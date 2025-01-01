DocumentaçãoSeções
Delete

Remove o elemento a partir da posição dada na lista.

bool  Delete(
   int  pos      // Position
   )

Parâmetros

pos

[in] posição remove o elemento na lista.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode remover o elemento.

Observação

Se ativado o gerenciamento de memória e a memória, então a remoção do elemento é liberada.

Exemplo

//--- example for CList::Delete(int) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add list elements 
   //--- . . . 
   if(!list.Delete(0)) 
     { 
      printf("Delete error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 