MR Gold Trader

MR-GOLD TRADERはバックテスト中に1503%の利益を達成し、XAUUSD（ゴールド）H4時間枠で取引するための非常に収益性の高いエキスパートアドバイザー（EA）です。初期残高10,000ドルからスタートし、2019年4月8日から2024年10月25日までのテスト期間に150,305.26ドルの純利益を生み出しました。

このEAは初心者と経験豊富なトレーダーの両方に適しており、収益性、リスク管理、および信頼性のバランスのとれた組み合わせを提供します。

主な特徴：

  • 対象通貨ペア: XAUUSD（ゴールド）
  • 時間枠: H4（4時間足）
  • 初期入金: 10,000ドル
  • レバレッジ: 1:100
  • モデリング: ティックごと
  • テスト期間: 2019年4月8日から2024年10月25日まで
  • 取引戦略: テクニカル指標、価格アクション、トレンドフォロー技術の組み合わせ。EAはゴールドのボラティリティを活用し、タイムリーな市場参入と退出で利益を狙います。


結果
履歴の品質: 98%
バー: 8558 ティック: 188407056 シンボル: 1
純利益: 150,305.26 絶対ドローダウン: 947.01 エクイティ絶対ドローダウン: 2,291.08
総利益: 299,980.25 最大ドローダウン: 22,594.62 (13.82%) エクイティ最大ドローダウン: 54,931.11 (28.08%)
総損失: -149,674.99 相対ドローダウン: 35.10% (11,852.42) エクイティ相対ドローダウン: 54.64% (24,329.89)
プロフィットファクター: 2.00 期待される利益: 118.54 証拠金維持率: 38251.17%
リカバリーファクター: 2.74 シャープレシオ: 1.39 Zスコア: -29.37 (99.74%)
AHPR: 1.0022 (0.22%) LR相関: 0.87 OnTester結果: 0
GHPR: 1.0022 (0.22%) LR標準誤差: 28,541.34
合計取引数: 1268 ショート取引（勝率%）: 6 (16.67%) ロング取引（勝率%）: 1262 (40.89%)
合計ディール数: 2536 利益取引 (% の合計): 517 (40.77%) 損失取引 (% の合計): 751 (59.23%)
最大利益取引: 2,133.33 最大損失取引: -364.02
平均利益取引: 580.23 平均損失取引: -199.30
最大連続勝利回数 ($): 40 (68,461.45) 最大連続損失回数 ($): 42 (-9,740.75)
最大連続利益 (回数): 68,461.45 (40) 最大連続損失 (回数): -9,740.75 (42)
平均連続勝利: 10 平均連続損失: 14
相関 (利益, MFE): 0.99 相関 (利益, MAE): 0.56 相関 (MFE, MAE): 0.5812
ポジション保持時間の最短: 0:08:02 ポジション保持時間の最長: 793:25:05 ポジション保持時間の平均: 118:25:36


バックテスト結果概要:

  • 総純利益: 150,305.26ドル
  • プロフィットファクター: 2.00
  • シャープレシオ: 1.39
  • リカバリーファクター: 2.74
  • 総取引数: 1,268
  • 利益取引: 517 (40.77%)
  • 平均利益取引: 580.23ドル
  • 最大ドローダウン: 13.82%
  • 最大エクイティドローダウン: 28.08%

追加リソース:

  • 複数のバックテスト結果: 異なる市場条件および設定におけるパフォーマンスの詳細な分析については、完全なバックテスト結果をこちらで確認してください。
  • セットファイル: 異なる取引の好みとリスクレベルに合わせた複数の最適化されたセットファイルにアクセスするにはこちら
  • HTMLテストレポート: 現在のテストレポートを確認し、パフォーマンス、ドローダウン、および取引統計の詳細をこちら
  • その他のHTMLテストレポート: こちら 

利点:

  • 信頼性のあるパフォーマンス: 幅広い市場条件で一貫した収益性を示し、取引戦略に強固な追加として貢献します。
  • リスク管理機能の統合: ゴールド市場で収益性のある機会を活用しつつ、口座の資産を効果的に管理します。
  • カスタマイズ可能: EAには複数の最適化されたセットファイルが含まれており、ロットサイズ、取引ごとのリスクなどのパラメータをトレードスタイルや口座サイズに応じて調整できます。

最適な利用者:

  • 自動ゴールド取引戦略でポートフォリオを多様化したいトレーダー。
  • H4時間枠での中期取引アプローチを求める方。
  • 適度なリスクとドローダウン管理に慣れており、より高い利益の可能性を追求するトレーダー。

MR-GOLD TRADERで利益を出し、MetaTrader 5用の信頼性と柔軟性を活用しましょう！


新しいテスト結果：MR-GOLD TRADERは初期入金10,000ドルから最終残高341,000ドルまで成長し、2019年4月8日から2024年10月28日の間に3,300%の利益を達成しました。プロフィットファクター2.42を伴うこの追加テストは、長期の時間枠での一貫したパフォーマンスと収益性を強調しています。

新しいテスト結果 (HTML)
新しい設定ファイルのダウンロード


作者のその他のプロダクト
MrGoldTrend
Mujeeb J
インディケータ
MrGoldTrend is a sophisticated trend-following indicator designed exclusively for XAUUSD (Gold) traders on the MQL5 platform. With clear, easy-to-interpret visual signals, this indicator helps you quickly identify the prevailing trend and make informed trading decisions on the H1 timeframe. MrGoldTrend’s gold lines indicate an uptrend, while blue lines signify a downtrend, providing immediate visual clarity for trend direction. Key Features: Clear Trend Visualization : Gold lines for uptrends, b
FREE
MR Score
Mujeeb J
インディケータ
The MR-Score Probability Indicator is a powerful tool designed for traders seeking an edge in identifying overbought and oversold conditions. It calculates the statistical MR-Score of price movements, providing an intuitive measure of how far the current price deviates from its historical average. Additionally, it computes the probability of price movements using the cumulative normal distribution, helping traders assess market conditions with confidence. Key Features MR-Score Calculation: Meas
フィルタ:
anderson310577
14
anderson310577 2025.07.24 21:10 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mujeeb J
3807
開発者からの返信 Mujeeb J 2025.09.21 10:04
Hi @anderson310577, We’re glad to hear you’ve had good results with MR GOLD TRADER. Your observation about trade closing is very valuable to us, and we’re already working on improvements for the next version, which will include more configuration options and optimizations 🚀. If you’d like, we’ll be happy to share the next version with you as soon as it’s published. Thank you again for trusting our work! 🙌
Benjamin Afedzie
3434
Benjamin Afedzie 2025.07.02 22:12 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mujeeb J
3807
開発者からの返信 Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Thank you @Benjamin Afedzie
Aleks_77
14
Aleks_77 2025.05.22 14:12 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mujeeb J
3807
開発者からの返信 Mujeeb J 2025.09.21 10:00
Hi @Aleks_77, Thank you for taking the time to share your feedback 🙏. We truly appreciate it, as it helps us improve MR GOLD TRADER PRO. We understand your experience and want you to know that we are already working on a new and improved version with significant enhancements and bug fixes. 🚀 Once it is published, we will update you right away. Your support means a lot to us, and we’re committed to delivering a more stable and profitable EA. Thank you again for testing and helping us grow together.
Mustafa Bilgic
132
Mustafa Bilgic 2025.05.11 15:23 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mujeeb J
3807
開発者からの返信 Mujeeb J 2025.09.21 09:55
Hi @Mustafa Bilgic, could you please check here https://mt5ea.mr-innovations.com/test_reports/
aangarita
59
aangarita 2025.04.27 12:20 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mujeeb J
3807
開発者からの返信 Mujeeb J 2025.09.21 09:43
Thank you @aangarita
Peter Dietrich
151
Peter Dietrich 2024.11.18 16:03 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Mujeeb J
3807
開発者からの返信 Mujeeb J 2024.11.19 11:20
Thank you Peter Dietrich. I have translated your review into English, and here it is: "My first review: I have tested many bots, and this one has delivered the BEST results of all the ones tested. Top! The test period was from 01.01.2024 to 18.11.2024. If the bot delivers the same results in live trading, there will be a bonus! Adjustments to the Moving Average settings, lot size, and automatic position closing were the key! Thank you, thank you, and thank you!" I'm glad to inform you that an improved version is currently being tested and will be released on January 1st, 2025. During testing, the bot grew an account from $10,000 to $900,000. This will be a paid version, but I would be happy to provide it to you for free as a token of appreciation for your review. Thank you again for your kind words!
レビューに返信