CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven

CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven은 2025년 12월 8일까지 프로모션 출시가 적용됩니다.





이 Expert Advisor는 모든 자산에 적용 가능하며, 범용적입니다.





Multi-Asset Scalper EA는 MetaTrader 5 플랫폼용으로 개발된 전문 자동 거래 시스템으로, 여러 자산에 대한 동시 스캘핑 거래를 위해 설계되었습니다. 버전 8.2는 트리플 컨펌 및 통합 위험 관리 기능을 갖춘 멀티 타임프레임 기술을 통합했습니다.





기술 아키텍처

1. 지능형 신호 시스템

멀티 타임프레임 계산: 트리플 분석(컨펌, 패스트 컨펌, 슬로우 컨펌)





투표 시스템: 가중치 조정이 가능한 3가지 주요 지표(EMA, MACD, RSI)





위험 모드: 민감도에 영향을 미치는 5단계(초공격적 → 초보수적)





2. 고급 위험 관리

하이브리드 랏 계산: 고정 또는 위험 기반(USD)





무한 손익분기점: 핍이 아닌 달러로 계산되는 점진적 시스템. 목표 이익에 도달하면 손절매(SL)가 0이 됩니다. 이익이 두 배가 되면 목표가가 되는 식입니다.





증거금 보호: "잔액 부족" 오류를 적극적으로 방지합니다.





계층적 한도: 일일 한도, 전체 한도, 그리고 드로다운 한도.





3. 포지션 관리

다중 자산: 최대 14개 종목 동시 체결.





완벽한 보호: 가격 수준, 브로커 한도, 가격 검증.





긴급 마감: 위급 상황 시 우선 처리 시스템.