- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
Add
Adiciona um elemento para o final da lista.
int Add(
Parâmetros
element
[in] O valor do elemento para adicionar à lista.
Valor do Retorno
Se for bem sucedido, retorna o índice do elemento adicionado, ou -1 em caso de erro.
Observação
O elemento não é adicionado à lista caso o parâmetro não passe ponteiro válido (isto é, NULL).
Exemplo
//--- example for CList::Add(Cobject*)