NasdaqRsiPullbackWithSp500

目的/戦略

このエキスパートアドバイザーは、ナスダック（USTEC）に対してRSIプルバックアプローチを採用し、S&P 500（US500）との相関関係を市場フィルターとして利用します。その目的は、既存のトレンドにおけるプルバックを取引し、横ばい局面や逆行する市場状況を回避することです。

シグナルロジック（簡略化）

トレンドバイアス（USTEC）：トレンドの方向性を決定（例：EMA または価格構造による）

RSI プルバック：過伸展後のエントリー（RSI が買われ過ぎ/売られ過ぎから回復）

相関フィルター：US500 が同じ方向性を確認した場合にのみ取引

エントリー：新しいローソク足での成行注文

SL / TP：ATR ベースのストップロス、固定のチャンス・リスク比率または ATR 乗数によるテイクプロフィット

リスク管理と実行

ボリューム管理：固定ロットまたはリスクベース（自己資本の％）、オプションで MaxLot 制限付き

ブローカーの互換性：許可されたフィリングモード（FOK/IOC/RETURN）の自動選択、ストップレベルのセキュリティ、ボリュームステップの正規化

New-Bar-Only：シグナルはローソク足が閉じたときにのみチェックされます

時間とポートフォリオの管理

オプションのセッションフィルター（サーバー時間）

グローバル変数（例：MASTER_RISK_STATUS）によるポートフォリオおよびリスクゲートのサポート

注：
この EA は完全にルールベースであり、利益やパフォーマンスを保証するものではありません。ライブ運用前にバックテストおよびデモ取引を行うことをお勧めします。
