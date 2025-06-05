FastWay EA

FastWay EA는 강력한 평균 회귀 전략을 기반으로 하는 스마트하고 효율적인 자동 거래 시스템입니다. AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다.
구매 후 전체 설정 안내를 받으시려면 개인 메시지를 보내주세요.

실시간 신호:  여기를 클릭

현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337.

FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다.

“설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다.

단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다.

차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다.

FastWay EA 주요 특징:

  • 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려:
    • 글로벌 주식 시장 변동성
    • 기준 통화 금리 선물 변동성
    • 해당 통화쌍 옵션 시장 신호
  • 그리드 시스템 사용, 마틴게일 미사용.
  • 장기 드로다운 시 손절을 위한 스마트 종료 메커니즘 내장.


최소 요구 사항 및 권장 사항 (기본 설정 기준)

  • 브로커: 낮은 스프레드 (IC Markets, IC Trading, Valutrades 권장)
  • 최소 입금: $1500
  • 권장 입금: $2000
  • 레버리지: 1:100 이상
  • 계좌 유형: 헤징
  • 24/7 VPS 필수


설정 방법

  • 터미널에서 분석 서버 paveludoservice_com 데이터 수신 허용 (스크린샷)
  • 올바른 방법: 기본 설정으로 하나의 차트에 EA 실행 (스크린샷).
  • 대안: 심볼 리스트 제거 후 AUDCAD 등 4개 차트에 실행 (스크린샷).
  • 잘못된 방법: 기본값 그대로 4개 차트 동시 실행 (스크린샷).


구매자는 프라이빗 그룹에 초대됩니다. 상품 페이지에 댓글을 남겨주세요.

21일 무료 체험을 원하시면 개인 메시지를 보내주세요.

중요 공지:  

FastWay EA 구매자는 LittleCrazy EA무료로 받을 수 있습니다!

이미 구매하셨다면 메시지로 연락 주세요.

CasaHun
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

Ben Qian
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

Savell Martin
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

andylo99
andylo99 2025.12.13 09:45 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

CasaHun
CasaHun 2025.07.13 11:40 
 

FastWay EA is a very useful tool for who want an alternative long term investment plan.

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.10.06 12:40
Thank you, CasaHun, for sharing your feedback! I’m glad to hear that you see FastWay EA as a valuable tool for long-term investment strategies. That was exactly my intention — to create a reliable, steady system that can serve as a solid alternative to traditional investment approaches. I truly appreciate your trust and wish you continued success and confidence in your trading journey!
Ben Qian
Ben Qian 2025.06.27 10:55 
 

From NorthEastWay to LittleCrazy to FastWay EA, from MT4 to MT5, I have been buying and following them all the time, and I have made profits all the way. Every question I ask can be answered in time. This time, I tried the latest FastWay EA for 21 days and extended it for another 15 days. I think it is very good and will continue to support it.

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.30 17:08
Thank you so much for your continued trust and support over the years. I'm truly glad to hear FastWay EA has met your expectations. Your feedback means a lot and motivates me to keep improving.
Investor
Investor 2025.06.23 11:40 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.24 08:18
Thank you for your continued trust—your support inspires my ongoing commitment to excellence.
Savell Martin
Savell Martin 2025.06.19 14:04 
 

So far so good! Pavel is a long term developer on MQL with some great EA's. I'll report back as time goes on.

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.19 16:00
Thanks a lot! I really appreciate your trust — looking forward to your updates!
Wu Tien Hung
Wu Tien Hung 2025.06.12 06:15 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you for your feedback! I'm glad to hear you've found a way to tailor the EA to your own strategy. Wishing you continued success in your trading journey.
Carl Tilley
Carl Tilley 2025.06.10 14:16 
 

As a long term user of NorthEastWay, I bought this without hesitation as it's basically the same EA but with properly thought out safety features to stop you loosing all of your account when Forex goes into meltdown. Pavel has proven himself to be an excellent coder and is always there when you have questions. This is pretty much the best and only long term system you'll need if you keep the risks to medium and regularly take out profit. It's also highly customisable to suit, A+++

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you, Carl. I truly appreciate your long-term trust and detailed feedback. It's always a pleasure to support users like you who understand the importance of risk control and consistency. I'm here anytime if you need assistance.
Minh H
Minh H 2025.06.10 13:46 
 

FastWay is a reliable and profitable trading system in the long term.

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thanks, Minh! I'm happy to hear you see FastWay EA as a long-term solution. Wishing you stable and profitable trading ahead.
sandywilson674
sandywilson674 2025.06.09 12:09 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

PAVEL UDOVICHENKO
개발자의 답변 PAVEL UDOVICHENKO 2025.06.18 16:24
Thank you very much! I’m honored by your words. It means a lot to know that FastWay EA has met your expectations and that my support has been helpful to you.
