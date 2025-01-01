資金管理のクラス

このセクションには、資金及びリスク管理のクラスの操作に関する技術的な詳細と関連するMQL5 標準ライブラリコンポーネントの説明が含まれています。

これらのクラスの使用は、取引ストラテジーの作成時（及びテスト時）に時間を節約します。

MQL5 標準ライブラリの資金及びリスク管理に関連したファイルは、端末ディレクトリの Include\Expert\Money\ フォルダ内に配置されています。