Add

Adiciona um elemento para o final da lista.

int Add(

CObject* element

)

Parâmetros

element

[in] O valor do elemento para adicionar à lista.

Valor do Retorno

Se for bem sucedido, retorna o índice do elemento adicionado, ou -1 em caso de erro.

Observação

O elemento não é adicionado à lista caso o parâmetro não passe ponteiro válido (isto é, NULL).

Exemplo