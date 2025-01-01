DocumentaçãoSeções
CList

CList classe é uma classe de lista dinâmica de instâncias da classe CObject e seus herdeiros.

Descrição

Classe CList possibilita trabalhar com uma lista de instâncias de CObject e seus herdeiros. Na classe implementada existe a possibilidade de adicionar/inserir/excluir itens na lista, ordenar a lista e procurar na lista ordenada. Além disto, implementa métodos para trabalhar com o arquivo.

Existem certas sutilezas na classe CList. A classe tem um mecanismo para controlar a dinâmica de memória, por isso deve-se ter cuidado quando se trabalha com elementos da lista.

As sutilezas do mecanismo de gestão de memória são semelhantes às descritas no CArrayObj.

Declaração

   class CList : public CObject

Título

   #include <Arrays\List.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CList

Métodos de classe

Atributos

 

FreeMode

Obtém o flag de gerenciamento de memória ao excluir itens da lista.

FreeMode

Define o flag de gerenciamento de memória ao excluir itens na lista

Total

Obtém o número de elementos na lista

IsSorted

Obtém flag da lista ordenada

SortMode

Obtém a versão da ordenação

Criar métodos

 

CreateElement

Cria um novo item à lista

Métodos para adicionar

 

Add

Adiciona elemento para o final da lista

Insert

Elemento de inserções na lista na posição determinada

Métodos para excluir

 

DetachCurrent

Remove um item a partir da posição atual da lista sem excluir o item "fisicamente"

DeleteCurrent

Remove o elemento a partir da posição atual na lista

Delete

Remove o elemento a partir de posição determinada na lista

Clear

Remove todos os itens da lista

Navegação

 

IndexOf

Obtém o índice do item da lista

GetNodeAtIndex

Obtém um item com o índice determinado da lista

GetFirstNode

Obtém o primeiro elemento da lista

GetPrevNode

Obtém o elemento anterior da lista

GetCurrentNode

Obtém o item atual da lista

GetNextNode

Obtém o próximo item na lista

GetLastNode

Obtém o último item

Métodos de ordenação

 

Sort

Ordenar lista

MoveToIndex

Move o item da lista atual para uma posição determinada

Exchange

Altera elementos dos lugares da lista

Métodos para comparar

 

CompareList

Compara a lista com outra lista

Os métodos de pesquisa

 

Pesquisa

Procura por um elemento igual ao modelo de lista ordenada

Entrada/saída

 

virtual Save

Salva os dados na lista de arquivos

virtual Load

Carrega os dados a partir da lista de arquivos

virtual Type

Obtém a lista do tipo identificada

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

 