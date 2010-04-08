🏆 Fast Gold Scalper Pro — XAUUSD(골드) 전용 정밀 스캘핑 EA

Fast Gold Scalper Pro는 XAUUSD(골드) 및 다른 고변동성 상품을 위해 설계된 차세대 스캘핑용 자동매매 프로그램(EA)입니다.

강력한 캔들 움직임을 실시간으로 감지하고, 지능형 지정가 주문(Pending Order) 으로 즉시 반응하여

빠른 반전이나 돌파 구간을 포착합니다. 빠르게 움직이는 골드시장에 최적화되어 있습니다.

속도, 안정성, 그리고 유연성을 기반으로 만들어져

뉴스 발표나 세션 오픈 등 시장이 급변할 때 더욱 뛰어난 성능을 보여줍니다.

⚙️ 핵심 매매 로직

✅ 스마트 캔들 감지 엔진

실시간으로 강한 모멘텀 캔들을 감지하고, 약하거나 변동성이 낮은 움직임은 자동으로 걸러냅니다.

✅ 자동 지정가 주문 시스템

주요 모멘텀 구간 근처에 BUY STOP / SELL STOP 주문을 자동으로 배치하여

빠른 상승 또는 되돌림을 잡아냅니다.

✅ 동적 주문 관리 기능

지정가 주문이 가격을 따라 자동으로 이동하며,

시장 변동성에 맞춰 조정되고 일정 시간 내 체결되지 않으면 자동으로 만료됩니다.

✅ 고급 트레일링 스탑 제어

이익을 자동으로 보호하며, 트레일링 거리와 간격을 세밀하게 설정할 수 있습니다.

✅ 리스크 및 스프레드 검증 기능

급변동 상황에서도 안전하고 안정적인 주문 실행을 보장합니다.

💡 주요 기능

기능 설명 ⚡ 빠른 캔들 감지 캔들의 크기와 몸통 비율을 기준으로 빠른 움직임을 감지 🎯 스마트 지정가 주문 시장 방향에 따라 주문을 자동으로 배치 및 추적 🔒 완벽한 안전관리 자동 손절, 거리 확인, 주문 만료 제어 🧠 자동 로트 검증 브로커 규정에 맞는 거래 크기 자동 조정 🔄 트레일링 스탑 기능 거리 및 스텝을 설정해 이익 보호 📊 디버그 모드 전략 최적화를 위한 상세 로그 제공 💰 마틴게일 / 그리드 없음 깔끔하고 통제된 매매 로직만 사용

⚙️ 입력 설정 항목

캔들 감지 설정

최소 캔들 크기

빠른 움직임 기준값

캔들 확인 기간

스프레드 한도

주문 관리

최대 지정가 주문 수

주문 거리

초기 손절선(SL)

트레일링 스탑 거리 및 간격

지정가 주문 만료 시간

리스크 및 안전 설정

고정 로트 크기

매직 넘버

트레일링 스탑 사용 여부

트레일링 시작 최소 이익

일반 설정

주문 코멘트

디버그 정보 표시 여부

📈 추천 설정

항목 권장값 종목 XAUUSD (골드) 차트 주기 M15 계정 유형 헷징 또는 네팅 (자동 호환) 추천 세션 런던 / 뉴욕 최소 입금액 $100 이상 (레버리지 1:500) 브로커 유형 ECN / 낮은 스프레드, 스왑프리 계정 추천

※ 골드가 소수점 3자리 표시 브로커인 경우, 별도 설정을 요청하세요.

플러그 앤 플레이!

최소 10유로의 잔고만으로도 작동합니다.

10회 판매마다 가격이 $60 인상됩니다.

⚠️ 중요 안내

마틴게일, 그리드, 물타기 전략은 사용하지 않습니다.

뉴스 발표나 급변동 구간에서 최고의 성능을 발휘합니다.

실제 거래 전, 반드시 Strategy Tester의 “Every Tick” 모드로 테스트하세요.

자동매매(Algo Trading)를 활성화하고,

브로커가 현재가 근처의 지정가 주문을 허용하는지 확인하세요.

🔥 트레이더들이 Fast Gold Scalper Pro를 좋아하는 이유

골드의 빠른 변동성에 최적화 — 빠르고 깔끔하며 반응 속도 우수

안전한 기본 설정으로 바로 사용 가능하며, 완전한 커스터마이즈 지원

스캘핑, 뉴스 트레이딩, 단기 모멘텀 트레이딩에 이상적

기관급 리스크 관리 로직으로 안정성과 속도 보장

💬 요약

Fast Gold Scalper Pro는 초고속 캔들 감지와 스마트 주문 관리 시스템을 결합하여

시장 움직임을 빠르고 안전하게 포착합니다.

특히 골드 거래에서 변동성이 큰 시간대에

이 EA는 정확성, 자동 관리, 속도 우위를 제공합니다.

📜 면책 고지:

외환(Forex) 및 CFD 거래는 높은 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.

과거의 수익률은 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 신중하게 거래하세요.

🚀 빠름. 똑똑함. 골드를 위해 설계됨.