CList

CList classe é uma classe de lista dinâmica de instâncias da classe CObject e seus herdeiros.

Descrição

Classe CList possibilita trabalhar com uma lista de instâncias de CObject e seus herdeiros. Na classe implementada existe a possibilidade de adicionar/inserir/excluir itens na lista, ordenar a lista e procurar na lista ordenada. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.

Existem certas sutilezas na classe CList. A classe tem um mecanismo para controlar a dinâmica de memória, por isso deve-se ter cuidado quando se trabalha com elementos da lista.

As sutilezas do mecanismo de gestão de memória são semelhantes às descritas no CArrayObj.

Declaração

class CList : public CObject

Título

#include <Arrays\List.mqh>

Hierarquia de herança CObject CList

Métodos de classe

Atributos FreeMode Obtém o flag de gerenciamento de memória ao excluir itens da lista. FreeMode Define o flag de gerenciamento de memória ao excluir itens na lista Total Obtém o número de elementos na lista IsSorted Obtém flag da lista ordenada SortMode Obtém a versão da ordenação Criar métodos CreateElement Cria um novo item à lista Métodos para adicionar Add Adiciona elemento para o final da lista Insert Elemento de inserções na lista na posição determinada Métodos para excluir DetachCurrent Remove um item a partir da posição atual da lista sem excluir o item "fisicamente" DeleteCurrent Remove o elemento a partir da posição atual na lista Delete Remove o elemento a partir de posição determinada na lista Clear Remove todos os itens da lista Navegação IndexOf Obtém o índice do item da lista GetNodeAtIndex Obtém um item com o índice determinado da lista GetFirstNode Obtém o primeiro elemento da lista GetPrevNode Obtém o elemento anterior da lista GetCurrentNode Obtém o item atual da lista GetNextNode Obtém o próximo item na lista GetLastNode Obtém o último item Métodos de ordenação Sort Ordenar lista MoveToIndex Move o item da lista atual para uma posição determinada Exchange Altera elementos dos lugares da lista Métodos para comparar CompareList Compara a lista com outra lista Os métodos de pesquisa Pesquisa Procura por um elemento igual ao modelo de lista ordenada Entrada/saída virtual Save Salva os dados na lista de arquivos virtual Load Carrega os dados a partir da lista de arquivos virtual Type Obtém a lista do tipo identificada