10004 TRADE_RETCODE_REQUOTE リクオート

10006 TRADE_RETCODE_REJECT リクエストが却下されました

10007 TRADE_RETCODE_CANCEL トレーダーによってリクエストがキャンセルされました

10008 TRADE_RETCODE_PLACED 注文が出されました

10009 TRADE_RETCODE_DONE リクエストが完了しました

10010 TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL リクエストの一部のみが完了しました

10011 TRADE_RETCODE_ERROR リクエスト処理エラーが発生しました

10012 TRADE_RETCODE_TIMEOUT リクエストがタイムアウトによってキャンセルされました

10013 TRADE_RETCODE_INVALID リクエストが無効です

10014 TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME リクエストのボリュームが無効です

10015 TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE リクエストの価格が無効です

10016 TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS リクエストのストップが無効です

10017 TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED 取引が無効になっています

10018 TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED 市場が閉まっています

10019 TRADE_RETCODE_NO_MONEY リクエストを完了するための十分な資金がありません

10020 TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED 価格が変更されました

10021 TRADE_RETCODE_PRICE_OFF リクエストを処理するためのクォートがありません

10022 TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION リクエストの注文有効期限が無効です

10023 TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED 注文状態が変更されました

10024 TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS リクエストが頻繁すぎます

10025 TRADE_RETCODE_NO_CHANGES リクエストに変更はありません

10026 TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT 自動売買がサーバーによって無効にされています

10027 TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT 自動売買がクライアント端末によって無効にされています

10028 TRADE_RETCODE_LOCKED リクエストは処理のためにロックされています

10029 TRADE_RETCODE_FROZEN 注文またはポジションが凍結されています

10030 TRADE_RETCODE_INVALID_FILL 無効な 注文執行タイプ

10031 TRADE_RETCODE_CONNECTION 取引サーバーに接続されていません

10032 TRADE_RETCODE_ONLY_REAL 操作はライブ口座でのみ許可されています

10033 TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS 未決注文数が上限に達しました

10034 TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME 銘柄の注文およびポジションの数量が上限に達しました

10035 TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER 誤っているまたは禁止されている 注文タイプ

10036 TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED 指定された POSITION_IDENTIFIER を持つポジションはすでに決済されています

10038 TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME 決済しようとしている数量が現在のポジション数量を超えています

10039 TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST 指定されたポジションには既に決済注文が存在します。これはヘッジシステムで取引している場合に発生する可能性があります。 既存のポジションを反対注文で決済しようとした際に、すでにそのポジションに対して決済注文が存在している場合

ポジションを全量または部分決済しようとした際に、すでに存在する決済注文と新たに発注しようとしている注文の合計数量が、現在のポジション数量を超えている場合

10040 TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS 口座上で同時に保有できるポジション数は、サーバー設定によって制限されている場合があります。制限に達すると、新規注文を出そうとした際にサーバーから TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONSエラーが返されます。この制限の動作は、ポジション会計の種類によって異なります。 ネッティング：保有中のポジションの数が制限の対象となります。制限に達すると、新たなポジション数を増やす可能性のある注文の発注ができなくなります。つまり、すでにポジションを保有している銘柄に対する注文のみが許可されます。なお、現在の未決注文はカウントされません。これは、未決注文の約定によって既存ポジションが変化する可能性はあっても、ポジション数が増えるわけではないためです。

ヘッジ：保有中のポジションに加えて未決注文の数も制限の対象となります。これは、未決注文が約定すれば、必ず新たなポジションが追加で発生するためです。制限に達している場合、新たなポジションを開くための成行注文も予約注文も出すことができなくなります。

10041 TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL 未決注文の執行リクエストは却下され、注文はキャンセルされました