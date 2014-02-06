Crie seu próprio Market Watch usando as classes da biblioteca padrão

Introdução

O principal objetivo da tarefa era desenvolver uma ferramenta extensível e fácil de usar para a saída da informação textual arbitrária no gráfico do terminal do cliente MetaTrader 5. Por exemplo, os ajustes atuais do Expert Advisor, ou os resultados de seus trabalhos durante um intervalo especifico, apresentados como uma tabela, os valores dos preços ou uma tabela de preços, usados pelos comerciantes, ou um registro do comércio Expert Advisor. Todas essas informações podem ser exibidas dinamicamente no gráfico durante o trabalho do EA ou indicador; que utiliza esta biblioteca.

Como base para o desenvolvimento da biblioteca, uma coleção de classes da biblioteca padrão do terminal do cliente MetaTrader 5 foi usada. Primeiro, vamos considerar essas classes e, em seguida, estendê-las a cumprir a nossa tarefa.







Classes padrão para Objetos Gráficos



O conjunto de classes, em que estamos interessados, estão localizadas nas pastas Include e Include\ChartObjects.



Estes são os seguintes arquivos:

Object.mqh - contém a classe base CObject para criação de todas as outras classes, relacionadas com objetos gráficos.



- contém a classe base para criação de todas as outras classes, relacionadas com objetos gráficos. ChartObject.mqh - também contém a classe CChartObject , derivado de CObject , que estende a funcionalidade e encapsulamento dos objetos gráficos, dados gerais e métodos.



- também contém a classe , derivado de , que estende a funcionalidade e encapsulamento dos objetos gráficos, dados gerais e métodos. ChartObjectsTxtControls.mqh - contém um número de classes, destinado a exibir os vários objetos gráficos no gráfico, que contém texto. Classe base (CChartObjectText e seus descendentes: CChartObjectLabel, CChartObjectEdit, eCChartObjectButton.

Vamos considerar essas classes com mais detalhes.





CObject: A classe base



A descrição da classe é curta, então vamos mostrá-la aqui:

class CObject { protected : CObject *m_prev; CObject *m_next; public : CObject(); CObject *Prev() { return (m_prev); } void Prev(CObject *node) { m_prev=node; } CObject *Next() { return (m_next); } void Next(CObject *node) { m_next=node; } virtual bool Save( int file_handle) { return ( true ); } virtual bool Load( int file_handle) { return ( true ); } virtual int Type() const { return ( 0 ); } protected : virtual int Compare( const CObject *node, int mode= 0 ) const { return ( 0 ); } }; void CObject::CObject() { m_prev=NULL; m_next=NULL; }

Como você pode ver, esta classe contém apenas os dados de propósito geral e métodos, eles não estão relacionados diretamente com a produção no gráfico.



No entanto, ele tem uma propriedade muito importante - ele pode ser usado para criar as listas simplesmente ligadas e duplamente ligadas. Estas características fornecidas pelo campo de dados CObject::m_prev e CObject::m_next do tipo CObject* e métodos de suas leituras/escritas. O campo CObject::m_prev refere-se ao elemento da lista anterior, enquanto CObject::m_next - refere-se ao próximo. Mais detalhes sobre a construção das listas serão fornecidos mais adiante.

Além disso, existe um método para comparar dois objetos do tipo CObject* - o método CObject::Compare, que pode ser usado ao classificar os elementos da lista. Existem mais dois métodos úteis, que permitem que você salve/conte os campos de dados nos arquivos - estes são os métodos CObject::Save e CObject::Load. Para obter a desejada funcionalidade estes métodos devem ser sobrecarregados nas classes descendentes



O CObject::Type é o método de identificação do tipo de objeto. Este método é útil quando manipular uma lista, que contém objetos de tipos diferentes.



A classe CObject (e suas instâncias) possui as seguintes características:

identificação da sua posição em relação aos elementos vizinhos na lista.

identificação do tipo de objeto.

método para salvar e carregar os dados do objeto.

método para comparar com os objetos especificados.

A maioria dos métodos descritos acima, são virtuais e não implementado na classe base. A classe base não tem quaisquer propriedades reais com significado físico. Como é usual em OOP, a funcionalidade deve ser implementada nas classes descendentes.





CChartObject: a classe base para objetos gráficos

O CChartObject é um descendente da classe CObject.



Em seu nome, pode-se ver que esta é uma classe para descrever algum objeto gráfico abstrato. No entanto, este objeto abstrato já contém algumas propriedades físicas e métodos de trabalho com essas propriedades. Estas propriedades são comuns a todos os objetos gráficos em MetaTrader 5, então é lógico colocá-los nesta classe.

Vamos considerá-los em mais detalhes. Usaremos os seguintes dados para anexar o objeto gráfico para a janela do gráfico:

protected : long m_chart_id; int m_window; string m_name; int m_num_points;

Antes de especificar ou ler as propriedades do objeto gráfico real, ele deve ser anexado com o objeto (instância de classe). Isto é feito pelo método CChartObject::Attach. Em classes descendentes, é chamado imediatamente após a criação do objeto gráfico no gráfico.



bool CChartObject::Attach( long chart_id, string name, int window, int points) { if (ObjectFind(chart_id,name)< 0 ) { return ( false ); } if (chart_id== 0 ) chart_id=ChartID(); m_chart_id =chart_id; m_window =window; m_name =name; m_num_points=points; return ( true ); }

Em primeiro lugar, verificamos a existência de um objeto gráfico real. Se existir, as suas propriedades são armazenados nos campos internos do objeto de classe CChartObject. Depois disso, podemos ler e modificar as propriedades de objetos gráficos (cor, localização, etc.)

Os métodos de salvar/ler as propriedades de objetos gráficos já estão implementados nos métodos CChartObject::Save e CChartObject::Load. O método titular de salvar/ler deve ser chamado primeiramente na classe descendente antes de seu próprio método.



A classe CChartObject (e os seus exemplos) tem as seguintes novas propriedades em comparação com os de base:

anexo do objeto gráfico real sobre o gráfico com a instância da classe.

leitura e modificação das propriedades comuns de todos os objetos gráficos.

exclusão do objeto gráfico do gráfico.

movimento do objeto gráfico no gráfico.







CChartObjectText: uma classe de objetos de texto gráfico



Voltemo-nos agora para o arquivo ChartObjectsTxtControls.mqh. Aqui, vamos encontrar a descrição de classes desenvolvidas para a saída de vários objetos gráficos, contendo texto, para o gráfico. Vamos considerar seus recursos básicos.



A classe básica para eles é a classe CChartObjectText. Ela encapsula as propriedades e métodos associados com a produção de texto no gráfico.



Aqui está a descrição da classe:

class CChartObjectText : public CChartObject { public : double Angle() const ; bool Angle( double angle); string Font() const ; bool Font( string font); int FontSize() const ; bool FontSize( int size); ENUM_ANCHOR_POINT Anchor() const ; bool Anchor( ENUM_ANCHOR_POINT anchor); bool Create( long chart_id, string name, int window, datetime time, double price); virtual int Type() const { return ( OBJ_TEXT ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

Comparada com o CChartObject, ela contém métodos para ler e modificar as propriedades dos objetos gráficos textuais - o ângulo de orientação do texto no gráfico, o nome da fonte do texto, o tamanho da fonte, e as coordenadas do objeto gráfico. Um novo método apareceu CChartObjectText:: Create nos permite criar um objeto gráfico real do tipo OBJ_TEXT no gráfico.



A sua implementação:

bool CChartObjectText::Create( long chart_id, string name, int window, datetime time, double price) { bool result = ObjectCreate ( chart_id, name, OBJ_TEXT , window, time, price ); if (result) { result &= Attach(chart_id, name, window, 1 ); } return (result); }

No caso da criação bem sucedida do objeto gráfico (o método ObjectCreate retornou verdadeiro), o CChartObject:: O método Attach é chamado, o qual nós consideramos mais cedo.



Assim, em comparação com a classe principal, o CChartObjectText inclui novas funcionalidades:

leitura e modificação das propriedades comuns de todos os objetos gráficos.

criação de um objeto gráfico real do tipo OBJ_TEXT no gráfico.







CChartObjectLabel: uma classe para a "rotulagem de texto" de objetos gráficos



A próxima classe na hierarquia das classes padrão é a classe CChartObjectLabel CChartObjectLabel. Ele permite que você crie objetos gráficos do tipo OBJ_LABEL (rótulo de texto) no gráfico.



Aqui está uma descrição desta classe:



class CChartObjectLabel : public CChartObjectText { public : int X_Distance() const ; bool X_Distance( int X); int Y_Distance() const ; bool Y_Distance( int Y); int X_Size() const ; int Y_Size() const ; ENUM_BASE_CORNER Corner() const ; bool Corner( ENUM_BASE_CORNER corner); bool Time( datetime time) { return (false); } bool Price( double price) { return (false); } bool Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y); virtual int Type() const { return ( OBJ_LABEL ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

Aqui devemos notar a diferença entre o objeto gráfico do tipo OBJ_TEXT e o objeto do tipo OBJ_LABEL.

O primeiro está ligado ao gráfico de preço (coordenadas tempo-preço) ou no gráfico na sub-janela. O segundo está ligado às coordenadas de gráfico da janela ou sub-janela (pexels) do gráfico.



Portanto, os objetos do tipo OBJ_TEXT são movidos juntamente com o gráfico quando rolando a página, enquanto os objetos do tipo OBJ_LABEL permanecem fixo ao rolar. Portanto, dependendo das tarefas, devemos escolher um determinado tipo de objeto gráfico textual.

Em comparação com a classe principal, a classe CChartObjectLabel inclui as seguintes características distintivas:

as coordenadas gráficas são usadas ao localizar o objeto gráfico.

permite ler e modificar o canto âncora. Na verdade, esta é a atribuição do início das coordenadas em um dos quatro cantos da janela do gráfico.

criação de um objeto gráfico real do tipo OBJ_LABEL no gráfico do terminal do cliente.





CChartObjectEdit: uma classe para "campo de introdução" de objetos gráficos



A próxima classe na hierarquia é a classe CChartObjectEdit. Esta é uma classe para criar um objeto gráfico do tipo OBJ_EDIT (campo de entrada).

O objeto deste tipo é ligado da mesma forma que o objeto do tipo OBJ_LABEL utilizando as coordenadas do gráfico (pixels), lógicamente ele deriva da classe CChartObjectLabel, da mesma forma que as classes padrão:



class CChartObjectEdit : public CChartObjectLabel { public : bool X_Size( int X); bool Y_Size( int Y); color BackColor() const ; bool BackColor( color new_color); bool ReadOnly() const ; bool ReadOnly( bool flag); bool Angle( double angle) { return (false); } bool Create( long chart_id, string name, int window, int X, int Y, int sizeX, int sizeY); virtual int Type() const { return ( OBJ_EDIT ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

A diferença entre os campos de entrada do tipo OBJ_EDIT do rótulo de texto é o seguinte:

o campo de entrada tem as propriedades de largura e altura (especificadas em pixels de tela), que limitam o tamanho do objeto gráfico no gráfico. O tamanho do texto do rótulo é automaticamente ajustado, de modo que todo o texto pode ser visto.

existem métodos para ativar/desativar a modificação do texto CChartObjectEdit :: ReadOnly .

. um método é adicionado para alterar a cor do fundo da área, ocupada pelo objeto gráfico.

não há a possibilidade de alterar o ângulo, no qual o objeto é apresentado. O campo de entrada só pode ser exibido em uma direção horizontal.

ele permite a criação de um objeto gráfico real do tipo OBJ_EDIT no gráfico.







CChartObjectButton: uma classe para objeto gráfico "Button"



Outra classe na hierarquia de objetos gráficos textuais é a classe CChartObjectButton. Este objeto é chamado de botão, que é desenvolvido para criar um elemento de controle no gráfico, sob a forma de um botão pressionado para baixo. Esta classe é um descendente da classe CChartObjectEdit, e herda a sua funcionalidade:



class CChartObjectButton : public CChartObjectEdit { public : bool State() const ; bool State( bool state); virtual int Type() const { return ( OBJ_BUTTON ); } virtual bool Save( int file_handle); virtual bool Load( int file_handle); };

A diferença do botão do tipo OBJ_BUTTON do campo de entrada é a seguinte:

Ele se parece com um botão pressionado, semelhantes aos utilizados em diálogos Windows.

tem novos métodos para ler/modificar o estado do botão (pressionado/não pressionado) - CChartObjectButton::State .

. ele permite a criação de um objeto gráfico real do tipo OBJ_BUTTON no gráfico.







A estrutura geral das classes padrão para objetos textuais gráficos



A estrutura (hierarquia) das classes da biblioteca padrão, podem ser resumidas como se segue:





Figura 1. A estrutura geral das classes padrão



A classe CObject é uma classe base para outras classes padrão, por exemplo, a classe CList, que opera a lista, bem como os outros.



Estender a funcionalidade das classes da biblioteca padrão



Nós discutimos brevemente a hierarquia das classes padrão, que são desenvolvidos para gerar objetos gráficos textuais no gráfico. Agora vamos estender essa hierarquia com novas classes. Primeiro de tudo, temos de decidir sobre a funcionalidade que é necessária para a implementação. Vamos formular os requisitos. Uma vez que estamos lidando com a saída de informações textuais, é lógico fornecer essas informações na forma estruturada seguinte:

TíTULO TEXTO DE INFORMAçãO





Esta estrutura da representação de informação textual é adequado para a maioria dos casos mais simples.



Por exemplo, o indicador de parâmetros de símbolo pode ter esta aparência:





Figura 2. Um exemplo de uma mostra estruturada de informações textuais



Ele usa seis campos de informação da estrutura proposta acima. Alguns elementos da estrutura podem estar ausentes. Por exemplo, na figura 2, a telha do campo superior não é mostrada. Os outros campos contém o título e o texto. Este indicador pode ser encontrado no arquivo PricelInfo.mq5, anexado a este artigo.





Posicionamento dos objetos gráficos



O segundo ponto que precisamos considerar é a maneira de posicionar os objetos textuais gráficos no gráfico. O método adotado de especificar as coordenadas em pixels da tela permite o posicionamento do objeto em um local arbitrário do gráfico.



é inconveniente na prática, quando você precisa acomodar vários objetos textuais em diferentes lugares na tabela, uma vez que é necessário calcular todas as coordenadas da tela. Além disso, se você alterar o tamanho do gráfico, todas as coordenadas de pixel precisam ser recalculadas para ter certeza de que a posição relativa dos objetos na tela não foi alterada.



Se traçarmos a janela do gráfico em retângulos (campos) do mesmo tamanho, e atribuir cada um desses retângulos uma coordenada horizontal e vertical, obteremos um sistema de posicionamento universal, que é independente da resolução da tela.



Ao criar o objeto de texto gráfico, o usuário pode definir o número máximo de campos nas direções vertical e horizontal, e as coordenadas do objeto em campos como os parâmetros. A funcionalidade, incorporada na classe apropriada, irá automaticamente ajustar as coordenadas dos objetos gráficos quando você mudar a resolução da tela. Desta forma, as coordenadas são especificadas uma vez e não requerem qualquer ajustamento.



Geração automática de nomes de objetos únicos

A próxima questão que deve ser abordada é a geração automática do nome do objeto de texto gráfico. O principal requisito para o método de geração é a obtenção de um nome único dentro da janela dada. Isso permitirá localizar na tela um número suficiente de objetos, sem se preocupar com a necessidade de inventar nomes não-duplicados.



Propomos o seguinte método para gerar um nome (uma cadeia, que consiste de campos):

Data hora

Número de milissegundos







Para obter a parte da cadeia, contendo a data e hora, use a seguinte chamada:

TimeToString ( TimeGMT (), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS);

Para obter o número de milissegundos, use a seguinte chamada:

DoubleToString ( GetTickCount (), 0 );

Mas mesmo que meçamos o tempo dentro de milissegundos, é bem possível que quando consecutivamente chamarmos a função GetTickCount(), duas ou mais vezes, obteremos o mesmo valor. Isto é devido à restrição da discrição dos cronômetros internos do sistema operacional e processador. Assim, é necessário tomar medidas adicionais para detectar tal situação.



O método proposto é implementado nas seguintes funções:

string GetUniqName() { static uint prev_count = 0 ; uint count = GetTickCount (); while ( 1 ) { if (prev_count == UINT_MAX ) { prev_count = 0 ; } if (count <= prev_count) { prev_count++; count = prev_count; } else { prev_count = count; } string name = TimeToString ( TimeGMT (), TIME_DATE|TIME_MINUTES|TIME_SECONDS)+ " " + DoubleToString (count, 0 ); if ( ObjectFind ( 0 , name) < 0 ) { return (name); } } return ( NULL ); }

A limitação deste método: a geração de não mais de 4294967295 (UINT_MAX) nomes únicos por segundo. Aparentemente, isso deveria ser suficiente em prática. Só no caso, existe uma verificação adicional da existência de um objeto gráfico com o mesmo nome.





A exibição do título da estrutura informacional - classe TTitleDisplay



A classe para exibir o título na tela do terminal é demonstrada abaixo:

class TTitleDisplay : public CChartObjectLabel { protected : long chart_id; int sub_window; long chart_width; long chart_height; long chart_width_step; long chart_height_step; int columns_number; int lines_number; int curr_column; int curr_row; protected : void SetParams( long chart_id, int window, int cols, int lines); protected : string GetUniqName(); bool Create( long chart_id, int window, int cols, int lines, int col, int row); void RecalcAndRedraw(); public : void TTitleDisplay(); void ~TTitleDisplay(); };

O método básico que cria um objeto textual gráfico:

bool Create( long chart_id, int window, int _cols, int _lines, int _col, int _row);

Atribuição dos parâmetros de entrada é como segue:

chart_id - identificador de janela (0 - janela principal);

- identificador de janela (0 - janela principal); janela - número da sub-janela (0 - principal);

- número da sub-janela (0 - principal); cols - o número máximo de objeto textuais gráficos horizontalmente (o número de colunas);

- o número máximo de objeto textuais gráficos horizontalmente (o número de colunas); linhas - o número máximo de objetos textuais gráficos verticalmente (número de linhas);

- o número máximo de objetos textuais gráficos verticalmente (número de linhas); col - coordenada horizontal do objeto gráfico (varia de zero a 1 - cols );

- coordenada horizontal do objeto gráfico (varia de zero a 1 - ); linha - coordenada vertical do objeto gráfico (varia de zero a 1 - linhas);

O método TTitleDisplay:: SetParams calcula os parâmetros do objeto, associado com o posicionamento na tela.



A implementação é como segue:

void TTitleDisplay::SetParams( long _chart_id, int _window, int _cols, int _lines) { this .chart_id = _chart_id; this .sub_window = _window; this .columns_number = _cols; this .lines_number = _lines; this .chart_width = GetSystemMetrics(SM_CXFULLSCREEN); this .chart_height = GetSystemMetrics(SM_CYFULLSCREEN); this .chart_width_step = this .chart_width/_cols; this .chart_height_step = this .chart_height/_lines; }

Aqui usamos a chamada de função GetSystemMetrics WinAPI para obter as configurações de exibições atuais. Esta função é importada da biblioteca do sistema Windows user32.dll.

Uma classe para criar o texto informativo TFieldDisplay é construída de forma semelhante. Os detalhes podem ser encontrados na biblioteca TextDisplay.mqh, anexada a este artigo.





Classe CList: Manipulação de objetos na lista



Agora vamos considerar uma outra classe padrão, que vamos precisar para a realização de nosso plano. Esta classe permite agrupar objetos em listas. Está localizada no arquivo Include\Arrays\List.mqh. Este arquivo fornece a descrição e implementação de uma classe CList padrão, que é descendente da classe base CObject, considerada no início deste artigo. Ele contém um conjunto de métodos para a manipulação de objetos na lista (adicionar à lista, retirar da lista, acessar um elemento arbitrário da lista, e limpar a lista).

Vamos considerar os métodos básicos:

Adicionar à lista:



int Add(CObject *new_node); int Insert(CObject *new_node, int index);

Estes são dois métodos para adicionar um novo item à lista. O primeiro CList::Add, permite que você adicione um novo elemento new_node ao final da lista. O segundo CList::Insert, permite que você insira um novo elemento new_node a um lugar arbitrário (especificado pelo índice) na lista.



Exclusão da lista:

bool Delete( int index);

O método CList::Delete permite que você remova um elemento com um índice especificado na lista. Enquanto isso, além de remover o item da lista, a memória ocupada pelo elemento do tipo CObject é liberada, a qual foi ocupada pelo elemento do tipo CObject. Em outras palavras, o objeto será apagado "fisicamente".

acesso ao elemento arbitrário da lista:

int IndexOf(CObject* node); CObject* GetNodeAtIndex( int index); CObject* GetFirstNode(); CObject* GetPrevNode(); CObject* GetNextNode(); CObject* GetLastNode();

CList:: O método IndexOf retorna o índice de um elemento específico na lista. A numeração dos índices começa do zero: o primeiro elemento tem um índice de zero. Este método executa a operação inversa, ele devolve o índice de ponteiro do elemento. Se o elemento não está na lista, ele retorna -1.

Mais quatro métodos para navegação através da lista CList:: GetFirstNode retorna o elemento anterior, o CList:: GetNextNode retorna o próximo, o CList:: GetLastNode retorna o último elemento na lista.



Limpando a lista:

void Clear();

O método CList::Clear permite que você remova todos os elementos da lista, e também libera a memória ocupada pelos objetos.



Estes são os métodos básicos da classe CList, o restante é descrito na Referência MQL5.





Classe TableDisplay: Criação de uma tabela para mostragem do texto no gráfico



Então, nós temos tudo o que precisamos para a realização do plano. Aqui está uma classe simples que permite você organizar os objetos gráficos textuais em uma tabela de um tamanho arbitrário:

class TableDisplay : public CList { protected : long chart_id; int sub_window; public : void SetParams( long _chart_id, int _window, ENUM_BASE_CORNER _corner = CORNER_LEFT_UPPER); int AddTitleObject( int _cols, int _lines, int _col, int _row, string _title, color _color, string _fontname = "Arial" , int _fontsize = 8 ); int AddFieldObject( int _cols, int _lines, int _col, int _row, color _color, string _fontname = "Arial" , int _fontsize = 8 ); bool SetColor( int _index, color _color); bool SetFont( int _index, string _fontname, int _fontsize); bool SetText( int _index, string _text); public : void TableDisplay(); void ~TableDisplay(); };

Antes de adicionar os objetos gráficos na tabela, você deve definir os parâmetros: o identificador do gráfico, o índice da sub-janela e o ponto de ancoragem. Isso é feito chamando o TableDisplay:: Método SetParams. Após isso, você pode definir qualquer número de títulos e campos de texto à tabela.



O texto completo da biblioteca, que nós desenvolvemos, pode ser encontrado no arquivo TextDisplay.mqh, anexado a este artigo.





3. Um exemplo de criação do Market Watch



Considere o exemplo de criação de uma tabela para apresentar os valores de vários símbolos, sob a forma de um indicador.



Ela deve se parecer mais ou menos assim:





Рисунок 3. Um exemplo de uma tabela de tela



Passo 1 - Incluir a biblioteca (no código-fonte do indicador):

#include <TextDisplay.mqh>

Passo 2 - Criação de matrizes com os nomes e as coordenadas para os títulos:

#define NUMBER 8 string names[NUMBER] = { "EURUSD" , "GBPUSD" , "AUDUSD" , "NZDUSD" , "USDCHF" , "USDCAD" , "USDJPY" , "EURJPY" }; int coord_y[NUMBER] = { 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 };

Passo 3 - Criar um objeto de tabela do tipo TableDisplay para armazenar todos os objetos de texto exibidos:

TableDisplay Table1;

Passo 4 - Adicionar títulos de objetos e campos de informação de objeto na tabela:

int OnInit () { Table1.SetParams( 0 , 0 ); for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { Table1.AddFieldObject( 40 , 40 , 3 , coord_y[i], Yellow ); } for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { Table1.AddTitleObject( 40 , 40 , 1 , coord_y[i], names[i]+ ":" , White ); } ChartRedraw ( 0 ); EventSetTimer ( 1 ); return ( 0 ); }

Coordenadas são ordenadas a partir de zero.

é ideal fazê-lo no manipulador de eventos OnInit. Primeiro, adicione os campos de informação, utilizando o TableDisplay:: Método AddFieldObject. Em seguida, adicione-os títulos, utilizando o TableDisplay:: Método AddTitleObject.



A adição é executada em ciclos separados por duas razões: em primeiro lugar, o número de títulos, em geral, pode não coincidir com o número de campos de informação e, por outro, o acesso aos campos de informações atualizadas é mais fácil de organizar quando eles são indexados em uma linha (neste caso, a partir de zero ao NúMERO de valor - 1).

Passo 5 - adicionar o código para atualizar a informação dinâmica:



Neste caso, a atualização de informações dinâmica é organizada pelo manipulador de eventos Timer. O manipulador OnTimer para este evento deve receber os valores de preços para os instrumentos indicados e exibir esses valores no gráfico.



O texto deste é mostrado abaixo:

double rates[NUMBER]; datetime times[NUMBER]; MqlTick tick; void OnTimer () { for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { ResetLastError (); if ( SymbolInfoTick (names[i], tick) != true) { Table1.SetText(i, "Err " + DoubleToString ( GetLastError (), 0 )); Table1.SetColor(i, Yellow ); continue ; } if (tick.time>times[i]) { Table1.SetText(i, DoubleToString (tick.bid, ( int )( SymbolInfoInteger (names[i], SYMBOL_DIGITS )))); if (tick.bid>rates[i]) { Table1.SetColor(i, Lime ); } else if (tick.bid<rates[i]) { Table1.SetColor(i, Red ); } else { Table1.SetColor(i, Yellow ); } rates[i] = tick.bid; times[i] = tick.time; } } ChartRedraw ( 0 ); }

No início do ciclo, os dados de escala para o instrumento especificado são lidos, depois, a relevância dos dados é verificada - se o tempo da escala mudou desde a anterior, considera-se os dados irrelevantes. Além disso, analisamos o valor da cotação em relação a escala anterior.

Se o preço atual é maior do que o anterior, então vamos especificar uma cor verde para o campo da informação. Se ela for menor, uma cor vermelha e, se eles forem iguais - uma cor amarela. No final do ciclo, o valor atual do preço e o tempo de escala são armazenados para análise no chamado de manipulador de eventos OnTimer.

Em geral, o código para a atualização da informação dinâmica é dependente da tarefa. Basicamente, o usuário só precisa executar esta parte do código. Suponha decidimos adicionar um diferencial È direita do preço na figura 2. Vamos ver como isso pode ser feito.



Tudo que é necessário, é adicionar campos de dados adicionais à tabela:

for ( int i= 0 ; i<NUMBER; i++) { Table1.AddFieldObject( 40 , 40 , 5 , coord_y[i], Yellow ); }

e incluir o código, que atualiza o valor do crescimento, no manipulador de eventos OnTimer:

Table1.SetText(i+NUMBER, DoubleToString ((tick.ask-tick.bid)/ SymbolInfoDouble (names[i], SYMBOL_POINT ), 0 ));

Como resultado, obtemos a imagem seguinte:





Figura 4. Preços com um crescimento



Observe que os campos de índice para o crescimento, começa a partir do valor de NúMERO (se i é igual a zero).



Passo 6 - Remover os objetos criados:

void OnDeinit ( const int _reason) { EventKillTimer (); Table1.Clear(); }

Aqui o temporizador e a tabela são apagados. Enquanto isso, todos os objetos também são liberados da memória.

O texto completo deste indicador pode ser encontrado no arquivo PriceList.mq5, anexado a este artigo. O anexo contém uma versão "melhorada" do indicador, que mostra a propagação. Tem uma série de parâmetros externos para a especificação da cor do título e a posição de uma tabela no gráfico.







Conclusão

O MarketWatch.mq5 anexado (e o MarketWatch.mqh incluído) contém o indicador para exibir os parâmetros básicos de instrumentos de negociação, na forma de uma tabela de resumo. Para cada símbolo, a informação semelhante a figura 2 é mostrada.



Além disso, ele mostra a porcentagem de variação de preço para os intervalos de tempo especificados. O conjunto de símbolos (não mais de 16) e os intervalos de tempo são especificados como uma cadeia com elementos separados por um ponto e vírgula. Os resultados do trabalho deste indicador são mostrados na figura 5:





Figura 5. Indicador do Market Watch

Nós consideramos uma maneira de visualizar informações de texto no gráfico do terminal do cliente MetaTrader 5.



Usando as classes da biblioteca padrão, fornecidas com o terminal do cliente, fomos capazes de desenvolver facilmente e rapidamente a nova funcionalidade para a representação de informações textuais na forma de uma tabela bidimensional. A aproximação de objetos orientados da linguagem MQL5 é muito poderosa.