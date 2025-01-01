- FreeMode
CList
CList classe é uma classe de lista dinâmica de instâncias da classe CObject e seus herdeiros.
Descrição
Classe CList possibilita trabalhar com uma lista de instâncias de CObject e seus herdeiros. Na classe implementada existe a possibilidade de adicionar/inserir/excluir itens na lista, ordenar a lista e procurar na lista ordenada. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.
Existem certas sutilezas na classe CList. A classe tem um mecanismo para controlar a dinâmica de memória, por isso deve-se ter cuidado quando se trabalha com elementos da lista.
As sutilezas do mecanismo de gestão de memória são semelhantes às descritas no CArrayObj.
Declaração
class CList : public CObject
Título
#include <Arrays\List.mqh>
Hierarquia de herança
CList
Métodos de classe
Atributos
Obtém o flag de gerenciamento de memória ao excluir itens da lista.
Define o flag de gerenciamento de memória ao excluir itens na lista
Obtém o número de elementos na lista
Obtém flag da lista ordenada
Obtém a versão da ordenação
Criar métodos
Cria um novo item à lista
Métodos para adicionar
Adiciona elemento para o final da lista
Elemento de inserções na lista na posição determinada
Métodos para excluir
Remove um item a partir da posição atual da lista sem excluir o item "fisicamente"
Remove o elemento a partir da posição atual na lista
Remove o elemento a partir de posição determinada na lista
Remove todos os itens da lista
Navegação
Obtém o índice do item da lista
Obtém um item com o índice determinado da lista
Obtém o primeiro elemento da lista
Obtém o elemento anterior da lista
Obtém o item atual da lista
Obtém o próximo item na lista
Obtém o último item
Métodos de ordenação
Ordenar lista
Move o item da lista atual para uma posição determinada
Altera elementos dos lugares da lista
Métodos para comparar
Compara a lista com outra lista
Os métodos de pesquisa
Procura por um elemento igual ao modelo de lista ordenada
Entrada/saída
virtual Save
Salva os dados na lista de arquivos
virtual Load
Carrega os dados a partir da lista de arquivos
virtual Type
Obtém a lista do tipo identificada
Métodos herdados da classe CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare