MessageBox 대화상자 창의 상수

이 섹션에는 MessageBox() 기능의 반환 코드가 포함되어 있습니다. 메시지 창에 Cancel 버튼이 있으면 ESC 키나 Cancel 버튼을 누르면 IDCANCEL이 반환됩니다. 메시지 창에 Cancel 버튼이 없는 경우 ESC를 눌러도 아무런 효과가 없습니다.

정수 값 설명 IDOK 1 "확인" 버튼을 눌렀습니다 IDCANCEL 2 "취소" 버튼을 눌렀습니다 IDABORT 3 "중단" 버튼을 눌렀습니다 IDRETRY 4 "재시도" 버튼을 눌렀습니다 IDIGNORE 5 "무시" 버튼을 눌렀습니다 IDYES 6 "예" 버튼을 눌렀습니다 IDNO 7 "아니오" 버튼을 눌렀습니다 IDTRYAGAIN 10 "다시 시도" 버튼을 눌렀습니다 IDCONTINUE 11 "계속" 버튼을 눌렀습니다

MessageBox() 함수의 주 플래그는 대화상자 창의 내용과 동작을 정의합니다. 이 값은 다음 플래그 그룹의 조합일 수 있습니다:

정수 값 설명 MB_OK 0x00000000 메시지 창에는 확인 버튼 하나만 있습니다 기본 MB_OKCANCEL 0x00000001 메시지 창에는 확인과 취소 두 가지 버튼이 있습니다 MB_ABORTRETRYIGNORE 0x00000002 메시지 창에는 중단, 재시도 및 무시 세 가지 버튼이 있습니다 MB_YESNOCANCEL 0x00000003 메시지 창에는 예, 아니오 및 취소 세 가지 버튼이 있습니다 MB_YESNO 0x00000004 메시지 창에는 예, 아니오 두 가지 버튼이 있습니다 MB_RETRYCANCEL 0x00000005 메시지 창에는 재시도, 취소 두 가지 버튼이 있습니다 MB_CANCELTRYCONTINUE 0x00000006 메시지 창에는 취소, 다시 시도, 계속 세 가지 버튼이 있습니다

메시지 창에 아이콘을 표시하려면 추가 플래그를 지정해야 합니다:

정수 값 설명 MB_ICONSTOP, MB_ICONERROR, MB_ICONHAND 0x00000010 STOP 기호 아이콘 MB_ICONQUESTION 0x00000020 물음표 아이콘 MB_ICONEXCLAMATION, MB_ICONWARNING 0x00000030 느낌표/경고 표시 아이콘 MB_ICONINFORMATION, MB_ICONASTERISK 0x00000040 동그라미 친 i 기호

기본 버튼은 다음 플래그로 정의됩니다: