- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Insert
Elemento de inserções na lista na posição determinada.
|
int Insert(
Parâmetros
element
[in] o valor do elemento a inserir na lista
pos
[in] Posição na lista para inserir
Valor do Retorno
Se com sucesso, retorna o índice do elemento inserido, ou -1 em caso de erro.
Observação
O elemento não é adicionado à lista caso o parâmetro não passe ponteiro válido (isto é, NULL).
Exemplo
|
//--- example for CList::Insert(CObject*,int)