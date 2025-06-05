AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD, EURGBP 등 상관 관계가 높은 통화쌍을 거래하여 큰 방향성 움직임 후 가격이 평균으로 되돌아가는 점을 활용합니다.

현재 가격 — 다음 10명의 구매자에게 단 $1337.

FastWay EA는 복잡한 설정 없이도 높은 유연성의 자금 관리와 리스크 제어를 원하는 분께 적합합니다.



“설정 후 방치” 철학으로 설계되어 수년간 안정적으로 운용될 수 있습니다.



단독 사용 또는 포트폴리오 보강용으로 활용 가능합니다.



차트에 부착만 하면 나머지는 EA가 처리합니다.





FastWay EA 주요 특징: 통화쌍 시세뿐 아니라 다음 요소를 고려: 글로벌 주식 시장 변동성 기준 통화 금리 선물 변동성 해당 통화쌍 옵션 시장 신호

그리드 시스템 사용, 마틴게일 미사용 .

. 장기 드로다운 시 손절을 위한 스마트 종료 메커니즘 내장.



최소 요구 사항 및 권장 사항 (기본 설정 기준) 브로커: 낮은 스프레드 (IC Markets, IC Trading, Valutrades 권장)

최소 입금: $1500

권장 입금: $2000

레버리지: 1:100 이상

계좌 유형: 헤징

24/7 VPS 필수



설정 방법 터미널에서 분석 서버 paveludoservice_com 데이터 수신 허용 (스크린샷)

올바른 방법: 기본 설정 으로 하나의 차트 에 EA 실행 (스크린샷).



으로 에 EA 실행 (스크린샷). 대안: 심볼 리스트 제거 후 AUDCAD 등 4개 차트에 실행 (스크린샷).

잘못된 방법 : 기본값 그대로 4개 차트 동시 실행 (스크린샷).



