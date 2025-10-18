Zenith FX – 高度機械型AIシステム

概要

Zenith FX は、XAUUSD（金） および USDJPY（ドル/円） において、機関投資家レベルの精度を実現するために設計された、次世代のアルゴリズム取引アーキテクチャです。

Axon Shift と Vector Prime の分析基盤をもとに、リアルタイムのボラティリティ、流動性の変化、金属と主要通貨のクロスアセット相関に適応できる強化型ニューラル構造を統合しています。

本システムは完全自動で動作し、複数の時間軸で市場構造を分析しながら、取引実行のタイミングをグローバルな市場サイクルと同期させます。

ゴールド DQS リアルシグナル: https://www.mql5.com/en/signals/2343270

リアルシグナル USDJPY： https://www.mql5.com/en/signals/2308259 販売数は限定されています — 最初の7コピー は $399 で提供。

続く 5コピー は $499 に値上げされ、

その後は 5コピーごとに$100 ずつ価格が上昇します。 早期購入者は 最安値で永久アクセス を獲得できます。





コアアーキテクチャ

ニューラルコア（Neural Core）

システムの中枢となるインテリジェンスモジュールで、内部バランスを維持します。複数時間軸の流動性データを処理し、シグナル生成、リスク制御、実行ロジック間の連携を管理し、2つの銘柄間で一貫した動作を実現します。

アダプティブ・シグナル・レイヤー（Adaptive Signal Layer）

金と円の市場データから複雑なパターンを抽出し、実行可能な売買シグナルに変換します。市場ノイズを除去し、統計的に信頼できる構造を特定し、各銘柄特有のボラティリティやモメンタム条件に応じてロジックを適応させます。

ダイナミック・リスク・エンジン（Dynamic Risk Engine）

ボラティリティの分布、スプレッド環境、流動性深度に応じてリアルタイムでポジションエクスポージャーを再調整します。安定期および高ボラティリティ期の両方でリスクを適切に配分し、動的にロットサイズを調整します。

クオンタム・シンクロナイザー（Quantum Synchronizer）

独自のタイミングエンジンで、アルゴリズムの判断をグローバルな流動性サイクルと同期させます。アジア、ロンドン、ニューヨークの主要取引セッション間で時間的一貫性を維持し、XAUUSDおよびUSDJPYの流動性ピーク時に最適なエントリーを実現します。

運用理念

Zenith FX はグリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません。

ボラティリティキャリブレーションと時間同期に基づく単一エントリーモデルを採用し、複数の分析条件が完全に一致したときのみ取引を行います。取引頻度よりも精度と構造的安定性を重視します。

推奨環境

銘柄：XAUUSD、USDJPY

時間軸：H1

口座タイプ：ECN / Raw Spread

推奨最低残高：500 USD 以上

自動売買：有効

すべての主要パラメータは事前に最適化されており、手動調整は不要です。唯一調整可能なパラメータは リスクレベル であり、資金量やブローカー条件に応じて取引エクスポージャーを設定できます。

互換性

Zenith FX は同一端末内で他のEAと同時に稼働可能です。同一アカウントで複数のEAを使用する場合は、各EAに固有の Magic Number を設定して、取引の競合を防いでください。

設計理念

Zenith FX は機械学習型取引インテリジェンスの応用研究の成果です。

「予測ではなく同期」という哲学に基づき設計されており、ボラティリティに適応し、流動性の動きに反応し、どのような市場局面でも構造的な規律を維持します。

免責事項

本システムは個人の取引判断を支援するためのツールです。

掲載されているすべての結果、過去のシミュレーションおよびテストは情報提供のみを目的としており、将来の運用成果を保証するものではありません。

実運用前に、ユーザーは適切なリスク管理と取引インフラの互換性を確認する必要があります。