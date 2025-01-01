相対力指数（ Relative Vigor Index ）オシレーターのシグナル

このシグナルモジュールは相対活力指数オシレーターのマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類 条件の説明 買いシグナル 中心線とシグナル線の交差 — 分析されているバーでは中心線がシグナル線を上回り、1 つ前のバーではシグナル線を下回ります。 売りシグナル 中心線とシグナル線の交差 — 分析されているバーでは中心線がシグナル線を下回り、1 つ前のバーではシグナル線を上回ります。 買いに異議なし 分析されているバーでオシレーター値が増加します。 売りに異議なし 分析されているバーでオシレーター値が減少します。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。