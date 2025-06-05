FastWay EA
“설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다.
단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다.
차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다.
FastWay EA 주요 특징:
- 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려:
- 글로벌 주식 시장 변동성
- 기준 통화 금리 선물 변동성
- 해당 통화쌍 옵션 시장 신호
- 그리드 시스템 사용, 마틴게일 미사용.
- 장기 드로다운 시 손절을 위한 스마트 종료 메커니즘 내장.
최소 요구 사항 및 권장 사항 (기본 설정 기준)
- 브로커: 낮은 스프레드 (IC Markets, IC Trading, Valutrades 권장)
- 최소 입금: $1500
- 권장 입금: $2000
- 레버리지: 1:100 이상
- 계좌 유형: 헤징
- 24/7 VPS 필수
설정 방법
중요 공지:
FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.