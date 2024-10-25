MR Gold Trader
MR-GOLD TRADERはバックテスト中に1503%の利益を達成し、XAUUSD（ゴールド）をH4時間枠で取引するための非常に収益性の高いエキスパートアドバイザー（EA）です。初期残高10,000ドルからスタートし、2019年4月8日から2024年10月25日までのテスト期間に150,305.26ドルの純利益を生み出しました。
このEAは初心者と経験豊富なトレーダーの両方に適しており、収益性、リスク管理、および信頼性のバランスのとれた組み合わせを提供します。
主な特徴：
- 対象通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
- 時間枠: H4（4時間足）
- 初期入金: 10,000ドル
- レバレッジ: 1:100
- モデリング: ティックごと
- テスト期間: 2019年4月8日から2024年10月25日まで
- 取引戦略: テクニカル指標、価格アクション、トレンドフォロー技術の組み合わせ。EAはゴールドのボラティリティを活用し、タイムリーな市場参入と退出で利益を狙います。
|
結果
|履歴の品質:
|98%
|バー:
|8558
|ティック:
|188407056
|シンボル:
|1
|純利益:
|150,305.26
|絶対ドローダウン:
|947.01
|エクイティ絶対ドローダウン:
|2,291.08
|総利益:
|299,980.25
|最大ドローダウン:
|22,594.62 (13.82%)
|エクイティ最大ドローダウン:
|54,931.11 (28.08%)
|総損失:
|-149,674.99
|相対ドローダウン:
|35.10% (11,852.42)
|エクイティ相対ドローダウン:
|54.64% (24,329.89)
|プロフィットファクター:
|2.00
|期待される利益:
|118.54
|証拠金維持率:
|38251.17%
|リカバリーファクター:
|2.74
|シャープレシオ:
|1.39
|Zスコア:
|-29.37 (99.74%)
|AHPR:
|1.0022 (0.22%)
|LR相関:
|0.87
|OnTester結果:
|0
|GHPR:
|1.0022 (0.22%)
|LR標準誤差:
|28,541.34
|合計取引数:
|1268
|ショート取引（勝率%）:
|6 (16.67%)
|ロング取引（勝率%）:
|1262 (40.89%)
|合計ディール数:
|2536
|利益取引 (% の合計):
|517 (40.77%)
|損失取引 (% の合計):
|751 (59.23%)
|最大利益取引:
|2,133.33
|最大損失取引:
|-364.02
|平均利益取引:
|580.23
|平均損失取引:
|-199.30
|最大連続勝利回数 ($):
|40 (68,461.45)
|最大連続損失回数 ($):
|42 (-9,740.75)
|最大連続利益 (回数):
|68,461.45 (40)
|最大連続損失 (回数):
|-9,740.75 (42)
|平均連続勝利:
|10
|平均連続損失:
|14
|相関 (利益, MFE):
|0.99
|相関 (利益, MAE):
|0.56
|相関 (MFE, MAE):
|0.5812
|ポジション保持時間の最短:
|0:08:02
|ポジション保持時間の最長:
|793:25:05
|ポジション保持時間の平均:
|118:25:36
バックテスト結果概要:
- 総純利益: 150,305.26ドル
- プロフィットファクター: 2.00
- シャープレシオ: 1.39
- リカバリーファクター: 2.74
- 総取引数: 1,268
- 利益取引: 517 (40.77%)
- 平均利益取引: 580.23ドル
- 最大ドローダウン: 13.82%
- 最大エクイティドローダウン: 28.08%
追加リソース:
- 複数のバックテスト結果: 異なる市場条件および設定におけるパフォーマンスの詳細な分析については、完全なバックテスト結果をこちらで確認してください。
- セットファイル: 異なる取引の好みとリスクレベルに合わせた複数の最適化されたセットファイルにアクセスするにはこちら。
- HTMLテストレポート: 現在のテストレポートを確認し、パフォーマンス、ドローダウン、および取引統計の詳細をこちら。
- その他のHTMLテストレポート: こちら
利点:
- 信頼性のあるパフォーマンス: 幅広い市場条件で一貫した収益性を示し、取引戦略に強固な追加として貢献します。
- リスク管理機能の統合: ゴールド市場で収益性のある機会を活用しつつ、口座の資産を効果的に管理します。
- カスタマイズ可能: EAには複数の最適化されたセットファイルが含まれており、ロットサイズ、取引ごとのリスクなどのパラメータをトレードスタイルや口座サイズに応じて調整できます。
最適な利用者:
- 自動ゴールド取引戦略でポートフォリオを多様化したいトレーダー。
- H4時間枠での中期取引アプローチを求める方。
- 適度なリスクとドローダウン管理に慣れており、より高い利益の可能性を追求するトレーダー。
MR-GOLD TRADERで利益を出し、MetaTrader 5用の信頼性と柔軟性を活用しましょう！
新しいテスト結果：MR-GOLD TRADERは初期入金10,000ドルから最終残高341,000ドルまで成長し、2019年4月8日から2024年10月28日の間に3,300%の利益を達成しました。プロフィットファクター2.42を伴うこの追加テストは、長期の時間枠での一貫したパフォーマンスと収益性を強調しています。
新しいテスト結果 (HTML)
新しい設定ファイルのダウンロード
ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした