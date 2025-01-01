MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール資金管理のクラス
資金管理のクラス
このセクションには、資金及びリスク管理のクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。
これらのクラスの使用は、取引ストラテジーの作成時（及びテスト時）に時間を節約します。
MQL5 標準ライブラリの資金及びリスク管理に関連したファイルは、端末ディレクトリの Include\Expert\Money\ フォルダ内に配置されています。
Class
説明
このクラスは、事前に定義された固定ロットサイズでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。
このクラスは、事前に定義された固定証拠金での取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。
このクラスは、事前に定義されたリスクでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。<77/84/88% >
このクラスは、事前に定義された最小限のロットサイズでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。
このクラスは、前の取引の結果に応じて変更されたロットサイズでの取引に基づく資金管理アルゴリズムを実装します。