Venom Crown

Venom Crown ― ルールベース Expert Advisor（GBPUSD中心）

Venom Crown は MetaTrader 5 用のルールベース Expert Advisor で、GBPUSD を主要取引通貨ペアとし、**ゴールド（XAUUSD）**にも対応し、ユーザー設定によりオプションでマルチシンボル取引が可能です。
本システムは H1 タイムフレームでの使用を前提に最適化されており、事前に定義された取引の実行および管理ロジック、厳格なリスク管理、オプションのニュースフィルターを組み合わせています。
すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行されます。

主な特徴
– 主な取引通貨ペア：GBPUSD
– ゴールド（XAUUSD）対応
– ユーザー設定によるオプションのマルチシンボル取引
– 推奨タイムフレーム：H1（他のタイムフレームも選択可能）
– 取引日および取引時間の設定が可能
– 固定ロットまたは残高ベースのロット設定（ユーザー制限あり）
– 1 日あたりの最大取引回数（ラウンド）を設定可能
– リスクを制限する最大日次損失制限
– Stop Loss および Take Profit の調整が可能
– バスケットレベルの取引管理
– 影響度を選択できるオプションのニュースフィルター
– Magic Number による取引識別
– 外部 DLL を使用しない 100% MT5 ネイティブ Expert Advisor

推奨設定
– 基本通貨ペア：GBPUSD
– 対応通貨ペア：GBPUSD（メイン）、XAUUSD（オプション）
– タイムフレーム：H1 推奨
– 口座タイプ：ECN または Raw スプレッド
– リスクモード：最初は固定ロットを使用し、安定したテスト後に残高ベースロットを有効化
– ブローカー時間：セッションフィルターのためにサーバー時間を正しく設定

バックテストおよび使用
– MetaTrader 5 ストラテジーテスターを使用し、現実的なスプレッドと高品質な履歴データでテスト
– ゴールドや追加通貨ペアを有効にする場合は、各設定を個別に検証
– 管理されたリスク、制限された日次取引、規律ある実行のために設計

リスク警告
Forex および CFD 取引には高いリスクが伴います。過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。
実運用の前に必ずデモ口座でテストし、失っても問題のない資金のみで取引してください。

