Full Snapは基本的な原則に基づいています。それぞれの通貨ペアには独自の「個性」、ボラティリティパターン、最適な取引条件があります。すべての市場に一般的な戦略を適用するのではなく、Full Snapは8つの異なるアルゴリズム戦略を採用し、それぞれがターゲット通貨ペアから最大の効率を引き出すために特別に調整されています。このエキスパートアドバイザー（EA）は、各アルゴリズムが異なる市場状況で通貨ペアごとの特性を活かし、利益を生み出す精密に調整された戦略に重点を置いています。

最良の結果を得るために、EURUSD H1でFull Snapのバックテストおよびフォワードテストを必ず実施してください。

通貨ペア別戦略アーキテクチャ

EURUSD - インスティテューショナルフロートラッカー 戦略 

  • 流動性ブレイク検出: EURUSDは世界で最も多くの機関投資家のフローを受けています。Full SnapのEURUSDアルゴリズムは、ボリュームと価格分析を通じて機関投資家の蓄積ゾーンを特定し、リテールストップが狩られ、機関資金が流入し始めた時点でポジションを取ります。システムは、ヨーロッパとニューヨークのセッションが重なる時間帯に、主要な心理的レベルを尊重するEURUSDの傾向を活用します。

AUDUSD - リスクセンチメントアナライザー

  • 戦略: コモディティ相関取引。オーストラリアドルは世界的なリスクセンチメントとコモディティ価格に非常に敏感で、予測可能なパターンを形成します。Full SnapのAUDUSDモジュールは、金、鉄鉱石先物、アジア株式指数からのクロスマーケットシグナルを監視し、中国の経済指標やFRBの政策変化によって引き起こされるAUDの強弱サイクルに先回りしてポジションを取ります。

GBPNZD - ボラティリティ拡張システム

  • 戦略: レンジブレイクアウト最適化。GBPNZDは主要クロスペアの中で最も平均日中レンジが大きいペアです。Full Snapのアルゴリズムは、ボラティリティが過去の水準を下回る圧縮ゾーンを特定し、その後爆発的なブレイクアウトを狙ってポジションを取ります。システムは高度なボラティリティ予測を用いてブレイクアウトの方向を判断し、150～300ピップの動きを定期的に捉えます。

GBPUSD - セッションギャップエクスプロイター

  • 戦略: ロンドン-ニューヨーク間のセッショントレード。GBP/USDはロンドン午前、重複時間帯、ニューヨーク午後で劇的に挙動が変わります。Full SnapのGBPアルゴリズムは、セッションごとのエントリー基準を用いて、セッション移行時のギャップ埋めの予測可能な動きと、北米経済指標発表時の反転傾向を活用します。

NZDUSD - キャリートレードモメンタムシステム

  • 戦略: 金利差取引。ニュージーランドドルは世界的なキャリートレードフローと強く相関しており、モメンタムパターンを形成します。Full SnapのNZDモジュールは、金利差の変化を追跡し、特にアジア太平洋セッションで、流動性が最適で機関投資家のフローが最も予測しやすい時間帯に、キャリートレードの開始または終了前にポジションを取ります。

USDCAD - エネルギー相関エンジン

  • 戦略: 原油とドルの逆相関取引。USD/CADは原油価格との最も強い負の相関を維持しています。Full SnapのCADアルゴリズムは、エネルギー市場のリアルタイムデータを取り入れ、原油在庫レポート、カナダのエネルギーセクターのパフォーマンス、北米のエネルギーインフラ関連ニュースに基づいてポジションを取り、市場変化への体系的な反応を捉えます。

USDCHF - セーフヘイブンフローシステム

  • 戦略: リスクオフモメンタム取引。スイスフランのセーフヘイブン通貨としての地位は、市場の不確実性が高まる時期に予測可能なフローを生み出します。Full SnapのCHFモジュールは、VIXレベル、欧州債務スプレッド、地政学的イベントなどの世界的なリスク指標を監視し、リスクオフ期間中のCHFへの資金流入前にポジションを取り、リスクセンチメントが正常化する際の反転も捉えます。

USDJPY - 中央銀行政策トラッカー

  • 戦略: 金融政策の乖離取引。USD/JPYはFRBと日本銀行の政策に敏感に反応し、長期的なトレンドのチャンスを生み出します。Full SnapのJPYアルゴリズムは、イールドカーブの動き、中央銀行の声明、介入リスクレベルを分析し、米国と日本の金融政策の乖離によって引き起こされる数週間単位のトレンドにポジションを取ります。

高度なリスク分散マトリックス

Full Snapのリスク管理は通貨ペア間の相関分析に基づいています。システムはアクティブなポジション間の相関係数を継続的に監視し、USDの強弱やコモディティ通貨グループへの過剰なエクスポージャーを防ぎます。AUDUSDとNZDUSDの相関が0.8を超えると、自動的にポジションサイズが調整され、ポートフォリオバランスが維持されます。  動的ポジション配分: 現在のボラティリティと相関に基づいて口座資金をペア間で分散し、単一通貨がリスクエクスポージャーを支配しないようにします。 クロスペアヘッジロジック: 複数のUSDペアが同時にシグナルを発すると、Full Snapは戦略的なポジションサイズ調整を通じて自然なヘッジを自動実行し、ポートフォリオのボラティリティを低減しつつ利益の可能性を維持します。

経済イベント統合システム

各アルゴリズムにはイベント特有の行動パターンが含まれています:

  • EURUSD: ECB会合、ドイツ製造業データ、米国雇用統計

  • GBPUSD: 英国中銀発表、英国インフレデータ、Brexit関連ニュース

  • AUDUSD: RBA決定、中国製造業PMI、オーストラリア雇用統計

  • USDJPY: FRB政策シグナル、日本銀行の介入リスク、米国債利回り

  • USDCAD: カナダ中銀会合、原油在庫レポート、カナダ雇用統計

  • USDCHF: スイス国立銀行発表、欧州債務危機の進展、セーフヘイブンフロー

  • NZDUSD: RBNZ会合、乳製品オークション結果、中国経済データ

  • GBPNZD: 英国-ニュージーランド間の金利差、コモディティ価格の動き

アルゴリズム調整エンジン

Full Snapの8つの戦略は独立して動作するわけではありません。マスター調整アルゴリズムが全ペア間で最適なタイミングを確保します:

セッション同期: 各通貨ペアの最適な取引セッションを優先しつつ、24時間市場カバレッジを維持。 相関監視: 通貨ペア間の相関が設定された閾値を超える場合、矛盾したポジションを防止。
ボラティリティ調整: 各ペアの現在のボラティリティと過去の水準を比較してポジションサイズを調整。 利益分散: 単一ペアが口座成長を支配しないようにし、一貫した多通貨パフォーマンスを維持。

パフォーマンスアーキテクチャ

  • 口座成長モデル: 取引サイクルごとに0.3%の口座成長を目標とし、8つのペアを組み合わせて分散されたチャンス捕捉による安定した複利成長を実現。
  • ドローダウン分散: 最大70%の口座ドローダウン制限を設定し、各ペアごとに制限を設けて単一通貨が過剰な下落リスクを引き起こさないようにします。
  • ポジション管理: 固定ロットサイズにより、最近のパフォーマンスに関わらず規律あるポジションサイズ管理を維持し、感情的なスケーリングによるシステム崩壊を防ぎます。

技術的実装

  • 最小要件: 適切なリスク分散で8ペア運用を最適化するための最低残高は$1,000。
  • プラットフォーム最適化: 安定した接続を備えたMetaTrader 5が必要で、リアルタイムのクロスマーケット分析および8つのアルゴリズムモジュール間の調整を実現。
  • 取引ウィンドウ: すべての戦略は00:10-23:00の時間帯で稼働し、異なる市場セッションでの正確なエントリーとエグジットのための最適な流動性条件を確保。

戦略的優位性

Full Snapの8戦略アプローチにより、単一通貨や市場状況に依存することはありません。EURUSDがレンジ相場でも、GBPNZDはブレイクアウトしている可能性があります。USDの強さがコモディティ通貨を圧迫している間に、CHFへのセーフヘイブンフローが活発化したり、JPYのキャリートレードモメンタムが高まることもあります。  これは相関取引やバスケット取引ではなく、それぞれの戦略が特定の通貨ペアの独自の利益創出特性を活用し、ポートフォリオ全体の安定性に貢献する精密に設計されたアルゴリズム分散です。

Full Snap: 8通貨ペア。8戦略。1つの統合システム。



cyberhiga
1104
cyberhiga 2025.10.03 06:28 
 

I purchased Full Snap. The author, Elzbieta Furyk, was also very kind. The backtest results were excellent, and I resonated with the author's EA concept. I will run it for a while and report the results.

