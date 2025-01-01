DocumentaçãoSeções
Remove todos os elementos da lista.

void  Clear()

Observação

Se ativado o gerenciamento de memória, a memória e os itens excluídos estarão isentos.

Exemplo

//--- example for CList::Clear() 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add list elements 
   //--- . . . 
   //--- clear list 
   list.Clear(); 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 