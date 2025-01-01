ブルパワー（ Bulls Power ）オシレーター指標のシグナル

このシグナルモジュールはブルパワーオシレーター指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類 条件の説明 買いシグナル 買いシグナルはありません。 売りシグナル 反転 — オシレーターが下向きで分析されたバーでの値が正です。 発散 — 指標の最初の分析された天井が1つ前のものよりも低く、対応する価格の天井は、1つ前のものよりも高いです。更に、指標はゼロレベルを超えて下降してはいけません。 買いに異議なし シグナルはありません。 売りに異議なし 指標値が正です。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。