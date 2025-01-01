DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoColeções de dadosCListAdd 

Add

Adiciona um elemento para o final da lista.

int  Add(
   CObject*  element      // Element to add
   )

Parâmetros

element

[in] O valor do elemento para adicionar à lista.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, retorna o índice do elemento adicionado, ou -1 em caso de erro.

Observação

O elemento não é adicionado à lista caso o parâmetro não passe ponteiro válido (isto é, NULL).

Exemplo

//--- example for CList::Add(Cobject*) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- add 100 elements 
   for(int i=0;i<100;i++) 
     { 
      if(list.Add(new CObject)==-1) 
        { 
         printf("Element addition error"); 
         delete list; 
         return
        } 
     } 
   //--- use list 
   //--- . . . 
   //--- delete list 
   delete list; 
  } 