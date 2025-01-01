Delete

Remove o elemento a partir da posição dada na lista.

bool Delete(

int pos

)

Parâmetros

pos

[in] posição remove o elemento na lista.

Valor do Retorno

verdadeiro se com sucesso, falso - não pode remover o elemento.

Observação

Se ativado o gerenciamento de memória e a memória, então a remoção do elemento é liberada.

Exemplo