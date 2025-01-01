- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Delete
Remove o elemento a partir da posição dada na lista.
|
bool Delete(
Parâmetros
pos
[in] posição remove o elemento na lista.
Valor do Retorno
verdadeiro se com sucesso, falso - não pode remover o elemento.
Observação
Se ativado o gerenciamento de memória e a memória, então a remoção do elemento é liberada.
Exemplo
|
//--- example for CList::Delete(int)