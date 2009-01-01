클라이언트 터미널 속성

클라이언트 터미널에 대한 정보는 두 가지 기능으로 얻을 수 있습니다: TerminalInfoInteger() 및 TerminalInfoString(). 매개변수의 경우 이러한 함수는 각각 ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 및 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 값을 허용합니다.

ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER

식별자 설명 유형 TERMINAL_BUILD 클라이언트 터미널 빌드 번호 int TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT 이 플래그는 터미널의 MQL5.community 권한 부여가 있음을 나타냅니다 bool TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION MQL5.community로 연결 bool TERMINAL_CONNECTED 거래 서버 연결 bool TERMINAL_DLLS_ALLOWED DLL 사용 권한 bool TERMINAL_TRADE_ALLOWED 거래 권한 bool TERMINAL_EMAIL_ENABLED 터미널 설정에 지정된 SMTP-서버 및 사용자명을 사용하여 이메일을 보낼 수 있는 권한 bool TERMINAL_FTP_ENABLED 터미널 설정에 지정된 FTP-서버 및 사용자명을 사용하여 보고서를 보낼 수 있는 권한 bool TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED 스마트폰에 알림 전송 권한 bool TERMINAL_MAXBARS 차트에서 최대 막대 카운트 int TERMINAL_MQID 이 플래그는 푸쉬 알림에 대한 MetaQuotes ID 데이터의 존재를 나타냅니다 bool TERMINAL_CODEPAGE 클라이언트 터미널에 설치된언어의 코드 페이지 수 int TERMINAL_CPU_CORES 시스템의 CPU 코어 수 int TERMINAL_DISK_SPACE 터미널(에이전트)의 MQL5\Files 폴더에 사용할 수 있는 디스크 공간(MB) int TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL 시스템의 물리적 메모리(MB) int TERMINAL_MEMORY_TOTAL 터미널 에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 메모리(MB) int TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE 터미널(에이전트) 프로세스의 여유 메모리(MB) int TERMINAL_MEMORY_USED 터미널(에이전트)에서 사용하는 메모리(MB) int TERMINAL_X64 "64비트 터미널" 표시 bool TERMINAL_OPENCL_SUPPORT 0x00010002 = 1.2 형식의 지원되는 OpenCL 버전. "0"은 OpenCL이 지원되지 않음을 의미합니다 int TERMINAL_SCREEN_DPI 화면의 정보 디스플레이 해상도는 인치당 한 줄에 있는 도트 수(DPI)로 측정됩니다. 매개변수 값을 알고 있으면 해상도 특성이 다른 모니터에서 동일하게 보이도록 그래픽 개체의 크기를 설정할 수 있습니다. int TERMINAL_SCREEN_LEFT 가상 화면의 왼쪽 좌표. 가상 화면은 모든 모니터를 대신하는 사각형입니다. 시스템에 두 대의 모니터가 우측에서 좌측으로 정렬되어 있으면 가상 화면의 좌측 좌표가 두 대의 모니터 경계이 있을 수 있습니다. int TERMINAL_SCREEN_TOP 가상 화면의 상단 좌표 int TERMINAL_SCREEN_WIDTH 터미널 너비 int TERMINAL_SCREEN_HEIGHT 터미널 높이 int TERMINAL_LEFT 가상 화면에 상대적인 터미널의 좌측 좌표 int TERMINAL_TOP 가상 화면에 상대적인 터미널의 상단 좌표 int TERMINAL_RIGHT 가상 화면에 상대적인 터미널의 우측 좌표 int TERMINAL_BOTTOM 가상 화면에 상대적인 터미널의 하단 좌표 int TERMINAL_PING_LAST 거래 서버에 대한 ping의 알려진 마지막 값(마이크로초). 1초는 100만 마이크로초 입니다. int TERMINAL_VPS 터미널이 MetaTrader 가상 호스팅 서버 (MetaTrader VPS)에서 시작되었음을 나타냅니다 bool 키 식별자 설명 TERMINAL_KEYSTATE_LEFT "왼쪽 화살표" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_UP "위쪽 화살표" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT "오른쪽 화살표" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_DOWN "아래쪽 화살표" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT "시프트" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL "컨트롤" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_MENU "윈도우" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK "캡스락" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK "넘버락" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK "스크롤락" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_ENTER "엔터" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_INSERT "인서트" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_DELETE "딜리트" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_HOME "홈" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_END "엔드" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_TAB "탭" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP "페이지업" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN "페이지다운" 키의 상태 int TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE "esc" 키의 상태 int

TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) 호출 시 MSDN의 GetKeyState()함수와 동일한 키 상태 코드가 반환됩니다.

예제 - 스케일 팩터 계산:

//--- 화면에 1.5인치 폭 버튼 만들기

int screen_dpi = TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI); // 사용자 모니터의 DPI 찾기

int base_width = 144; // 화면의 기본 너비는 DPI=96인 표준 모니터를 가리킵니다

int width = (button_width * screen_dpi) / 96; // 사용자 모니터의 버튼 폭 계산 (특정 DPI)

...



예제 - 스케일 팩터 계산:

int scale_factor=(TerminalInfoInteger(TERMINAL_SCREEN_DPI) * 100) / 96;

//--- 스케일 팩터 사용

width=(base_width * scale_factor) / 100;

위의 예에서 그래픽 리소스는 해상도 특성이 다른 모니터에서 동일하게 표시됩니다. 제어 요소(버튼, 대화상자 창 등)의 크기는 개인 설정에 해당합니다.

ENUM_TERMINAL_INFO_DOUBLE

식별자 설명 유형 TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE MQL5.community의 잔액 double TERMINAL_RETRANSMISSION 지정된 컴퓨터에서 실행 중인 모든 애플리케이션 및 서비스에 대한 TCP/IP 프로토콜 재연결 네트워크 패킷 백분율입니다. 패킷 손실은 가장 빠르고 올바르게 구성된 네트워크에서도 발생합니다. 이 경우 수신자와 보낸 사람 사이에 패킷 전달이 확인되지 않으므로 손실된 패킷이 재전송됩니다. 시스템 및 백그라운드 작업을 포함한 전체 네트워크 작업에 대해 백분율이 계산되므로 특정 터미널과 거래 서버간의 연결 품질을 나타내는 것은 아닙니다. TERMINAL_RETRANSMISSION 값은 분당 한 번씩 운영 시스템에 요청됩니다. 터미널 자체는 이 값을 계산하지 않습니다. double

파일 작업은 두개의 디렉토리에서만 수행할 수 있으며 TERMINAL_DATA_PATH 및 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 속성 요청을 사용하여 해당 경로를 가져올 수 있습니다.

ENUM_TERMINAL_INFO_STRING

식별자 설명 유형 TERMINAL_LANGUAGE 터미너�l 언어 string TERMINAL_COMPANY 회사 이름 string TERMINAL_NAME 터미널 이름 string TERMINAL_PATH 터미널이 시작되는 폴더 string TERMINAL_DATA_PATH 터미널 테이터가 저장되는 폴더 string TERMINAL_COMMONDATA_PATH 컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 경로 string TERMINAL_CPU_NAME CPU 명 string TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE CPU 아키텍쳐 string TERMINAL_OS_VERSION 사용자 운영체제 명 string TERMINAL_COLORTHEME_NAME 터미널 색 구성표; 가능한 값 : 밝은색과 어두운색 string

TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH 및 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 매개변수의 속성에 저장된 경로를 더 잘 알기 위해 컴퓨터에 설치된 클라이언트 터미널의 현재 복사본에 대해 이 값을 반환하는 스크립트를 실행하는 것이 좋습니다

예: 스크립트가 클라이언트 터미널 경로에 대한 정보를 반환합니다

//+------------------------------------------------------------------+

//| Check_TerminalPaths.mq5 |

//| Copyright 2009, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "2009, MetaQuotes Software Corp."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

//+------------------------------------------------------------------+

//| 스크립트 프로그램 시작 함수 |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//---

Print("TERMINAL_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_PATH));

Print("TERMINAL_DATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_DATA_PATH));

Print("TERMINAL_COMMONDATA_PATH = ",TerminalInfoString(TERMINAL_COMMONDATA_PATH));

}

엑스퍼트 저널에서 스크립트를 실행하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다:

터미널 색 구성표 정보 #

터미널은 두 가지 색 구성표 밝은색 (기본값)과 어두운 색을 지원합니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 사용자 정의 응용 프로그램을 개발할 때 프로그래머는 현재 터미널의 색 구성표를 고려해야합니다. 응용 프로그램에 사용되는 시각적 구성 요소는 사용자 경험을 향상시키고 시각적 일관성을 유지하기 위해 동적으로 적응될 수 있어야합니다.

이를 지원하기 위해 터미널 색 구성표를 감지하기위한 함수를 제공합니다.

The TERMINAL_COLORTHEME_NAME value from the ENUM_TERMINAL_INFO_STRING enumeration allows you to retrieve the name of the current color scheme using the TerminalInfoString function. 가능한 값: 밝은색과 어두운 색

Use the THEME_COLOR_* values from the ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER enumeration to retrieve the colors of specific UI elements through the TerminalInfoInteger function.