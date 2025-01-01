ドキュメントセクション
エンベロープ（ Envelopes ）指標のシグナル

このシグナルモジュールはEnvelopes（エンベローブ）指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類

条件の説明

買いシグナル
  • 価格は分析されているバーで指標の下の線の近くにあります。

Envelopes - 買いシグナル

 

  • 分析されているバーでは、価格が指標の上部の線を交差します。

Envelopes - 買いシグナル

売りシグナル
  • 分析されているバーでは、価格が指標の上部の線を交差します。

Envelopes - 売りシグナル

 

  • 分析されているバーでは、価格が指標の下部の線を交差します。

Envelopes - 売りシグナル

買いに異議なし

シグナルはありません。

売りに異議なし

シグナルはありません。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。

パラメータ

説明

Weight

0〜1 のモジュールのシグナルの重み

PeriodMA

指標計算の期間

Shift

時間軸に沿っての指標のシフト（バー単位）

Method

平均化の方法

Applied

指標計算に使用される価格列***

Deviation

中心線（MA）からのエンベロープの境界の百分率での偏差

 