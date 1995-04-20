Doji Reversal pattern mr
- インディケータ
- DMITRII GRIDASOV
- バージョン: 1.5
- アクティベーション: 10
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「Doji Reversal pattern」
- インジケーター「Doji Reversal pattern」は純粋なプライスアクション取引です。再描画なし、遅延なし。
- インジケーターは、Doji キャンドルがパターンの中央にあり、最後のキャンドルがブレイクアウト キャンドルであるチャートで Doji Reversal パターンを検出します。
- 強気 Doji Reversal パターン - チャートに青い矢印のシグナル (画像を参照)。
- 弱気 Doji Reversal パターン - チャートに赤い矢印のシグナル (画像を参照)。
- PC、モバイル、および電子メール アラート付き。
- インジケーター「Doji Reversal pattern」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。
