Fast Gold Scalper pro

🏆 Fast Gold Scalper Pro — XAUUSD(골드) 전용 정밀 스캘핑 EA

Fast Gold Scalper Pro는 XAUUSD(골드) 및 다른 고변동성 상품을 위해 설계된 차세대 스캘핑용 자동매매 프로그램(EA)입니다.
강력한 캔들 움직임을 실시간으로 감지하고, 지능형 지정가 주문(Pending Order) 으로 즉시 반응하여
빠른 반전이나 돌파 구간을 포착합니다. 빠르게 움직이는 골드시장에 최적화되어 있습니다.

속도, 안정성, 그리고 유연성을 기반으로 만들어져
뉴스 발표나 세션 오픈 등 시장이 급변할 때 더욱 뛰어난 성능을 보여줍니다.

⚙️ 핵심 매매 로직

스마트 캔들 감지 엔진
실시간으로 강한 모멘텀 캔들을 감지하고, 약하거나 변동성이 낮은 움직임은 자동으로 걸러냅니다.

자동 지정가 주문 시스템
주요 모멘텀 구간 근처에 BUY STOP / SELL STOP 주문을 자동으로 배치하여
빠른 상승 또는 되돌림을 잡아냅니다.

동적 주문 관리 기능
지정가 주문이 가격을 따라 자동으로 이동하며,
시장 변동성에 맞춰 조정되고 일정 시간 내 체결되지 않으면 자동으로 만료됩니다.

고급 트레일링 스탑 제어
이익을 자동으로 보호하며, 트레일링 거리와 간격을 세밀하게 설정할 수 있습니다.

리스크 및 스프레드 검증 기능
급변동 상황에서도 안전하고 안정적인 주문 실행을 보장합니다.

💡 주요 기능

기능 설명
빠른 캔들 감지 캔들의 크기와 몸통 비율을 기준으로 빠른 움직임을 감지
🎯 스마트 지정가 주문 시장 방향에 따라 주문을 자동으로 배치 및 추적
🔒 완벽한 안전관리 자동 손절, 거리 확인, 주문 만료 제어
🧠 자동 로트 검증 브로커 규정에 맞는 거래 크기 자동 조정
🔄 트레일링 스탑 기능 거리 및 스텝을 설정해 이익 보호
📊 디버그 모드 전략 최적화를 위한 상세 로그 제공
💰 마틴게일 / 그리드 없음 깔끔하고 통제된 매매 로직만 사용

⚙️ 입력 설정 항목

캔들 감지 설정

  • 최소 캔들 크기

  • 빠른 움직임 기준값

  • 캔들 확인 기간

  • 스프레드 한도

주문 관리

  • 최대 지정가 주문 수

  • 주문 거리

  • 초기 손절선(SL)

  • 트레일링 스탑 거리 및 간격

  • 지정가 주문 만료 시간

리스크 및 안전 설정

  • 고정 로트 크기

  • 매직 넘버

  • 트레일링 스탑 사용 여부

  • 트레일링 시작 최소 이익

일반 설정

  • 주문 코멘트

  • 디버그 정보 표시 여부

📈 추천 설정

항목 권장값
종목 XAUUSD (골드)
차트 주기 M15
계정 유형 헷징 또는 네팅 (자동 호환)
추천 세션 런던 / 뉴욕
최소 입금액 $100 이상 (레버리지 1:500)
브로커 유형 ECN / 낮은 스프레드, 스왑프리 계정 추천

※ 골드가 소수점 3자리 표시 브로커인 경우, 별도 설정을 요청하세요.

플러그 앤 플레이!
최소 10유로의 잔고만으로도 작동합니다.
10회 판매마다 가격이 $60 인상됩니다.

⚠️ 중요 안내

  • 마틴게일, 그리드, 물타기 전략은 사용하지 않습니다.

  • 뉴스 발표나 급변동 구간에서 최고의 성능을 발휘합니다.

  • 실제 거래 전, 반드시 Strategy Tester의 “Every Tick” 모드로 테스트하세요.

  • 자동매매(Algo Trading)를 활성화하고,
    브로커가 현재가 근처의 지정가 주문을 허용하는지 확인하세요.

🔥 트레이더들이 Fast Gold Scalper Pro를 좋아하는 이유

  • 골드의 빠른 변동성에 최적화 — 빠르고 깔끔하며 반응 속도 우수

  • 안전한 기본 설정으로 바로 사용 가능하며, 완전한 커스터마이즈 지원

  • 스캘핑, 뉴스 트레이딩, 단기 모멘텀 트레이딩에 이상적

  • 기관급 리스크 관리 로직으로 안정성과 속도 보장

💬 요약

Fast Gold Scalper Pro는 초고속 캔들 감지스마트 주문 관리 시스템을 결합하여
시장 움직임을 빠르고 안전하게 포착합니다.

특히 골드 거래에서 변동성이 큰 시간대에
이 EA는 정확성, 자동 관리, 속도 우위를 제공합니다.

📜 면책 고지:
외환(Forex) 및 CFD 거래는 높은 위험을 수반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.
과거의 수익률은 미래의 결과를 보장하지 않습니다. 신중하게 거래하세요.

🚀 빠름. 똑똑함. 골드를 위해 설계됨.


추천 제품
Stable Ex MT5
Vitalii Zakharuk
Experts
Introduced expert system Stable Ex MT5 works with the EURUSD currency pair and only with it. This system implemented the principle of five orders - that is, a maximum of five orders can be placed in one direction, after which the total position of the series must be closed by stops, either real or virtual. The trading system is designed to work separately with a series of buy orders and separately with a series of sell orders. which makes the trading system versatile enough. The expert passes a
Quant Shadow
Edvinas Jakas
Experts
Quant Shadow - 전문가를 위한 골드 알고리즘 나는 Quant Shadow 입니다. 오직 XAUUSD(골드) 거래를 위해 설계된 체계적 트레이딩 알고리즘입니다. 나는 시장 역학을 조용히 관찰하며, 기관 가격 흐름 내에서의 핵심적인 구조적 변화를 식별합니다. 나의 로직은 단 하나의 원칙에 기반합니다: "개인 트레이더는 가격 변동을 보지만, 나는 그 이면의 기관 발자국을 본다." 나는 수학적으로 검증된 추세 경로가 나타날 때까지 휴면 상태로 조용히 모니터링하고 계산하며, 기회가 오면 외과 수술과 같은 정밀함으로 거래를 실행합니다. 한정 기간 출시 혜택 나의 가치는 수요가 증가하고 트랙 레코드가 쌓임에 따라 체계적으로 상승합니다. 초기 사용자는 대폭 할인된 가격으로 평생 이용권을 확보할 수 있습니다: 현재 가격: $149 (다음 5개 라이선스 한정) 다음 단계: $299 (첫 5개 판매 완료 후) 최종 가격: $1,999 다음 가격 인상 단계에 도달하기 전에 지금 라이선스를 확보
Good Monday MT5
Konstantin Kulikov
4.5 (2)
Experts
The expert trades at the opening of the market after the weekend, focusing on the price gap (GAP). Various sets of settings are ready (trading against or towards the GAP). At the same time, various options are available in the expert settings, allowing you to create your own unique sets yourself.    >>> Chat <<< Currency pairs for which the sets have been developed: GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, EURGBP, EURCHF, GBPCAD, GBPAUD, AUDCHF, AUDJPY, AUDNZD, CHFJPY, CADJPY, NZDJPY, NZDCHF, EURUSD, G
Breakout bot
Giedrius Seirys
Experts
Breakout Bot is an automated trading robot designed for the MetaTrader 5 platform, specifically integrated with Bybit exchange for trading the GBPUSD+ currency pair. This bot effectively identifies market breakouts and executes trades based on predefined strategies, allowing efficient exploitation of market fluctuations. Key features: Automatic breakout detection and trade execution; Dynamic stop-loss and trailing stop management; Convenient and flexible risk management settings; Easy installati
RexIIClaw vs ClusterIIEA MT5
Niklas Templin
Experts
THE_____ IIIREX_CLAW_vs_CLUSTER_EAIII______ Set1: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000  Set2: Price Offset 200, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 2000 Set3: Price Offset 100, Stopp Loss 100-1000, Take Profit 1000 Set4: Price Offset 200-500, Stopp Loss 100-1000,  Take Profit 1000 Set5: PriceOffset 100-1000 (Recomment 200) higher is lower Risk,   Stopp Loss  500  Take Profit  1000, 2000, or 3000 it is the same Target Set it to your Moneymanagement  Indize: DE40  “IC Market” Reco
FREE
Multi Instruments TrendSystem 3 BS
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 3 BS  MT5 (Blood Sword)  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be us
QuantNas100
Thiago Levi Azevedo Valente
Experts
Start the Year 2024 in the perfect way by taking advantage of the Quantitative EA that performed wonderful results in previous years (including 2023) on the NASDAQ Index (NAS100)! It is not a high frequency EA. There are few operations. But they are very precise operations, where the EA analyzes the previous price/volume to understand the current movement and moment. Monthly TP/SL Video = 10% https://www.youtube.com/watch?v=dwgEMMEIIPc Monthly TP/SL Video = 20% https://www.youtube.com/watch?v=
Market Markers EA
Tshepo Michael Motaung
Experts
This EA is sessions trading robot that allows you to trade the trading session of yours choice as it waits for market markers to make decision for the direction of the day before taking any trades. It has 3 entry signals that uses candle stick patterns, Moving Averages and Range Break to maximize profits and to take advantage of the trending market. The EA practices risk management and has the ability to grow account by risking certain percentage of your account(risk percentage) each time there
Multi Instruments TrendSystem 6 CP
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 6 CP  (Central Power ) MT5  is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be
Multi Instruments TrendSystem 2 DM
Shao Shu Yi
Experts
The strategy which is applied in finance market all around the world is known as CTA strategy. A successful CTA always includes multi-strategies, multi-instruments and multi-timeframe. The series of Multi Instruments TrendSystem (MITS) provide a profitable strategy which can be used in different instruments with different timeframe. Multi Instruments TrendSystem 2 DM  (Dual Moving) MT5 is a fully automated multi-instrument Expert Advisor. This EA is one of our trend strategies EA, it can be used
Gold Pulse MT5
Sangeeta Pal Lodh
Experts
Introducing "Gold Pulse MT5" – Your Trusted Partner for Profitable XAU/USD Trend Trading! Are you seeking a reliable solution tailored specifically for trading the XAU/USD pair? Look no further than Gold Pulse – the epitome of stability, transparency, and proven performance in the world of automated trading. Gold Pulse is meticulously crafted to excel in capturing the nuances of the XAU/USD market, offering traders a straightforward yet powerful tool for navigating the dynamics of this popular c
Arrow Strategy Builder
Konstantin Chechnev
Experts
Arrow Strategy Builder — 사용자가 차트에 배치한 상승/하락 화살표를 기억하고 동일한 조건이 반복될 때 거래 신호를 생성하는 전문가용 어드바이저(EA)입니다. 초보자와 숙련자 모두에게 적합하며, 직관적인 인터페이스와 자동 매매 기능을 통해 모든 금융 상품에서 사용할 수 있습니다. 메타 레이더 5 에 대한 다중 통화 거래 고문의 전체 버전은 여기에있다. 주요 특징 간단한 전략 생성: 차트에 화살표(매수/매도)를 배치하여 진입 지점을 표시하고 거래 전략을 구성합니다. 지표 기반 신호: RSI, CCI, DeMarker, WPR 네 가지 인기 지표를 사용해 사용자 정의 패턴에 따라 거래 신호를 기록·재현합니다. 다국어 지원: EA 인터페이스는 터미널 언어(영어, 러시아어, 독일어, 일본어, 중국어)에 맞춰 자동으로 적용됩니다. 유연한 신호 매칭: 현재 시장 조건이 기록된 신호와 지정된 최소 일치율 이상으로 일치하면 포지션을 엽니다. EA 작동 방식 신호 설정: 제어
FREE
RichRush EA
Dirar Alzoubi
Experts
NOW FREE!! Introducing RichRush EA, This expert advisor, armed with cutting-edge trading strategies, can assist on your path to navigating the forex market. Optimized specifically for EURUSD, RichRush EA operates on moving averages, and calculated lot sizes to manage risks. The EA interprets market movements, adjusts to volatility, and aims to identify entry points. As part of our commitment to providing top-tier trading tools, we invite you to explore our range of premium products designed to
FREE
The SMP Wizard
Matthew Lewis Beedle
Experts
This a fairly complex EA that uses a MACD for going long (80%) and RSI for going Short. As SMP is a very bullish index, long is the general preference.  This took me over 100 hours of design, testing, re testing, and robustness analysis.  Building process, I used a MACD template that I've seen work in manual trading and applied it algorithmically.  I then used machine learning for data from 2015-2020 to optimize and also create a short option using random variables.  As you can see in backtests
FREE
Voorloper MT5
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Experts
Voorloper Expert Advisor: Revolutionizing Trading with DDR System Introducing Voorloper, an innovative Expert Advisor that blends Moving Average (MA) and Relative Strength Index (RSI) indicators to redefine your trading experience. Voorloper stands out from the crowd with its unique feature: the Drawdown Reduction (DDR) System. Key Features: MA and RSI Integration: Voorloper utilizes a powerful combination of Moving Average and Relative Strength Index indicators to identify optimal entry and ex
FREE
Grey Wolf
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now Grey Wolf, this amazing EA was made and carefully tested for the USD/CAD, AUD/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is that you get more than 25% monthly profit and your account never reach 0$.   This EA can be used with little capital 100$ and work perfectly, I tested with 50$ and work perfectly but it is advisable to start with 100$ minimum, I recommend using a VPS. You can also work a larger capital just have to raise the lots according to your
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Experts
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
God Odin
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put God Odin to work now, this amazing EA was carefully made and tested for the   USD/CHF, EUR/USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safe and get constant monthly profits.   This EA can be used with little capital $100 and it works perfectly, I tested with $50 but it is recommended to start with $100 minimum, I recommend using a VPS. You can also work with a higher capital, you just have to increase the lots according to your capital, for e
Asseto FX
ALGOECLIPSE LTD
5 (1)
Experts
Asseto FX EA를 소개합니다. 진지한 데이 트레이더를 위한 궁극의 알고리즘입니다. 이 정교하면서도 사용하기 쉬운 EA는 시간 범위를 활용하여 일일 추세 방향을 결정합니다. 시장의 많은 다른 프로그램과 달리, Asseto FX EA는 마팅게일이나 그리드 기능에 의존하지 않고 진정한 데이 트레이딩 전략을 사용합니다. 비수익 전략을 '수익성 있는' 것으로 보이게 하지 않습니다. 대신, 논리적이고 견고한 개념을 따르며 실제 결과를 제공합니다. Dukascopy 프리미엄 데이터를 사용한 20년 이상의 백테스팅 결과를 통해 데이터 세트의 신뢰성을 믿을 수 있습니다. Asseto FX EA는 시간 범위 필터를 사용하여 매일 잠재적으로 긴 추세의 시작을 식별합니다. 시장은 종종 아침 시간에 방향을 찾으며, 이 전문가 조언가는 아침 돌파 이후 이러한 추세를 찾도록 설계되었습니다. 그런 다음 다양한 필터를 적용하여 가장 높은 확률의 거래만 실행되도록 하여 수익을 극대화하면서 위험을 최소화합니다
FREE
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms
Riccardo Borello
4 (3)
Experts
Multiple Indicators Strategy EA for Prop Firms is an Expert Advisor specially designed to overcome the challenges of Proprietary Firms like MyForexFunds and get a founded account. In fact, it has specific functions to comply with the rules imposed by companies that offer managed accounts. Link for tutorial, detailed description, manual and presets: https://www.mql5.com/en/blogs/post/751550 - It is based on a strategy with MACD, RSI, STOCH and EMA indicators that signal to the EA when to open p
Limiter Drawdown
Alain Bleeksma
Experts
Limiter Drawdown EA – 자동 손실 제한 보호 Limiter Drawdown EA 는 MetaTrader 5용 경량 리스크 관리 도구입니다. 계좌의 손실률을 실시간으로 모니터링하며, 사용자가 설정한 한도를 초과하면 모든 포지션을 자동으로 청산합니다. 어떤 거래 전략에도 적용할 수 있는 간단하고 신뢰할 수 있는 안전장치입니다. 기능 실시간으로 자산(에쿼티) 대비 잔액 모니터링 설정한 드로우다운 수준에 도달하면 모든 포지션 청산 재진입 방지를 위해 미체결 주문 삭제 가능 새로운 거래를 허용하기 전 쿨다운 기간 설정 가능 차트에 드로우다운 %와 임계값을 실시간 표시 주요 특징 사용자 정의 드로우다운 한도 (예: 10%) 한도 도달 시 모든 포지션 즉시 청산 미체결 주문 삭제 옵션 높은 변동성 상황에서도 안정적인 청산을 위한 재시도 로직 사용자 정의 쿨다운 시간 차트에서 명확한 시각적 표시 가볍고 안정적이며, 다른 EA 및 수동 거래와 함께 사용 가능 사용 방법
FREE
SR Doji EurUsd MT5
Catalin Zachiu
Experts
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . Test it with the Risk Percent parameter set to 4 and see what it can do. EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Zpai
Pulkit Kumar Sharma
Experts
ZProfit Ai – Adaptive Trading Intelligence Overview ZProfit Ai is an advanced Expert Advisor for MetaTrader 5 that applies adaptive algorithmic intelligence to capture market opportunities with precision. It is designed for traders who want a clean, reliable, and professional trading system that responds dynamically to market changes. Backtest results will never match as entries and exits will be within the candle sensitively. Recommended Settings: 1H timeframe, 125s wait, 10candles SL...... Ke
FREE
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the   EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Pla
MT Monster
MASSINISSA AINOUZ
Experts
This EA has been backtested with real ticks since January 2012 untill March 2025, with no delay in execution, and then with a delay of 1000ms, the backtest showed a drawdown of 30% with a 10k USD backtest account. The EA default parameters are optimised to work best on EURUSD pair, but can work on other currencies and metals like XAUUSD. Before using this EA and in order to not lose all your money make sure you have at least 5000USD in your account. Do not use another EA with this one on the sam
ARC Arcadia Index EA
Matteo Antegiovanni
Experts
ARCADIA EA — Order in Volatility ARCADIA is a disciplined, regime-aware Expert Advisor for D1 trading across major indices. It avoids high-frequency behavior and reactive overfitting, favoring clear trade cycles, consistent risk, and capital preservation when market conditions turn hostile. The engine reads market structure and volatility context, then adapts its execution profile—trading only when its conditions are met. What it does  Regime Control. Uses volatility percentile and trend-strengt
Quantitative Athena Scalping
Titouan Sebastien Julien Cadoux
4.88 (8)
Experts
Quantitative Athéna Scalping (QAS) Quantitative Athena Scalping (QAS) 는 하이퍼 스캘핑에 특화된 자동매매 프로그램입니다. 하루 동안 여러 제한 주문을 열고 Take Profit 달성 시 가격 근처에 다시 포지션을 배치하여 빠른 수익 기회를 포착합니다. 주의: QAS는 스톱로스를 사용하지 않습니다. 설정 및 리스크 관리 지침을 반드시 따르십시오. QAS는 Quantitative Trading System 시리즈의 입문용 제품으로, 이후 Quantitative Trailing Scalper (프리미엄 버전) 또는 Quantitative Apex Prop Firm (프로프펌용 안정 버전)으로 발전할 수 있습니다. 주요 특징: 빠른 실행 속도 XAUUSD  1M  에 최적화 고급 자금 관리 (고정 또는 동적 로트) 엄격한 리스크 관리 권장사항: 최소 자본: 1,000 USD 권장 레버리지: 1:500 계좌 유형: ECN 기본 입력값은
FREE
BullStreet AI
Marco Resseghini
Experts
BullStreet AI: The Future of US30 Trading BullStreet AI is the advanced trading bot designed to trade US30 with precision and intelligence, working on a H1 timeframe. Its goal is to maximize capital in the long term, using strategies based on technical analysis and artificial intelligence to make informed trading decisions. H1 timeframe analysis to identify significant trends Long-term strategy with disciplined approach Fully automated to reduce emotion in trading decisions Trust technology to
Perfect EA Hedging
Sopheaktra Phan
Experts
Hedging was known as "100% Winning Strategy" in many decade before. But it doesn't seem right in the side-way market. If you put Hedging distant too close, it will entry as more as the side-way stay. If you put Hedging distant too far, it would never hit the BEP before the account blown. So, now "EA by CAPO" brought to you the new generation of Hedging that help user avoid the Risk from side-way market. We let the EA observe first 3trades with the same distant and it increase the distant at 4th
G Channel EA
Dinh Hoan Luu
Experts
G Channel EA – Adaptive Trading Expert Advisor Introduction G Channel EA is an advanced automated trading system that utilizes the G Channels Indicator to execute trades based on market conditions. This EA enhances trading precision by combining trend-following strategies, breakout detection, and EMA 200 filtering to deliver efficient trade execution. By leveraging a recursive calculation method , G Channel EA dynamically adapts to price action, ensuring optimal entry, exit, and risk management
이 제품의 구매자들이 또한 구매함
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (385)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 생태계의 핵심이자 MQL5 역사상 가장 높은 평점과 베스트셀러를 기록한   퀀텀 퀸   입니다. 20개월 이상의 실거래 실적을 바탕으로 XAUUSD의 명실상부한 퀸으로 자리매김했습니다. 제 전문 분야는? 금이에요. 제 임무는? 일관되고 정확하며 지능적인 거래 결과를 반복적으로 제공하는 것입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 Quantum Queen mql5 공개 채널:   여기를 클릭하세요 ***Quantum Queen MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.83 (24)
Experts
실제 거래 계정을 통한 실시간 신호:  기본 MT4(7개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5(5개월 이상 실시간 거래):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5의 14,000명 이상의 멤버로 구성된 제 커뮤니티 입니다. 10개 중 3개만 남았습니다. $399! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 구매한 모든 고객의 권리를 보장하기 위해 한정된 수량으로 판매됩니다. AI Gold Sniper는 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계된 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용하여 비정형 데이터 처리와 시장 간 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱
Nova Gold X
Hicham Chergui
4.8 (10)
Experts
중요 참고 사항: 완전한 투명성을 보장하기 위해 이 EA와 연결된 실제 투자자 계정에 대한 액세스를 제공하여 조작 없이 실시간으로 성능을 모니터링할 수 있습니다. 단 5일 만에 전체 초기 자본이 완전히 인출되었으며, 그 이후로 EA는 원래 잔액에 대한 노출 없이 오로지 이익 자금만으로 거래하고 있습니다. 현재 가격 $199는 제한된 출시 제안이며, 10개가 판매되거나 다음 업데이트가 출시될 때 인상될 것입니다. 지금 사본을 구입하면 향후 인상과 관계없이 이 할인 가격으로 평생 액세스를 보장받습니다. Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX 라이브 신호: LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.7 (43)
Experts
AOT MT5 - 차세대 AI 다중 통화 시스템 Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   중요! 구매 후, 설치 매뉴얼 및 설정 지침을 받으려면 개인 메시지를 보내주세요: 리소스 설명 AOT의 거래 빈도 이해 봇이 매일 거래하지 않는 이유 AOT 봇 설정 방법 단계별 설치 가이드 Set files AOT MT5는 AI 감정 분석 및 적응형 최적화 알고리즘 으로 구동되는 고급 Expert Advisor입니다. 수년간의 개선을 거쳐 개발된 이 완전 자동화 시스템은 리스크 관리를 사용하여 단일 AUDCAD M15 차트에서 16개 통화쌍을 거래합니다. AI 기반 기술 정적 지표를 사용하는 기존 EA와 달리, AOT는 Claude API 통합을 통해 실시간 AI 감정 필터링을 사용합니다. 이 차세대 접근 방식은 다차원 시장 패턴을 분석하여 우수한 진입 타이
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.68 (19)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. 검증된 신호 (ECN 계정) — NTRon 2000 [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAUUSD (금) 시간 프레임 : 30분 (반응 속
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (94)
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
실제 거래 계정을 통한 라이브 신호:  기본 설정:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5의 외환 EA 거래 채널:  제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요.  MQL5에 14,000명 이상의 멤버가 있는 커뮤니티입니다 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. EA는 판매됩니다. 모든 구매 고객의 권리를 보장하기 위해 한정 수량으로 제공됩니다. AI Gold Trading은 고급 GPT-4o 모델을 활용하여 XAU/USD 시장에서 정교한 추세 추종 전략을 실행합니다. 이 시스템은 다중 시간대 수렴 분석을 사용하여 노이즈 감소를 위한 웨이블릿 변환과 진정한 추세 지속성을 식별하기 위한 부분 적분 기법을 결합합니다. 당사의 독점 알고리즘은 모멘텀 클러스터링 분석과 시장 변동성 상태에 대한 동적 적응을 가능하게 하는 체제 전환 감지를 통합합니다. EA는 베이지안 확률 모델을 활용하여 수익
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (19)
Experts
X Fusion AI — Neural-Adaptive Hybrid Trading System Limited-time discount. Only 7 left out of 20 — almost sold out. Current promotional price is $179, and it will soon return to $999. Running demonstration Live Performance After purchasing, please remember to send us a private message to receive the recommended parameters, instructions, precautions, and usage tips . Thank you very much for your support. Author profile (for MQL5 messaging): https://www.mql5.com/en/users/walter2008 1. Overview
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
라이브 신호가 10% 증가할 때마다 Zenox의 독점권 유지 및 전략 보호를 위해 가격이 인상됩니다. 최종 가격은 $2,999입니다. 라이브 시그널 IC Markets 계정, 증거로서 라이브 성과를 직접 확인하세요! 사용자 설명서 다운로드(영어) Zenox는 16개 통화쌍에 걸쳐 추세를 추적하고 위험을 분산하는 최첨단 AI 멀티페어 스윙 트레이딩 로봇입니다. 수년간의 헌신적인 개발 끝에 강력한 트레이딩 알고리즘이 탄생했습니다. 2000년부터 현재까지의 고품질 데이터 세트를 사용했습니다. AI는 최신 머신러닝 기법을 사용하여 서버에서 학습한 후 강화 학습을 거쳤습니다. 이 과정은 몇 주가 걸렸지만, 결과는 정말 인상적이었습니다. 학습 기간은 2000년부터 2020년까지입니다. 2020년부터 현재까지의 데이터는 Out Of Sample(샘플 외)입니다. 이 수준에서 수년간 Out Of Sample 성능을 달성한 것은 매우 놀라운 일입니다. 이는 AI 계층이 새로운 시장 상황에 아무런
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (10)
Experts
개요 Golden Hen EA 는 XAUUSD 전용으로 설계된 Expert Advisor입니다. 이 EA는 다양한 시장 상황과 타임프레임(M5, M30, H2, H4, H6, H12)에 의해 트리거되는 8가지 독립적인 거래 전략을 결합하여 작동합니다. EA는 진입 및 필터를 자동으로 관리하도록 설계되었습니다. EA의 핵심 로직은 특정 신호를 식별하는 데 중점을 둡니다. Golden Hen EA는 그리드, 마틴게일 또는 물타기(averaging) 기법을 사용하지 않습니다 . EA에 의해 오픈된 모든 거래는 사전에 정의된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 을 사용합니다. 라이브 신호   |   공지 채널  | 설정 파일 다운로드 8가지 전략 개요 EA는 여러 타임프레임에서 XAUUSD 차트를 동시에 분석합니다: 전략 1 (M30):   이 전략은 최근 바(bar)의 특정 시퀀스를 분석하여 정의된 약세 패턴 이후의 잠재적인 강세 반전 신호를 식별합니다. 전
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.57 (76)
Experts
심볼 XAUUSD (골드/미국 달러) 기간 (타임프레임) H1-M15 (임의) 단일 거래 지원 예 최소 입금액 500 USD (또는 다른 통화로 환산된 금액) 모든 브로커와 호환 가능 예 (2자리 또는 3자리 시세, 모든 계좌 통화, 심볼 이름, GMT 시간 지원) 사전 설정 없이 작동 가능 예 기계 학습에 관심이 있다면 채널을 구독하세요: 구독하기! Mad Turtle 프로젝트 주요 특징: 진정한 기계 학습 이 전문가 자문(Expert Advisor, EA)은 GPT 웹사이트나 유사한 서비스에 연결되지 않습니다. 모델은 MT5에 내장된 ONNX 라이브러리를 통해 실행됩니다. 처음 실행 시, 위조할 수 없는 시스템 메시지가 표시됩니다.  CLICK 참조: ONNX (Open Neural Network Exchange). 자금 보호 사전 롤오버, 마이크로 스캘핑, 작은 표본의 좁은 범위 전략을 사용하지 않습니다. 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 또한,
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (7)
Experts
Cryon X-9000 — 양자 분석 코어를 탑재한 자율형 트레이딩 시스템 실거래 신호:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 요즘 많은 트레이더들이 센트 계좌 또는 극소량의 자금 으로 EA를 운용하며 결과를 조작하는 경우가 많습니다. 이는 사실상 그들이 자신의 시스템을 신뢰하지 않는다는 증거 이기도 합니다. 반면, 이 신호는 20,000달러의 실제 라이브 계좌 에서 운영됩니다. 이는 진정한 자본 투입 을 의미하며, 센트 계좌에서 흔히 발생하는 인위적인 성과 부풀리기 나 위험 왜곡 없이 투명한 퍼포먼스 를 제공합니다. Cryon X-9000은 높은 변동성 시장에서도 뛰어난 정밀도, 안정성 및 일관성을 유지하도록 설계된 차세대 자율형 트레이딩 아키텍처입니다. 시스템은 다층형 양자 기반 분석 코어를 바탕으로 구축되었으며, 시장 구조를 실시간으로 재구성하고 차갑고 정확한 수학적 로직을 통해 최적의 진입 지점을 식별합니다. 시스템의 중심에는 Cryon
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan  를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개의 작은 거래로 지속적으로 분
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (88)
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. 매우 중요합니다. 전문가에게 구매하신 후 개인 메시지를 남겨주세요. 필요한 모든 권장 사항을 담은 지침을 보내드리겠습니다. Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.1 (29)
Experts
특 별 가격  $109  (정가: $365) . 설정 및 사용 가이드 :  ABS Channel . 실시간 모니터링:   ABS Signal .  라이브 시그널 설정 파일 기본 설정 파일 ABS EA란 무엇인가요? ABS EA는 H1 시간대의 XAUUSD(금) 전용으로 개발된 전문 트레이딩 로봇입니다. 마틴게일 시스템 을 기반으로 하며 내장 위험 통제 기능 . 초보자와 숙련된 트레이더 모두를 위해 설계된 ABS EA는 설정이 쉽고 완전 자동화되어 있으며 다양한 거래 스타일에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다. 주요 기능 사용자 정의 안전 설정이 있는 마틴게일 전략 유연한 로트 관리: 고정 로트 또는 자동 로트 선택한 임계값에서 거래를 일시 중지하는 최대 손실 한도 간단한 설정: 차트에 첨부하고 설정을 구성한 후 거래 기술 사양 심볼: XAUUSD 시간대: H1 최소 입금액: $300 권장 입금액: $1,000 계좌 유형: ECN / Raw Spread 레버리지: 1:50
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.62 (21)
Experts
장기 성장. 일관성. 회복력. Pivot Killer EA 는 단기적인 수익을 위한 시스템이 아닙니다. 장기적으로 안정적이고 지속 가능한 계좌 성장을 목표로 설계된 전문 트레이딩 알고리즘 입니다. XAUUSD (골드) 전용으로 개발된 Pivot Killer는 수년간의 연구, 테스트 및 체계적인 개발의 결과물입니다. 그 철학은 단순합니다: 일관성이 운보다 강하다 . 이 시스템은 다양한 시장 주기, 변동성 변화, 유동성 환경에서 스트레스 테스트를 거쳤으며, 단기적인 성과보다는 장기적인 생존과 안정성을 위해 설계되었습니다. 오래 지속되도록 설계된 전략.  그리드 없음. 마팅게일 없음. 물타기 없음. 100K Live account signal Small Live account signal 시장은 변화하고, 변동성은 이동하며, 추세는 오고 갑니다. Pivot Killer EA는 진정한 성장은 투기가 아니라 생존에서 비롯된다 는 것을 이해하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 일시적인 정체
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (3)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the current trend direction using a long
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing XAUUSD and EURUSD price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition은 GOLD만 거래하도록 설계된 완전 자동화된 EA입니다. Expert는 2011-2020년 기간 동안 XAUUSD에서 안정적인 결과를 보였습니다. 위험한 자금 관리 방법, 마팅게일, 그리드 또는 스캘핑이 사용되지 않았습니다. 모든 브로커 조건에 적합합니다. 다층 퍼셉트론으로 학습된 EA 신경망(MLP)은 피드포워드 인공 신경망(ANN)의 한 종류입니다. MLP라는 용어는 모호하게 사용되며, 때로는 피드포워드 ANN에 느슨하게 사용되기도 하고, 때로는 임계값 활성화가 있는 여러 층의 퍼셉트론으로 구성된 네트워크를 엄격하게 지칭하기도 합니다. 다층 퍼셉트론은 특히 단일 은닉층이 있을 때 "바닐라" 신경망이라고도 합니다. MLP는 입력층, 은닉층, 출력층의 최소 3개 층의 노드로 구성됩니다. 입력 노드를 제외하고 각 노드는 비선형 활성화 함수를 사용하는 뉴런입니다. MLP는 역전파라는 지도 학습 기술을 사용하여 학습합니다. 다중 레이어와 비선형 활성화는
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
5 (6)
Experts
실제 거래 계좌 기반 LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL (IC MARKETS)  https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   이 EA는 MQL5에 표시된 검증된 실거래 시그널 과 동일한 로직 및 실행 규칙을 사용합니다. 권장 및 최적화된 설정 을 적용하고, 신뢰할 수 있는 ECN / RAW 스프레드 브로커 를 사용할 경우, 실거래 동작은 해당 라이브 시그널의 성과와 거래 구조를 밀접하게 반영하게 됩니다. 다만 브로커 조건, 스프레드, 체결 품질 및 VPS 환경 차이로 인해 개인별 결과는 달라질 수 있습니다. 본 EA는 한정 수량으로 판매됩니다 — 현재 USD 349에 단 2개의 라이선스만 남아 있습니다. 구매 후 사용자 매뉴얼과 추천 설정을 받기 위해 개인 메시지로 연락해 주세요. 그리드 매매 없음 · 마틴게일 전략 없음 · 손실 물타기(평균단가 전략) 없음 중요 안내: GoldWave는 실제 시장
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold Atlas
Jimmy Peter Eriksson
Experts
먼저 이것을 읽어주세요 (매우 중요) 단기적인 계좌 거래나 빠른 수익을 위한 용도로 설계되지 않았습니다. 마팅게일 없음 / 그리드 없음 / AI 없음 장기적인 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었습니다. 실시간 결과:   실시간 신호   |   주요 포트폴리오   |   FTMO 결과 출시 기념 특별 할인! 현재 가격은 한정 수량에 한해 적용됩니다. 수량 소진 후에는 가격이 인상됩니다. 골드 아틀라스란 무엇인가요? 골드 아틀라스는 금(XAUUSD) 거래를 위한 전문 자동 매매 시스템입니다. 이 시스템은 여러 진입 경로를 활용하는 돌파 매매 전략을 통해 단기적인 가격 변동과 장기적인 추세 돌파를 모두 포착합니다. 이 시스템은 지표나 고정된 기간에 기반하지 않으며, 곡선 맞춤을 줄이고 견고성을 향상시키기 위해 최소한의 최적화만 사용합니다. 골드 아틀라스는 각각 고유한 손절매 및 트레일링 스톱 로직을 갖춘 5개의 서로 다른 돌파 레벨을 사용하여 강력한 내부 분산 효과를 제공합니다
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (28)
Experts
볼텍스 - 미래를 위한 투자 메타트레이더 플랫폼에서 금(XAU/USD) 거래를 위해 특별히 제작된 볼텍스 골드 EA 전문 어드바이저입니다. 독점 지표와 개발자의 비밀 알고리즘을 사용하여 구축된 이 EA는 금 시장에서 수익성 있는 움직임을 포착하도록 설계된 종합 트레이딩 전략을 사용합니다. 전략의 주요 구성 요소에는 이상적인 진입 및 청산 지점을 정확하게 알려주는 CCI 및 파라볼릭 인디케이터와 같은 클래식 인디케이터가 포함됩니다. Vortex Gold EA의 핵심은 고급 신경망 및 머신러닝 기술입니다. 이러한 알고리즘은 과거 데이터와 실시간 데이터를 지속적으로 분석하여 EA가 진화하는 시장 추세에 더 정확하게 적응하고 대응할 수 있도록 합니다. 딥러닝을 활용하여 Vortex Gold EA는 패턴을 인식하고 지표 매개변수를 자동으로 조정하며 시간이 지남에 따라 성능을 개선합니다. 독점 지표, 머신 러닝, 적응형 트레이딩 알고리즘이 결합된 Vortex Gold EA의 강력한 조합입니다
XAU Master EA
Branislav Bridzik
5 (3)
Experts
XAUUSD Master is a multi-system Expert Advisor designed specifically for gold (XAUUSD) trading. It combines 10 independent trading systems running simultaneously, each with different parameters to capture different market conditions. The EA includes advanced risk management features, prop firm spoofing features, and a simple information panel for real-time monitoring. After the purchase send me private message to recieve manual with instructions! Trading Approach & Strategies The EA employs a
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Experts
SmartChoise EA – XAU/USD(금) M1 시간대용 신경망 기반 트레이딩 시스템 사용자 매뉴얼은 내 프로필 페이지의 링크를 통해 확인할 수 있으며, 모든 설정과 옵션에 대한 자세한 설명이 포함되어 있습니다. 텔레그램 채널에서는 서로 다른 잔액, 위험 수준, 설정으로 SmartChoise를 실행하는 여러 계정을 확인할 수도 있습니다. 이는 EA의 실제 성능을 다양한 브로커와 조건에서 확인할 수 있는 좋은 방법입니다. 가격이 현재 인하되었습니다. 이 EA는 장기적이고 통제된 성장을 목표로 설계되었습니다. 이를 이해하고 리스크 수용 범위에 맞추는 것이 성공의 열쇠입니다. 실시간 시장 데이터를 지속적으로 분석하여 현재 시장 조건에 맞게 트레이딩 전략을 조정하는 신경망 기반 엔진을 사용합니다. 이 접근 방식은 거래 진입 최적화, 리스크 관리 개선, 노출을 지능적으로 관리하는 데 도움이 됩니다. Martingale 전략에 의존하는 시스템과 달리, SmartChoise EA는 적응형
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.72 (32)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — XAUUSD 디지털 도미넌스 실시간 신호 및 모니터링: 공식 계정에서 시스템 성과를 확인하세요: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 프로모션: Cryon X-9000 어드바이저를 선물로 받으실 수 있습니다. 조건 및 액세스 문의는 직접 연락해 주세요. The Techno Deity는 골드 시장의 혼돈 속에서 구조적 질서를 찾는 트레이더를 위한 하이테크 트레이딩 시스템입니다. 가격 추종을 넘어 기관의 관심 구역과 시장 불균형을 식별하는 디지털 직관 알고리즘을 사용합니다. 주요 장점 유동성 지능: 숨겨진 유동성 클러스터를 스캔하여 강력한 임펄스 지점에서 진입합니다. 신경망 트렌드 필터: 노이즈와 가짜 조정을 걸러내고 진정한 추세를 포착합니다. 제로 그리드 철학: 마틴게일이나 그리드 전략을 사용하지 않습니다. 수학적 우위를 바탕으로 한 '원 엔트리-원 엑시트' 원칙을 고수합니다. 기술 사양 종목: 골드 (XAUUSD)
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25년 이상의 경험을 가진 저자로부터, 마틴게일이나 그리드 없이 모든 자산을 거래하는 전문 거래 어드바이저. 대부분의 최고 어드바이저는 상승하는 금으로 작동합니다. 테스트에서 훌륭하게 보입니다... 금이 상승하는 동안은. 하지만 트렌드가 소진되면 어떻게 될까요? 누가 당신의 예금을 보호할까요? HTTP EA는 영원한 성장을 믿지 않습니다 — 변화하는 시장에 적응하며, 투자 포트폴리오를 광범위하게 다각화하고 예금을 보호하도록 설계되었습니다. 그것은 상승, 하락, 횡보의 모든 모드에서 동등하게 성공하는 규율 있는 알고리즘입니다. 프로처럼 거래합니다. HTTP EA는 위험과 시간의 정밀 관리 시스템입니다. 역사상의 아름다운 차트로 어드바이저를 선택하지 마세요. 작동 원칙으로 선택하세요. 자산 임의, 구매 후 각자 .set 파일 타임프레임 M5-H4 (어드바이저 설정에서 지정) 원리 동적 가격 부족 영역 작업 예금 $100부터. 레버리지
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
5 (1)
Experts
Cheat Engine은 웹 기반 API를 통해 글로벌 외환 시장 심리를 활용하여 판단을 내릴 수 있는 중급 수준의 골드 스캘핑 시스템입니다. Cheat Engine 실시간 시그널이 곧 출시됩니다. 현재 가격은 인상될 예정입니다. 한정 기간 가격 149 USD 단일 진입 거래만 사용합니다. 그리드나 마틴게일 방식은 사용하지 않습니다. 일일 변동성에 적응하는 지능형 트레일링 스탑 청산 글로벌 외환 시장 심리는 총 계좌 가치가 10억 USD를 초과하는 수십만 명의 트레이더 포지션을 측정한 데이터입니다. Cheat Engine은 API를 통해 이 데이터를 즉시 불러와 판단에 활용할 수 있습니다. 이는 선택 기능이며, 사용자가 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 권장 설정 차트: XAUUSD 타임프레임: H1 입력값 로트 크기 계산 방법 - 자동 로트 또는 고정 로트 선택 고정 로트 크기 - 고정 로트 크기 자동 로트 - 계좌 통화 기준 해당 금액당 0.01로트 최대 스프레드 - 포지션
제작자의 제품 더 보기
Quantum Mechanics AI
Marc Henning Hruschka
Experts
Quantum Mechanics AI – 금(XAUUSD) 정밀 거래 금 시장(XAUUSD)은 강한 추세와 예측할 수 없는 급격한 변동성으로 유명합니다. 많은 트레이더가 그 가능성에 끌리지만, 분석이 어렵습니다. Quantum Mechanics AI는 금 전용 으로 설계된 고급 전문가 자문(EA)입니다. 고급 계산 모델을 활용하여, 단일 관점에 의존하지 않고 가격 움직임, 변동성, 모멘텀 을 다차원으로 분석합니다. 여러 조건이 맞아 높은 확률의 “컨플루언스 상태”가 감지될 때만 거래를 실행합니다. 이 확률적 접근법은 시장의 잡음을 걸러내고, 통계적으로 유의미한 금 거래 기회에 집중합니다. 이 EA는 범용 로봇이 아닙니다. 금 거래 정확도 향상에 특화 되어 있습니다. 간편 사용: 최소 10유로 자본으로도 작동 가능. 10회 구매마다 가격이 60달러씩 상승합니다. 주요 특징 Quantum Analysis Core: 여러 시장 변수를 동시에 분석하여 높은 확률의 거래 기회 식별 금 전용
Eurusd Triple Fusion AI
Marc Henning Hruschka
Experts
EUR/USD TRIPLE FUSION AI - 고급 알고리즘 트레이딩 시스템 EUR/USD는 세계에서 가장 많이 거래되는 통화쌍 , 높은 유동성과 뚜렷한 방향성으로 유명합니다. 하지만 많은 트레이더가 미묘한 추세 전환과 가짜 돌파로 손실을 봅니다. EUR/USD TRIPLE FUSION AI는 유로/달러의 독특한 특성을 정복하기 위해 특별히 설계된 차세대 EA입니다. 단일 전략 로봇은 시장이 바뀌면 실패합니다 . 우리 AI는 정교한 트리플 퓨전 방식 을 사용합니다. 한쪽에서만 시장을 보지 않고, 동시에 3가지 다른 거래 기법 으로 분석하며, 여러 전략이 고확률 신호에 일치할 때만 진입 합니다. 이 다차원 분석은 시장 노이즈를 걸러내고 EUR/USD에서 가장 통계적으로 의미 있는 기회에만 집중합니다. 범용 로봇이 아닙니다. 처음부터 한 가지 임무 만을 위해 만든 전문 도구: EUR/USD를 외과 수술 수준의 정밀도로 거래 합니다. 즉시 연결·즉시
Gold Price Action Hunter
Marc Henning Hruschka
Experts
Gold Price Action Hunter — 정밀한 금(XAUUSD) 트레이딩 EA 금 시장(XAUUSD)은 강한 추세와 예측하기 어려운 큰 변동성으로 유명합니다. 많은 트레이더가 금의 잠재력에 끌리지만, 그만큼 다루기 어려운 시장이기도 합니다. Gold Price Action Hunter 는 금 전용으로 설계된 고급 자동매매(EA)로, 프라이스 액션·윅(꼬리) 반전·모멘텀 패턴을 이용해 정확한 거래를 수행합니다. 이 EA는 하나의 인디케이터나 고정된 전략에 의존하지 않습니다. 실시간으로 캔들 꼬리, 몸통 크기, 모멘텀을 분석해 확률이 높은 진입 신호 가 있을 때만 거래합니다. 덕분에 시장 잡음을 걸러내고 정확한 기회를 포착합니다. 이 EA는 모든 종목에서 쓰는 범용 로봇이 아니라, 금 전용으로 처음부터 설계된 전문 도구입니다. 바로 사용 가능! 초기 잔고 €10만 있어도 사용 가능합니다. 또한 10개 판매될 때마다 가격이 $60씩 상승합니다. 주요 기능 프라이스 액
King Fibonacci
Marc Henning Hruschka
Experts
King Fibonacci — Precision Trading at the 0.618 Golden Ratio King Fibonacci is an advanced swing-based Expert Advisor engineered around one of the most powerful concepts in technical analysis — the 0.618 Fibonacci retracement . This EA automatically identifies major swing highs and lows, calculates the golden 0.618 retracement level, and executes trades only when price returns to this precise reversal zone . King Fibonacci is designed for traders who value accuracy, swing structure, and clean
Gold Moving Average
Marc Henning Hruschka
Experts
Gold Moving Average – Fast Precision Trading Powered by Inverted Moving Average Technology Day traders thrive on speed, precision, and the ability to react to market shifts the moment they begin. Gold Moving Average is an advanced Expert Advisor engineered specifically for traders seeking quick intraday opportunities with disciplined, built-in risk control. Driven by a proprietary Inverted Moving Average Engine , Gold Moving Average identifies potential momentum exhaustion and early trend revers
Solace Bitcoin
Marc Henning Hruschka
Experts
Solace Bitcoin (솔라스 비트코인) 영상 1: https://youtu.be/4UVdgwNLF4I 이 EA는 트렌드 장세 에서 사용하세요. 장기 투자용으로도 적합합니다. 시세가 횡보(박스권)일 때: **트레일링 스탑(Trailing Stop)**을 켜세요. 영상 2: https://youtu.be/5V6uYDTMa-0 비트코인용 SET 파일 은 스크린샷에 있습니다. 백테스트 전에 설정하세요. Solace Bitcoin이란? Solace Bitcoin은 BTCUSD 및 변동성이 큰 암호화폐를 위해 만들어진 빠른 스캘핑 EA 입니다. 실시간으로: 강한 캔들 급격한 가격 움직임 돌파(breakout) 을 감지하고, **스마트한 보류 주문(Pending Order)**을 자동으로 실행합니다. 비트코인의 급격한 가격 변동에 최적화되어 있습니다. ️ EA의 기본 로직 스마트 캔들 감지 캔들의 크기, 속도, 강도를 분석합니다. 진짜 강한 움직임이 있을 때만
필터:
리뷰 없음
리뷰 답변