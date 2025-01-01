문서화섹션
MessageBox 대화상자 창의 상수

이 섹션에는 MessageBox() 기능의 반환 코드가 포함되어 있습니다. 메시지 창에 Cancel 버튼이 있으면 ESC 키나 Cancel 버튼을 누르면 IDCANCEL이 반환됩니다. 메시지 창에 Cancel 버튼이 없는 경우 ESC를 눌러도 아무런 효과가 없습니다.

정수

설명

IDOK

1

"확인" 버튼을 눌렀습니다

IDCANCEL

2

"취소" 버튼을 눌렀습니다

IDABORT

3

"중단" 버튼을 눌렀습니다

IDRETRY

4

"재시도" 버튼을 눌렀습니다

IDIGNORE

5

"무시" 버튼을 눌렀습니다

IDYES

6

"예" 버튼을 눌렀습니다

IDNO

7

"아니오" 버튼을 눌렀습니다

IDTRYAGAIN

10

"다시 시도" 버튼을 눌렀습니다

IDCONTINUE

11

"계속" 버튼을 눌렀습니다

 

MessageBox() 함수의 주 플래그는 대화상자 창의 내용과 동작을 정의합니다. 이 값은 다음 플래그 그룹의 조합일 수 있습니다:

정수

설명

MB_OK

0x00000000

메시지 창에는 확인 버튼 하나만 있습니다 기본

MB_OKCANCEL

0x00000001

메시지 창에는 확인과 취소 두 가지 버튼이 있습니다

MB_ABORTRETRYIGNORE

0x00000002

메시지 창에는 중단, 재시도 및 무시 세 가지 버튼이 있습니다

MB_YESNOCANCEL

0x00000003

메시지 창에는 예, 아니오 및 취소 세 가지 버튼이 있습니다

MB_YESNO

0x00000004

메시지 창에는 예, 아니오 두 가지 버튼이 있습니다

MB_RETRYCANCEL

0x00000005

메시지 창에는 재시도, 취소 두 가지 버튼이 있습니다

MB_CANCELTRYCONTINUE

0x00000006

메시지 창에는 취소, 다시 시도, 계속 세 가지 버튼이 있습니다

메시지 창에 아이콘을 표시하려면 추가 플래그를 지정해야 합니다:

정수

설명

MB_ICONSTOP,

MB_ICONERROR,

MB_ICONHAND

0x00000010

STOP 기호 아이콘

MB_ICONQUESTION

0x00000020

물음표 아이콘

MB_ICONEXCLAMATION,

MB_ICONWARNING

0x00000030

느낌표/경고 표시 아이콘

MB_ICONINFORMATION,

MB_ICONASTERISK

0x00000040

동그라미 친 i 기호

기본 버튼은 다음 플래그로 정의됩니다:

정수

설명

MB_DEFBUTTON1

0x00000000

첫 번째 버튼 MB_DEFBUTTON1가 기본 값입니다 (MB_DEFBUTTON2, MB_DEFBUTTON3, 또는 MB_DEFBUTTON4가 지정되지 않은 경우)

MB_DEFBUTTON2

0x00000100

두 번째 버튼이 기본값입니다

MB_DEFBUTTON3

0x00000200

세 번째 버튼이 기본값입니다

MB_DEFBUTTON4

0x00000300

네 번째 버튼이 기본값입니다

 

 

 