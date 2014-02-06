O exemplo simples da criação de um indicador utilizando a lógica Fuzzy

Introdução

O uso de vários métodos para análise de mercados financeiros torna-se cada vez mais popular entre os negociantes nos anos recentes. Gostaria de dar minha contribuição e mostrar como fazer um bom indicador escrevendo uma dúzia de linhas de código. Além disso, revelarei de forma breve o básico sobre a lógica Fuzzy.



Qualquer pessoa interessada neste assunto e que queira explorá-lo mais profundamente poderá ler os seguintes trabalhos:







1. Básico sobre a lógica Fuzzy

Como podemos explicar aos nossos computadores os significados de expressões tão simples como "...um pouco mais...", "...muito rápido...", "...quase nada..."? Na realidade, é bastante possível utilizar os elementos da teoria de conjuntos fuzzy, ou melhor, as chamadas "funções de pertinência". Eis um exemplo do livro de A. Leonenkov:



Vamos descrever a função de pertinência para a frase "café quente": a temperatura do café deve ser considerada estar em uma faixa de 0 a 100 graus Celsius pelo simples motivo de que temperaturas abaixo de 0 graus o congelaria, enquanto temperaturas acima de 100 graus o faria evaporar. é bastante óbvio que uma xícara de café com uma temperatura de 20 graus não pode ser considerada quente, ou seja, a função de pertinência na categoria "quente" é igual a 0, enquanto uma xícara de café com uma temperatura de 70 graus definitivamente pertence à categoria "quente" e, consequentemente, o valor da função é igual a 1 neste caso.



Para os valores de temperatura que estão entre estes dois valores extremos, a situação não é tão definida. Algumas pessoas podem considerar uma xícara de chá com uma temperatura de 55 graus "quente", enquanto outras podem considerar "não muito quente". Isso é a "imprecisão".



No entanto, podemos imaginar o olhar aproximado da função de pertinência: ele está "monotonamente aumentando":





A figura acima mostra a função de pertinência "linear por partes".



Assim, a função pode ser definida pela seguinte expressão analítica:





Usaremos tais funções para nosso indicador.





2. Função de pertinência

De uma forma ou de outra, a tarefa de qualquer indicador técnico é determinar o estado atual do mercado (tendência crescente, decrescente, plana), bem como a geração de sinais de entrada e saída do mercado. Como isso pode ser feito com a ajuda das funções de pertinência? é bem fácil.



Primeiro de tudo, precisamos definir as condições limite. Teremos as seguintes condições limite: para «tendência 100% crescente» o limite será o cruzamento do EMA tendo um período 2, com base no preço típico (H+L+C)/3 com o limite superior Envelopes tendo os parâmetros 8, 0.08, SMA, Fechar, enquanto para a «tendência 100% decrescente» ele será o cruzamento do mesmo EMA com o limite inferior Envelopes. Tudo que estiver colocado entre estas duas condições será assumido como plano. Vamos acrescentar mais um envelope tendo os parâmetros 32, 0.15, SMA, Fechar.



Como resultado, teremos duas funções de pertinência idênticas. O sinal de compra será ativado quando ambas funções forem iguais a 1, enquanto o sinal de venda será ativado quando ambas funções forem iguais a -1, respectivamente. Devido a ser conveniente construir gráficos com uma faixa de -1 a 1, o gráfico resultante será obtido como a média aritmética de duas funções F(x)= (f1(x)+f2(x))/2.

é assim que fica no gráfico:





Neste caso, a função de pertinência terá a seguinte representação gráfica:





Analiticamente, ela pode ser escrita da seguinte forma:

,



onde a e b são as linhas envelope superiores e inferiores, respectivamente, enquanto x é um valor de EMA(2).

Com a função definida, podemos agora prosseguir com a escrita do código do indicador.





3. Criando o código do programa

Primeiramente, devemos definir o que e como vamos desenhar.



Os resultados dos cálculos da função de pertinência serão exibidos como a linha - vermelha e azul, respectivamente.



A média aritmética será exibida como o histograma da linha zero e colorida em uma das cinco cores dependendo do valor da função resultante:

O estilo de desenhoDRAW_COLOR_HISTOGRAM será utilizado para isso.

Vamos desenhar retângulos azuis e vermelhos como sinais de comprar e sair nas barras do histograma, os valores destes são iguais a 1 ou -1.

Agora, é hora de executar o MetaEditor e começar. New (Novo)->Custom Indicator (Personalizar indicador)->Next (Próximo)... Preencha o campo "Parâmetros":





Crie os buffers:





Após clicar no botão "Finish" (Terminar), recebemos um código fonte e começamos a melhorá-lo.

Primeiro, vamos definir o número de buffers. Sete deles já foram criados pelo Assistente (5 para dados, 2 para cor). Precisamos de 5 mais.

#property indicator_minimum - 1.4 #property indicator_maximum 1.4 #property indicator_buffers 12

input string txt1= "----------" ; input int Period_Fast= 8 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Fast = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Fast = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Fast= 0.08 ; input string txt2= "----------" ; input int Period_Slow= 32 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Slow = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Slow = PRICE_CLOSE ; input double Dev_Slow= 0.15 ; input string txt3= "----------" ; input int Period_Signal= 2 ; input ENUM_MA_METHOD Method_Signal = MODE_EMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Price_Signal = PRICE_TYPICAL ; input string txt4= "----------" ;

Vamos editar os parâmetros de entrada:

Comentários após a variável declarada são muito úteis. O texto dos comentários é inserido na janela dos parâmetros do indicador.

A possibilidade de criação de listas é também bastante útil:





Reservando as variáveis para os buffers e manipuladores do indicador:

int Envelopes_Fast; int Envelopes_Slow; int MA_Signal; double Env_Fast_Up[]; double Env_Fast_Dn[]; double Env_Slow_Up[]; double Env_Slow_Dn[]; double Mov_Sign[];

Agora, vamos para a função OnInit().

Vamos adicionar um pouco de beleza: especifique o nome do indicador e remova os zeros decimais extras:

IndicatorSetInteger ( INDICATOR_DIGITS , 1 ); string name; StringConcatenate (name, "FLE ( " , Period_Fast, " , " , Dev_Fast, " | " , Period_Slow, " , " , Dev_Slow, " | " , Period_Signal, " )" ); IndicatorSetString ( INDICATOR_SHORTNAME ,name);

e adicione os buffers faltantes:

SetIndexBuffer ( 7 ,Env_Fast_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 8 ,Env_Fast_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 9 ,Env_Slow_Up, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 10 ,Env_Slow_Dn, INDICATOR_CALCULATIONS ); SetIndexBuffer ( 11 ,Mov_Sign, INDICATOR_CALCULATIONS );

A média do parâmetroINDICATOR_CALCULATIONS significa que os dados do buffer são necessários apenas para cálculos intermediários. Isso não será exibido no gráfico.

Observe como os indicadores com os buffers coloridos são declarados:

SetIndexBuffer ( 4 ,SignalBuffer1, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 5 ,SignalBuffer2, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 6 ,SignalColors, INDICATOR_COLOR_INDEX );

Preenchendo os manipuladores:

Envelopes_Fast = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Fast, 0 ,Method_Fast,Price_Fast,Dev_Fast); Envelopes_Slow = iEnvelopes ( NULL , 0 ,Period_Slow, 0 ,Method_Slow,Price_Slow,Dev_Slow); MA_Signal = iMA ( NULL , 0 ,Period_Signal, 0 ,Method_Signal,Price_Signal);

Todo trabalho com a função OnInit() terminou.



Agora, vamos criar a função que irá calcular o valor da função de pertinência:

double Fuzzy( double x, double a, double c) { double F; if (a<x) F= 1 ; else if (x=c) F=( 1 - 2 *(a-x)/(a-c)); else if (x<c) F=- 1 ; return (F); }

Os preparativos terminaram. As variáveis e buffers estão declarados, os manipuladores atribuídos.



Agora é hora de prosseguirmos com a função básica OnCalculate().



Primeiro de tudo, vamos escrever os valores dos indicadores necessários nos buffers intermediários. Use a função CopyBuffer() :

CopyBuffer (Envelopes_Fast, UPPER_LINE , 0 , rates_total, Env_Fast_Up); CopyBuffer (Envelopes_Fast, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Fast_Dn); CopyBuffer (Envelopes_Slow, UPPER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Up); CopyBuffer (Envelopes_Slow, LOWER_LINE , 0 ,rates_total,Env_Slow_Dn); CopyBuffer (MA_Signal, 0 , 0 ,rates_total,Mov_Sign);

Aqui devemos adicionar o código para a otimização dos cálculos (é realizado o recálculo de apenas a última barra):

int start; if (prev_calculated== 0 ) { start = Period_Slow; } else start=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start;i<rates_total;i++) { }

Não resta muito do código.

double x = Mov_Sign[i]; double a1 = Env_Fast_Up[i]; double b1 = Env_Fast_Dn[i]; Rule1Buffer[i] = Fuzzy(x,a1,b1); double a2 = Env_Slow_Up[i]; double b2 = Env_Slow_Dn[i]; Rule2Buffer[i] = Fuzzy(x,a2,b2);

Definindo os parâmetros x, a, b, realizando o cálculo do valor da função de pertinência e o escrevendo no buffer adequado:

Duas linhas do indicador estão criadas:



Agora, vamos calcular o valor resultante.

ResultBuffer[i] = (Rule1Buffer[i]+Rule2Buffer[i])/ 2 ;

Depois, devemos pintar as barras do histograma nas cores apropriadas: como temos cinco cores, então o ResultColor[i] pode ter qualquer valor de 0 a 4.



Geralmente, o número de cores possíveis é 64. Portanto, é uma grande oportunidade para aplicar habilidades e criatividade.

for ( int ColorIndex= 0 ;ColorIndex<= 4 ;ColorIndex++) { if ( MathAbs (ResultBuffer[i])> 0.2 *ColorIndex && MathAbs (ResultBuffer[i])<= 0.2 *(ColorIndex+ 1 )) { ResultColors[i] = ColorIndex; break ; } }

Então, devemos desenhar os retângulos de sinal. Usaremos o estilo de desenho DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 .

Ele tem dois buffers de dados com uma barra de histograma e um buffer colorido sendo inseridos entre eles.



Os valores dos buffers de dados sempre serão os mesmo: 1.1 e 1.3 para um sinal de compra, -1.1 e -1.3 para um sinal de venda, respectivamente.



EMPTY_VALUE representará a ausência de sinal.

if (ResultBuffer[i]== 1 ) { SignalBuffer1[i]= 1.1 ; SignalBuffer2[i]= 1.3 ; SignalColors[i]= 1 ; } else if (ResultBuffer[i]==- 1 ) { SignalBuffer1[i]=- 1.1 ; SignalBuffer2[i]=- 1.3 ; SignalColors[i]= 0 ; } else { SignalBuffer1[i]= EMPTY_VALUE ; SignalBuffer2[i]= EMPTY_VALUE ; SignalColors[i]= EMPTY_VALUE ; }

Clique em "Compile" (Compilar) e voilà!









Conclusão

O que mais pode ser adicionado? Neste artigo, mencionei a abordagem mais básica da lógica Fuzzy.



Existe espaço suficiente aqui para diversos experimentos. Por exemplo, podemos usar a seguinte função:





Eu acho que não será difícil para você escrever a expressão analítica para isso e descobrir as condições adequadas.



Boa sorte!