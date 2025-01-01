Insert

Elemento de inserções na lista na posição determinada.

int Insert(

CObject* element,

int pos

)

Parâmetros

element

[in] o valor do elemento a inserir na lista

pos

[in] Posição na lista para inserir

Valor do Retorno

Se com sucesso, retorna o índice do elemento inserido, ou -1 em caso de erro.

Observação

O elemento não é adicionado à lista caso o parâmetro não passe ponteiro válido (isto é, NULL).

Exemplo