( void );

戻り値: 認証を処理するための CMySQLLoginRequest クラスへのポインタ。

Query



クエリを送信します。



bool Query( string q );

戻り値: 実行結果。成功 - true、エラー - false。

Responses



応答の数を取得します。



uint Responses( void );

戻り値: サーバー応答の数。

"OK" または "データ" タイプのパケットは応答と見なされます。 クエリが正常に実行されると、1 つ以上の応答 (複数のクエリの場合) が受け入れられます。

Response



MySQL サーバー応答クラスへのポインタを取得します。



CMySQLResponse *Response( uint idx );

戻り値: CMySQL 応答サーバー応答クラスへのポインタ。 引数として無効な値を渡すと NULL が返されます。

インデックスを指定せずにオーバーロードされたメソッドは、Response(0) と同じです。



CMySQLResponse *Response( void );

戻り値: CMySQL 応答サーバー応答クラスへのポインタ。 応答がない場合は、NULL が返されます。

GetServerError



コードとサーバー エラー メッセージを格納する構造体を取得します。 トランザクション クラスがMYSQL_ERR_SERVER_ERROR エラーを返した後に呼び出すことができます。



MySQLServerError GetServerError( void );

戻り値: MySQLServerErrorエラー構造を返します。

RequestDuration



リクエストの実行時間を取得します。



ulong RequestDuration( void );

戻り値: 送信の瞬間から処理の終了までのクエリ期間 (マイクロ秒)

RxBytesTotal



受け入れられたバイト数を取得します。



ulong RxBytesTotal( void );

戻り値: プログラムの起動以降に受け入れられたバイト数 (TCP レベル)。 ResetBytesCountersメソッドはリセットに使用します。

TxBytesTotal



送信バイト数を取得します。



ulong TxBytesTotal( void );

戻り値: プログラムの起動以降の、渡されたバイト数 (TCP レベル) です。 ResetBytesCountersメソッドはリセットに使用します。

ResetBytesCounters



受け入れられた、送信されたバイトのカウンタをリセットします。



void ResetBytesCounters( void );





CMySQLLoginRequest認証管理クラス



クラスメソッド

メソッド

アクション

SetClientCapabilities

クライアント関数フラグ を設定します。 定義済み値: 0x005FA685 SetMaxPacketSize

許容される最大パケット サイズをバイト単位で設定します。 定義済み値: 16777215 SetCharset

使用済みシンボルのセットを定義します。 定義済みの値: 8 Version

MySQL サーバーのバージョンを返します。 たとえば、"5.7.21-log" とします。 ThreadId

現在の接続スレッド ID を返します。 CONNECTION_ID 値に対応します。 ServerCapabilities

サーバー関数のフラグを取得します。

ServerLanguage

エンコーディングとデータベース表現 ID を返します。



CMySQLResponseサーバー応答クラス



"Ok" または "Data" タイプのパケットは、サーバー応答と見なされます。 このクラスは、大きく異なっているため、各タイプのパケットを処理するためのメソッドのセットを個別に持っています。



一般的な CMySQL 応答クラスメソッド:

メソッド

戻り値 Type

サーバー応答の種類: MYSQL_RESPONSE_DATAまたはMYSQL_RESPONSE_OK

データ型パケットのメソッド:



メソッド

戻り値 Fields

フィールド数

Field

インデックスによるフィールド クラスへのポインタ (オーバーロードされたメソッド - 名前によるフィールド インデックスの取得)

Field 名前によるフィールド インデックス Rows

サーバー応答の行数

Row

インデックスによる行クラスへのポインタ

Value

行およびフィールドインデックスによる文字列値

Value 行インデックスとフィールド名による文字列値 ColumnToArray string タイプ配列への列の読み取りの結果

ColumnToArray

型検証を伴う int タイプ配列への列の読み取りの結果

ColumnToArray

型検証を伴う long タイプ配列への列の読み取りの結果

ColumnToArray

型検証を伴う double タイプ配列への列の読み取りの結果



メソッド

戻り値 AffectedRows

直近の操作によって影響を受ける行数

LastId

LAST_INSERT_ID value

ServerStatus

サーバーステータスフラグ

Warnings

アラートの数

Message

サーバーのテキスト メッセージ



MySQLServerErrorサーバー エラー構造



"OK" タイプのパケットのメソッド:

構造体の要素

Element

Type

Purpose

code

ushort エラー コード

sqlstate

uint State

message string サーバーのテキスト メッセージ







CMySQLFieldフィールド クラス



クラスメソッド

メソッド

戻り値

Catalog

テーブルが属するディレクトリの名前

Database

テーブルが属するデータベースの名前

Table

フィールドが属するテーブルの仮名

OriginalTable

フィールドが属するテーブルの元の名前 Name

フィールドの仮名

OriginalName

元のフィールド名

Charset

適用されたエンコード番号

Length

値の長さ

Type

値の種類

Flags

値属性を定義するフラグ

Decimals

許容小数点以下の桁数

MQLType

ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE値の形式のフィールド型 (DATABASE_FIELD_TYPE_NULL を除く)







CMySQLRow row class



クラスメソッド

メソッド

アクション Value

フィールド値を数値で文字列として返します。

operator[]

フィールド値を名前で文字列として返します。

MQLType

フィールドの種類を数値でENUM_DATABASE_FIELD_TYPE値として返します。

MQLType

フィールドの種類を名前でENUM_DATABASE_FIELD_TYPE値として返します。

Text

型の検証を含む文字列として、数値でフィールド値を取得します。

Text

型の検証を含む文字列として名前でフィールド値を取得します。 Integer

型の検証を伴うフィールド番号によって int 型の値を取得します。 Integer

型検証を使用してフィールド名で int 型の値を取得します。

Long

型の検証を伴うフィールド番号によって long 型の値を取得します。 Long

型検証を使用してフィールド名で long 型の値を取得します。

Double

型の検証を伴うフィールド番号によって double 型の値を取得します。 Double

型検証を使用してフィールド名で double 型の値を取得します。 Blob

型の検証を伴うフィールド番号による uchar array の形式の値を取得します。 Blob

型検証を使用してフィールド名によって uchar array の形式で値を取得します。

Note. 型検証とは、int型を処理するメソッドの読み取り可能なフィールドが D ATABASE_FIELD_TYPE_INTEGERに等しいことを意味します。 不一致の場合、値は受け取らず、メソッドは 'false' を返します。 MySQL フィールド型 ID をENUM_DATABASE_FIELD_TYPE型値に変換する方法は、以下にソースコードが提供されている CMySQLField::MQLType() メソッドに実装されています。



ENUM_DATABASE_FIELD_TYPE CMySQLField::MQLType( void ) { switch (m_type) { case 0x00 : case 0x04 : case 0x05 : case 0xf6 : return DATABASE_FIELD_TYPE_FLOAT ; case 0x01 : case 0x02 : case 0x03 : case 0x08 : case 0x09 : case 0x10 : case 0x07 : case 0x0c : return DATABASE_FIELD_TYPE_INTEGER ; case 0x0f : case 0xfd : case 0xfe : return DATABASE_FIELD_TYPE_TEXT ; case 0xfb : return DATABASE_FIELD_TYPE_BLOB ; default : return DATABASE_FIELD_TYPE_INVALID ; } }





結論

この記事では、例として MySQL コネクタの実装を使用してソケットを操作するための関数の使用を検討しました。 これは長い間理論にとどまっていました。 この記事の2番目の部分は、より実用的な性質を持つもので、シグナルのプロパティを収集するためのサービスと、その変化を見るためのプログラムを開発しました。



添付されたアーカイブには、次のファイルがあります。