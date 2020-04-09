OneClick Trade Panel

OneClick Trade Panel은 필수적인 거래 기능을 손쉽게 사용할 수 있도록 해주는 전문적인 거래 관리 도구입니다. 빠르고 효율적인 거래 관리가 필요한 트레이더를 위해 설계된 이 EA는 복잡한 거래 작업을 클릭 한 번으로 간소화합니다.





이 도구를 사용하면 기존의 수동 방식보다 훨씬 빠르고 효율적으로 포지션을 관리할 수 있습니다.





이 EA의 기능

이 전문가 어드바이저는 세 가지 주요 거래 관리 기능을 제공합니다.





손절/익절가를 손익분기점으로 이동 - 스마트한 거래 보호





수익이 나는 거래의 경우 손절가를 진입 가격으로 자동 이동





손실이 나는 거래의 경우 익절가를 진입 가격으로 이동





모든 오픈 포지션에 대한 원클릭 보호





부분 청산 - 점진적인 수익 실현





포지션의 일정 비율(10%, 25%, 50% 등)을 청산





설정에서 비율 구성 가능





여러 포지션에 동시에 적용 가능





전체 청산 - 긴급 탈출





모든 오픈 거래를 즉시 청산





현재 심볼 또는 모든 심볼에 적용 가능





빠른 시장 탈출에 적합





주요 기능

세 가지 필수 기능: 하나의 패널에서 완벽한 거래 관리





스마트 손익분기점 로직: 수익 및 손실 상황에 따라 다른 동작 수행





유연한 설정: 부분 청산 비율 조정 가능 (1-99%)





시각적 사용자 지정: 버튼 색상, 레이아웃(수직/수평), 패널 위치 선택 가능





심볼 제어: 현재 심볼 또는 모든 오픈 심볼 관리





안전 옵션: 선택적 확인 대화 상자





트레일링 손익분기점: 손익분기점으로 이동 후 선택적 자동 트레일링 기능





이 EA가 필요한 사람

빠른 거래 관리가 필요한 활동적인 트레이더





즉각적인 포지션 조정이 필요한 스캘퍼





여러 포지션을 관리하는 데이 트레이더





거래 관리를 간소화하려는 모든 트레이더





빠른 손익분기점 보호를 원하는 위험 회피형 트레이더





작동 방식

EA를 차트에 첨부하기만 하면 됩니다. 패널에 세 개의 버튼이 명확하게 표시됩니다. 버튼을 클릭하면 오픈 거래에 해당 기능이 실행됩니다. 복잡한 설정은 필요하지 않습니다. 기본 설정을 한 번 구성한 후 바로 거래를 시작할 수 있습니다. 기술 사양

플랫폼: MetaTrader 5





모든 시간대 및 심볼에서 작동





거래 개시 기능 없음 - 기존 포지션만 관리





매수 및 매도 포지션 모두 관리





브로커의 거래량 규칙 및 제한 사항 준수





시스템 리소스 사용량 최소화





설정 개요

버튼 위치 설정:





패널 모서리 선택 (상단/하단, 왼쪽/오른쪽)





세로 또는 가로 레이아웃 선택





간격 및 거리 조정





시각적 설정:





각 기능별 사용자 지정 버튼 색상





버튼 크기 및 텍스트 색상 조정





거래 설정:





부분 청산 비율 설정





심볼 범위 선택 (현재/모든 심볼)





확인 대화 상자 활성화/비활성화





위험 관리:





선택적 트레일링 손익분기점 기능





트레일링 거리 조정





실제 거래 예시

0.10랏 포지션을 개설합니다. 수익이 발생하면 "손절/익절을 손익분기점으로 이동" 버튼을 클릭하여 포지션을 보호합니다. 수익이 증가하면 "부분 청산 50%" 버튼을 클릭하여 일부 수익을 실현하고 나머지는 계속 유지합니다. 시장 상황이 변경되면 "모든 포지션 전체 청산" 버튼을 클릭하여 모든 포지션을 즉시 종료합니다.





장점

거래 관리 시간 절약





수동 입력으로 인한 거래 오류 감소





일관된 거래 관리 규칙 적용





변화하는 시장 상황에 대한 빠른 대응





간단하고 직관적인 인터페이스





지원

이 EA는 지속적으로 유지 관리 및 지원됩니다. 질문이나 도움이 필요하시면 MQL5 웹사이트를 통해 문의하십시오.