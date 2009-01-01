- クライアント端末プロパティ
클라이언트 터미널 속성
클라이언트 터미널에 대한 정보는 두 가지 기능으로 얻을 수 있습니다: TerminalInfoInteger() 및 TerminalInfoString(). 매개변수의 경우 이러한 함수는 각각 ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER 및 ENUM_TERMINAL_INFO_STRING 값을 허용합니다.
|
식별자
|
설명
|
유형
|
TERMINAL_BUILD
|
클라이언트 터미널 빌드 번호
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
이 플래그는 터미널의 MQL5.community 권한 부여가 있음을 나타냅니다
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
MQL5.community로 연결
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
거래 서버 연결
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
DLL 사용 권한
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
터미널 설정에 지정된 SMTP-서버 및 사용자명을 사용하여 이메일을 보낼 수 있는 권한
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
터미널 설정에 지정된 FTP-서버 및 사용자명을 사용하여 보고서를 보낼 수 있는 권한
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
스마트폰에 알림 전송 권한
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
차트에서 최대 막대 카운트
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
이 플래그는 푸쉬 알림에 대한 MetaQuotes ID 데이터의 존재를 나타냅니다
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
클라이언트 터미널에 설치된언어의 코드 페이지 수
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
시스템의 CPU 코어 수
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
터미널(에이전트)의 MQL5\Files 폴더에 사용할 수 있는 디스크 공간(MB)
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
시스템의 물리적 메모리(MB)
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
터미널 에이전트 프로세스에 사용할 수 있는 메모리(MB)
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
터미널(에이전트) 프로세스의 여유 메모리(MB)
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
터미널(에이전트)에서 사용하는 메모리(MB)
|
int
|
TERMINAL_X64
|
"64비트 터미널" 표시
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
0x00010002 = 1.2 형식의 지원되는 OpenCL 버전. "0"은 OpenCL이 지원되지 않음을 의미합니다
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
화면의 정보 디스플레이 해상도는 인치당 한 줄에 있는 도트 수(DPI)로 측정됩니다.
매개변수 값을 알고 있으면 해상도 특성이 다른 모니터에서 동일하게 보이도록 그래픽 개체의 크기를 설정할 수 있습니다.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
가상 화면의 왼쪽 좌표. 가상 화면은 모든 모니터를 대신하는 사각형입니다. 시스템에 두 대의 모니터가 우측에서 좌측으로 정렬되어 있으면 가상 화면의 좌측 좌표가 두 대의 모니터 경계이 있을 수 있습니다.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
가상 화면의 상단 좌표
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
터미널 너비
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
터미널 높이
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
가상 화면에 상대적인 터미널의 좌측 좌표
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
가상 화면에 상대적인 터미널의 상단 좌표
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
가상 화면에 상대적인 터미널의 우측 좌표
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
가상 화면에 상대적인 터미널의 하단 좌표
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
거래 서버에 대한 ping의 알려진 마지막 값(마이크로초). 1초는 100만 마이크로초 입니다.
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
터미널이 MetaTrader 가상 호스팅 서버 (MetaTrader VPS)에서 시작되었음을 나타냅니다
|
bool
|
키 식별자
|
설명
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
"왼쪽 화살표" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
"위쪽 화살표" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
"오른쪽 화살표" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
"아래쪽 화살표" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
"시프트" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
"컨트롤" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
"윈도우" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
"캡스락" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
"넘버락" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
"스크롤락" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
"엔터" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
"인서트" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
"딜리트" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
"홈" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
"엔드" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
"탭" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
"페이지업" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
"페이지다운" 키의 상태
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
"esc" 키의 상태
|
int
TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) 호출 시 MSDN의 GetKeyState()함수와 동일한 키 상태 코드가 반환됩니다.
예제 - 스케일 팩터 계산:
|
//--- 화면에 1.5인치 폭 버튼 만들기
위의 예에서 그래픽 리소스는 해상도 특성이 다른 모니터에서 동일하게 표시됩니다. 제어 요소(버튼, 대화상자 창 등)의 크기는 개인 설정에 해당합니다.
|
식별자
|
설명
|
유형
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
MQL5.community의 잔액
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
지정된 컴퓨터에서 실행 중인 모든 애플리케이션 및 서비스에 대한 TCP/IP 프로토콜 재연결 네트워크 패킷 백분율입니다. 패킷 손실은 가장 빠르고 올바르게 구성된 네트워크에서도 발생합니다. 이 경우 수신자와 보낸 사람 사이에 패킷 전달이 확인되지 않으므로 손실된 패킷이 재전송됩니다.
시스템 및 백그라운드 작업을 포함한 전체 네트워크 작업에 대해 백분율이 계산되므로 특정 터미널과 거래 서버간의 연결 품질을 나타내는 것은 아닙니다.
TERMINAL_RETRANSMISSION 값은 분당 한 번씩 운영 시스템에 요청됩니다. 터미널 자체는 이 값을 계산하지 않습니다.
|
double
파일 작업은 두개의 디렉토리에서만 수행할 수 있으며 TERMINAL_DATA_PATH 및 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 속성 요청을 사용하여 해당 경로를 가져올 수 있습니다.
|
식별자
|
설명
|
유형
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
터미너�l 언어
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
회사 이름
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
터미널 이름
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
터미널이 시작되는 폴더
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
터미널 테이터가 저장되는 폴더
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
컴퓨터에 설치된 모든 터미널의 공통 경로
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
CPU 명
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
CPU 아키텍쳐
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
사용자 운영체제 명
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
터미널 색 구성표; 가능한 값 : 밝은색과 어두운색
|
string
TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH 및 TERMINAL_COMMONDATA_PATH 매개변수의 속성에 저장된 경로를 더 잘 알기 위해 컴퓨터에 설치된 클라이언트 터미널의 현재 복사본에 대해 이 값을 반환하는 스크립트를 실행하는 것이 좋습니다
예: 스크립트가 클라이언트 터미널 경로에 대한 정보를 반환합니다
|
//+------------------------------------------------------------------+
엑스퍼트 저널에서 스크립트를 실행하면 다음과 같은 메시지가 표시됩니다:
터미널 색 구성표 정보 #
터미널은 두 가지 색 구성표 밝은색 (기본값)과 어두운 색을 지원합니다. 그래픽 사용자 인터페이스를 사용하여 사용자 정의 응용 프로그램을 개발할 때 프로그래머는 현재 터미널의 색 구성표를 고려해야합니다. 응용 프로그램에 사용되는 시각적 구성 요소는 사용자 경험을 향상시키고 시각적 일관성을 유지하기 위해 동적으로 적응될 수 있어야합니다.
이를 지원하기 위해 터미널 색 구성표를 감지하기위한 함수를 제공합니다.
- The TERMINAL_COLORTHEME_NAME value from the ENUM_TERMINAL_INFO_STRING enumeration allows you to retrieve the name of the current color scheme using the TerminalInfoString function. 가능한 값: 밝은색과 어두운 색
- Use the THEME_COLOR_* values from the ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER enumeration to retrieve the colors of specific UI elements through the TerminalInfoInteger function.
|
식별자
|
설명
|
속성 타입
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
창 백그라운드
|
색상
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
창 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
버튼 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
비활성(사용 불가한) 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
툴팁 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
툴팁 백그라운드
|
색상
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
3D 요소의 프론트
|
색상
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
3D 요소의 밝은 사이드
|
색상
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
3D 요소의 그림자 사이드
|
색상
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
3D 요소의 어두운 그림자
|
색상
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
3D 요소의 강조
|
색상
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
선택된 요소의 백그라운드
|
색상
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
선택된 요소의 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
버튼 프론트 페이스
|
색상
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
버튼 강조
|
색상
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
버튼 그림자
|
색상
|
THEME_COLOR_MENU
|
메뉴 백그라운드
|
색상
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
메뉴바 백그라운드
|
색상
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
메뉴 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
선택된 메뉴 아이템의 강조
|
색상
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
활성화 창 타이틀
|
색상
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
비활성 창 타이틀
|
색상
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
비활성 창 타이틀의 경사
|
색상
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
창 타이틀 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
비활성 창 타이틀 텍스트
|
색상
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
하이퍼링크 또는 활성 요소
|
색상
|
THEME_COLOR_NONE
|
선택되지 않은 색상
|
색상
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
구분자
|
색상
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
스크롤바
|
색상
|
THEME_COLOR_LINE1
|
저널의 홀수 줄의 백그라운드 색
|
색상
|
THEME_COLOR_LINE2
|
저널의 짝수 줄의 백그라운드 색
|
색상
|
THEME_COLOR_GRID
|
저널의 그리드 색
|
색상
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
저널 요약 행의 백그라운드 색
|
색상
|
THEME_COLOR_ERROR
|
에러 메세지 텍스트 색
|
색상
|
THEME_COLOR_INVALID
|
잘못된 값 텍스트 색
|
색상
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
음수값 색
|
색상
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
양수값 색
|
색상
|
THEME_COLOR_LINK
|
링크 색
|
색상
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
링크 호버 색
|
색상
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
이전 테스트/최적화 실행 캐시된 결과 의 링크 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
"버튼 놓은" 상태
|
색상
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
"버튼 눌려진" 상태
|
색상
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
호가가 증가 할 때 "매수"및 "매도"버튼의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
호가가 줄어들 때 "매수"및 "매도"버튼의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
"청산" 동작 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BUY
|
"매수" 동작 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_SELL
|
"매도" 동작 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
"입금" 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
"인출" 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BID
|
매도 호가 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_ASK
|
매수 호가 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_STOPS
|
스탑 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
수익이 마이너스일 때 스탑로스 값 하이라이트(트레이드 탭)
|
색상
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
수익이 플러스일 때 스탑로스 값 하이라이트(트레이드 탭)
|
색상
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
주문 제출 창에서 "거절" 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
주문 제출 창에서 "주문 재요청"버튼 색상
|
색상
|
THEME_COLOR_REJECT
|
주문 제출 창에서 "거절" 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
주문 제출 창에서 서버로부터의 변경 알림의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_RATING
|
색상
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
시장 심도에서 매수 수준의 백그라운드 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
시장 심도에서 매도 레벨의 백그라운드 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
시장 심도에서 마지막 거래의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
시장 심도에서 스탑로스 레벨의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
시장 심도에서 스프레드 안에서의 레벨의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
틱차트의 주문 제출 창에서 매도 호가 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
틱 차트의 주문 제출 창에서 매수 호가 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
틱차트의 주문 제출 창에서 마지막 줄 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
틱 차트의 주문 제출 창에서 크로스헤어 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
틱 차트에의 주문 제출 창에서 스탑로스라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
틱 차트에의 주문 제출 창에서 익절 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
테스트/최적화에서 "시작"버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
테스트/최적화에서 "중지" 버튼 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
테스트/최적화에서 "시작" 버튼의 경계선의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
테스트/최적화에서 "중지" 버튼의 경계선의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
테스트/최적화에서 진행상태 바의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
전략 테스터에서 잔고 라인의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
전략 테스터에서 예탁자산 평가 총액 라인의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
전략 테스터에서 입금 그래프 색
|
색상
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
프로파일 링 중 요청 코드 라인의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
프로파일 링 중 요청 선택된 코드 라인의 색
|
색상
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
프로파일러 저널에서 라인 색
|
색상
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
프로파일러 저널에서 선택된 라인 색
|
색상