OrionXAU 는 XAUUSD(금) 및 US100 / 나스닥 시장에서 거래하도록 설계된 알고리즘 트레이딩 시스템입니다.
스캘핑과 스윙 트레이딩 전략을 결합하여 장기적 안정성을 목표로 한 위험 관리 구조를 갖추고 있습니다.
주요 지원 시장
• XAUUSD (금)
• US100 / 나스닥
두 가지 전략 엔진
1. 스캘핑
• 단기 시장 참여
• 일중 거래
• 작은 가격 변동 포착
• 엄격한 위험 관리
2. 스윙 트레이딩
• 추세적 움직임 포착
• 거래 빈도 낮음
• 작은 손실이 자주 발생
• 수익 거래는 대부분 매우 큰 이익을 제공
3.5 버전 – 신규 기능
OrionXAU는 다음과 같이 사용할 수 있습니다:
• 금 시장만,
• 나스닥 시장만,
• 또는 한 계정에서 두 시장 모두 운용 가능.
보안 로직:
• 하루 최대 2건의 거래
• 시장당 최대 1건
• 첫 거래가 손실이면 두 번째 거래는 실행되지 않음
그러나 안정성을 위해 한 번에 한 시장만 사용하는 것을 권장합니다.
운용 방식
• 시장 구조 및 모멘텀 자동 분석
• 시간 기반 트레이딩 필터
• 자동 포지션 청산
• 자본에 따른 동적 로트 조정
• 자동 SL / TP / Trailing Stop 시스템
추천 설정
• 타임프레임: H1
• 브로커: 낮은 스프레드 / Zero Spread 추천
• 최소 권장 자본: 100 USD
• 최적 운영 방식: 시장당 하나의 설치
중요 안내
OrionXAU는 다음 사용자에게 적합합니다:
• 리스크 허용도가 있는 사용자
• 드로우다운을 감내할 수 있는 사용자
• 중장기 관점을 가진 사용자
본 시스템은:
• 수익을 보장하지 않으며,
• 이익을 약속하지 않습니다.
실제 사용 전에 데모 계정 테스트를 권장합니다.
구성, 자본 및 결과에 대한 책임은 사용자에게 있습니다.
