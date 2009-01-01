문서화섹션
클라이언트 터미널 속성

클라이언트 터미널에 대한 정보는 두 가지 기능으로 얻을 수 있습니다: TerminalInfoInteger()TerminalInfoString(). 매개변수의 경우 이러한 함수는 각각 ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 및 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 값을 허용합니다.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

식별자

설명

유형

TERMINAL_BUILD

클라이언트 터미널 빌드 번호

int

TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT

이 플래그는 터미널의 MQL5.community 권한 부여가 있음을 나타냅니다

bool

TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION

MQL5.community로 연결

bool

TERMINAL_CONNECTED

거래 서버 연결

bool

TERMINAL_DLLS_ALLOWED

DLL 사용 권한

bool

TERMINAL_TRADE_ALLOWED

거래 권한

bool

TERMINAL_EMAIL_ENABLED

터미널 설정에 지정된 SMTP-서버 및 사용자명을 사용하여 이메일을 보낼 수 있는 권한

bool

TERMINAL_FTP_ENABLED

터미널 설정에 지정된 FTP-서버 및 사용자명을 사용하여 보고서를 보낼 수 있는 권한

bool

TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED

스마트폰에 알림 전송 권한

bool

TERMINAL_MAXBARS

차트에서 최대 막대 카운트

int

TERMINAL_MQID

이 플래그는 푸쉬 알림에 대한 MetaQuotes ID 데이터의 존재를 나타냅니다

bool

TERMINAL_CODEPAGE

클라이언트 터미널에 설치된언어의 코드 페이지 수

int

TERMINAL_CPU_CORES

시스템의 CPU 코어 수

int

TERMINAL_DISK_SPACE

터미널(에이전트)의 MQL5\Files 폴더에 사용할 수 있는 디스크 공간(MB)

int

TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL

시스템의 물리적 메모리(MB)

int

TERMINAL_MEMORY_TOTAL

터미널 에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 메모리(MB)

int

TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE

터미널(에이전트) 프로세스의 여유 메모리(MB)

int

TERMINAL_MEMORY_USED

터미널(에이전트)에서 사용하는 메모리(MB)

int

TERMINAL_X64

"64비트 터미널" 표시

bool

TERMINAL_OPENCL_SUPPORT

0x00010002 = 1.2 형식의 지원되는 OpenCL 버전.  "0"은 OpenCL이 지원되지 않음을 의미합니다

int

TERMINAL_SCREEN_DPI

화면의 정보 디스플레이 해상도는 인치당 한 줄에 있는 도트 수(DPI)로 측정됩니다.

매개변수 값을 알고 있으면 해상도 특성이 다른 모니터에서 동일하게 보이도록 그래픽 개체의 크기를 설정할 수 있습니다.

int

TERMINAL_SCREEN_LEFT

가상 화면의 왼쪽 좌표. 가상 화면은 모든 모니터를 대신하는 사각형입니다. 시스템에 두 대의 모니터가 우측에서 좌측으로 정렬되어 있으면 가상 화면의 좌측 좌표가 두 대의 모니터 경계이 있을 수 있습니다.

int

TERMINAL_SCREEN_TOP

가상 화면의 상단 좌표

int

TERMINAL_SCREEN_WIDTH

터미널 너비

int

TERMINAL_SCREEN_HEIGHT

터미널 높이

int

TERMINAL_LEFT

가상 화면에 상대적인 터미널의 좌측 좌표

int

TERMINAL_TOP

가상 화면에 상대적인 터미널의 상단 좌표

int

TERMINAL_RIGHT

가상 화면에 상대적인 터미널의 우측 좌표

int

TERMINAL_BOTTOM

가상 화면에 상대적인 터미널의 하단 좌표

int

TERMINAL_PING_LAST

거래 서버에 대한 ping의 알려진 마지막 값(마이크로초). 1초는 100만 마이크로초 입니다.

int

TERMINAL_VPS

터미널이 MetaTrader 가상 호스팅 서버 (MetaTrader VPS)에서 시작되었음을 나타냅니다

bool

키 식별자

설명

 

TERMINAL_KEYSTATE_LEFT

"왼쪽 화살표" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_UP

"위쪽 화살표" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT

"오른쪽 화살표" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_DOWN

"아래쪽 화살표" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT

"시프트" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL

"컨트롤" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_MENU

"윈도우" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK

"캡스락" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK

"넘버락" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK

"스크롤락" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_ENTER

"엔터" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_INSERT

"인서트" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_DELETE

"딜리트" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_HOME

"홈" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_END

"엔드" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_TAB

"탭" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP

"페이지업" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN

"페이지다운" 키의 상태

int

TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE

"esc" 키의 상태

int

TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) 호출 시 MSDN의 GetKeyState()함수와 동일한 키 상태 코드가 반환됩니다.

 

예제 - 스케일 팩터 계산:

//--- 화면에 1.5인치 폭 버튼 만들기
int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // 사용자 모니터의 DPI 찾기
int base_width = 144;                                      // 화면의 기본 너비는 DPI=96인 표준 모니터를 가리킵니다
int width      = (button_width * screen_dpi) / 96;         // 사용자 모니터의 버튼 폭 계산 (특정 DPI)
...
 
예제 - 스케일 팩터 계산:
int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;
//--- 스케일 팩터 사용
width=(base_width * scale_factor) / 100;

위의 예에서 그래픽 리소스는 해상도 특성이 다른 모니터에서 동일하게 표시됩니다. 제어 요소(버튼, 대화상자 창 등)의 크기는 개인 설정에 해당합니다.

 

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

식별자

설명

유형

TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE

MQL5.community의 잔액

double

TERMINAL_RETRANSMISSION

지정된 컴퓨터에서 실행 중인 모든 애플리케이션 및 서비스에 대한 TCP/IP 프로토콜 재연결 네트워크 패킷 백분율입니다. 패킷 손실은 가장 빠르고 올바르게 구성된 네트워크에서도 발생합니다. 이 경우 수신자와 보낸 사람 사이에 패킷 전달이 확인되지 않으므로 손실된 패킷이 재전송됩니다.

 

시스템 및 백그라운드 작업을 포함한 전체 네트워크 작업에 대해 백분율이 계산되므로 특정 터미널과 거래 서버간의 연결 품질을 나타내는 것은 아닙니다.

 

TERMINAL_RETRANSMISSION 값은 분당 한 번씩 운영 시스템에 요청됩니다. 터미널 자체는 이 값을 계산하지 않습니다.

double

 

파일 작업은 두개의 디렉토리에서만 수행할 수 있으며 TERMINAL_DATA_PATH 및 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 속성 요청을 사용하여 해당 경로를 가져올 수 있습니다.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

식별자

설명

유형

TERMINAL_LANGUAGE

터미너�l 언어

string

TERMINAL_COMPANY

회사 이름

string

TERMINAL_NAME

터미널 이름

string

TERMINAL_PATH

터미널이 시작되는 폴더

string

TERMINAL_DATA_PATH

터미널 테이터가 저장되는 폴더

string

TERMINAL_COMMONDATA_PATH

컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 경로

string

TERMINAL_CPU_NAME

CPU 명

string

TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE

CPU 아키텍쳐

string

TERMINAL_OS_VERSION

사용자 운영체제 명

string

TERMINAL_COLORTHEME_NAME

터미널 색 구성표; 가능한 값 : 밝은색과 어두운색

string

TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH 및 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 매개변수의 속성에 저장된 경로를 더 잘 알기 위해 컴퓨터에 설치된 클라이언트 터미널의 현재 복사본에 대해 이 값을 반환하는 스크립트를 실행하는 것이 좋습니다

예: 스크립트가 클라이언트 터미널 경로에 대한 정보를 반환합니다

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          Check_TerminalPaths.mq5 |
//|                        Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//+------------------------------------------------------------------+
//| 스크립트 프로그램 시작 함수                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));
   Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));
   Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));
  }

엑스퍼트 저널에서 스크립트를 실행하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다:

터미널의 작업 폴더에 대한 데이터를 가져오기

 

터미널 색 구성표 정보 #

터미널은 두 가지 색 구성표 밝은색 (기본값)과 어두운 색을 지원합니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 사용자 정의 응용 프로그램을 개발할 때 프로그래머는 현재 터미널의 색 구성표를 고려해야합니다. 응용 프로그램에 사용되는 시각적 구성 요소는 사용자 경험을 향상시키고 시각적 일관성을 유지하기 위해 동적으로 적응될 수 있어야합니다.

이를 지원하기 위해 터미널 색 구성표를 감지하기위한 함수를 제공합니다.

 

식별자

설명

속성 타입

THEME_COLOR_WINDOW

창 백그라운드

색상

THEME_COLOR_WINDOWTEXT

창 텍스트

색상

THEME_COLOR_BTNTEXT

버튼 텍스트

색상

THEME_COLOR_GRAYTEXT

비활성(사용 불가한) 텍스트

색상

THEME_COLOR_INFOTEXT

툴팁 텍스트

색상

THEME_COLOR_INFOBK

툴팁 백그라운드

색상

THEME_COLOR_3DFACE

3D 요소의 프론트

색상

THEME_COLOR_3DLIGHT

3D 요소의 밝은 사이드

색상

THEME_COLOR_3DSHADOW

3D 요소의 그림자 사이드

색상

THEME_COLOR_3DDKSHADOW

3D 요소의 어두운 그림자

색상

THEME_COLOR_3DHILIGHT

3D 요소의 강조

색상

THEME_COLOR_HIGHLIGHT

선택된 요소의 백그라운드

색상

THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT

선택된 요소의 텍스트

색상

THEME_COLOR_BTNFACE

버튼 프론트 페이스

색상

THEME_COLOR_BTNHILIGHT

버튼 강조

색상

THEME_COLOR_BTNSHADOW

버튼 그림자

색상

THEME_COLOR_MENU

메뉴 백그라운드

색상

THEME_COLOR_MENUBAR

메뉴바 백그라운드

색상

THEME_COLOR_MENUTEXT

메뉴 텍스트

색상

THEME_COLOR_MENUHILIGHT

선택된 메뉴 아이템의 강조

색상

THEME_COLOR_ACTIVECAPTION

활성화 창 타이틀

색상

THEME_COLOR_INACTIVECAPTION

비활성 창 타이틀

색상

THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION

비활성 창 타이틀의 경사

색상

THEME_COLOR_CAPTIONTEXT

창 타이틀 텍스트

색상

THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT

비활성 창 타이틀 텍스트

색상

THEME_COLOR_HOTTEXT

하이퍼링크 또는 활성 요소

색상

THEME_COLOR_NONE

선택되지 않은 색상

색상

THEME_COLOR_SEPARATOR

구분자

색상

THEME_COLOR_SCROLLBACK

스크롤바

색상

THEME_COLOR_LINE1

저널의 홀수 줄의 백그라운드 색

색상

THEME_COLOR_LINE2

저널의 짝수 줄의 백그라운드 색

색상

THEME_COLOR_GRID

저널의 그리드 색

색상

THEME_COLOR_SUMMARY

저널 요약 행의 백그라운드 색

색상

THEME_COLOR_ERROR

에러 메세지 텍스트 색

색상

THEME_COLOR_INVALID

잘못된 값 텍스트 색

색상

THEME_COLOR_NEGATIVE

음수값 색

색상

THEME_COLOR_POSITIVE

양수값 색

색상

THEME_COLOR_LINK

링크 색

색상

THEME_COLOR_LINKHOVER

링크 호버 색

색상

THEME_COLOR_LINKTESTER

이전  테스트/최적화 실행 캐시된 결과 의 링크 색

색상

THEME_COLOR_TEXTUP

"버튼 놓은" 상태

색상

THEME_COLOR_TEXTDOWN

"버튼 눌려진" 상태

색상

THEME_COLOR_BACKUP

호가가 증가 할 때 "매수"및 "매도"버튼의 색

색상

THEME_COLOR_BACKDOWN

호가가 줄어들 때 "매수"및 "매도"버튼의 색

색상

THEME_COLOR_CLOSE

"청산" 동작 버튼 색

색상

THEME_COLOR_BUY

"매수" 동작 버튼 색

색상

THEME_COLOR_SELL

"매도" 동작 버튼 색

색상

THEME_COLOR_DEPOSIT

"입금" 버튼 색

색상

THEME_COLOR_WITHDRAWAL

"인출" 버튼 색

색상

THEME_COLOR_BID

매도 호가 라인 색

색상

THEME_COLOR_ASK

매수 호가 라인 색

색상

THEME_COLOR_STOPS

스탑 라인 색

색상

THEME_COLOR_STOPS_RED

수익이 마이너스일 때 스탑로스 값 하이라이트(트레이드 탭)

색상

THEME_COLOR_STOPS_GREEN

수익이 플러스일 때 스탑로스 값 하이라이트(트레이드 탭)

색상

THEME_COLOR_CONFIRM

주문 제출 창에서 "거절" 버튼 색

색상

THEME_COLOR_REQUOTE

주문 제출 창에서 "주문 재요청"버튼 색상

색상

THEME_COLOR_REJECT

주문 제출 창에서 "거절" 버튼 색

색상

THEME_COLOR_NOTIFICATION

주문 제출 창에서 서버로부터의 변경 알림의 색

색상

THEME_COLOR_RATING

학습 시스템의 등급 바 색

색상

THEME_COLOR_BOOK_BUY

시장 심도에서 매수 수준의 백그라운드 색

색상

THEME_COLOR_BOOK_SELL

시장 심도에서 매도 레벨의 백그라운드 색

색상

THEME_COLOR_BOOK_LAST

시장 심도에서 마지막 거래의 색

색상

THEME_COLOR_BOOK_STOP

시장 심도에서 스탑로스 레벨의 색

색상

THEME_COLOR_BOOK_SPREAD

시장 심도에서 스프레드 안에서의 레벨의 색

색상

THEME_COLOR_TICKS_BID

틱차트의 주문 제출 창에서 매도 호가 라인 색

색상

THEME_COLOR_TICKS_ASK

틱 차트의 주문 제출 창에서 매수 호가 라인 색

색상

THEME_COLOR_TICKS_LAST

틱차트의 주문 제출 창에서 마지막 줄 색

색상

THEME_COLOR_TICKS_CROSS

틱 차트의 주문 제출 창에서 크로스헤어 색

색상

THEME_COLOR_TICKS_SL

틱 차트에의 주문 제출 창에서 스탑로스라인 색

색상

THEME_COLOR_TICKS_TP

틱 차트에의 주문 제출 창에서 익절 라인 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_START

테스트/최적화에서 "시작"버튼 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_STOP

테스트/최적화에서 "중지" 버튼 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME

테스트/최적화에서 "시작" 버튼의 경계선의 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME

테스트/최적화에서 "중지" 버튼의 경계선의 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS

테스트/최적화에서 진행상태 바의 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_BALANCE

전략 테스터에서 잔고 라인의 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_EQUITY

전략 테스터에서 예탁자산 평가 총액 라인의 색

색상

THEME_COLOR_TESTER_MARGIN

전략 테스터에서 입금 그래프 색

색상

THEME_COLOR_PROFILER_CALL

프로파일 링 중 요청 코드 라인의 색

색상

THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL

프로파일 링 중 요청 선택된 코드 라인의 색

색상

THEME_COLOR_PROFILER_LINE

프로파일러 저널에서 라인 색

색상

THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL

프로파일러 저널에서 선택된 라인 색

색상