日中時間フィルタのシグナル
このモジュールは、市場モデルの効率が時間的に変化するという仮定に基づいています。このモジュールを使用すると、他のモジュールから受信したシグナルを曜日と時間でフィルタすることが出来ます。これで、不利な時間帯を遮断によって生成されたシグナルの品質を増加することができします。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。
シグナル生成の条件
下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。
|
シグナルの種類
|
条件の説明
|
買いシグナル
|
シグナルはありません。
|
売りシグナル
|
シグナルはありません。
|
買いに異議なし
|
現在日付と時刻が指定されたパラメータを満たします。
|
売りに異議なし
|
現在日付と時刻が指定されたパラメータを満たします。
調整可能のパラメータ
このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。
|
パラメータ
|
説明
|
Weight
|
0〜1 のモジュールのシグナルの重み
|
GoodHourOfDay
|
一日で売買シグナルが有効になる時間（ 0~23）値が -1 の場合、シグナルは一日を通して有効です。
|
BadHoursOfDay
|
ビットフィールド。このフィールドの各ビットが時間に対応します。（ 0 ビット - 0 時、... 23 ビット - 23 時）。ビット値が 0 の場合、売買シグナルは対応する時間で有効にされます。ビット値が 1 の場合、売買シグナルは対応する時間で無効にされます。指定された数は、2進数として表されるビットマスクとして使用されます。
無効にされた時間は有効なものよりも高い優先度を持っています。
|
GoodDayOfWeek
|
売買シグナルが有効な曜日（ 0~6 で6が日曜日）。値が -1 の場合、シグナルは一週間を通して有効です。
|
BadDaysOfWeek
|
ビットフィールド。このフィールドの各ビットが曜日に対応します。（ 0 ビット - 日曜、... 23 ビット - 土曜）。ビット値が 0 の場合、売買シグナルは対応する曜日で有効にされます。ビット値が 1 の場合、売買シグナルは対応する曜日で無効にされます。指定された数は、2進数として表されるビットマスクとして使用されます。
無効にされた曜日は有効なものよりも高い優先度を持っています。