ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール売買シグナルのモジュールAC オシレーター（ Accelerator Oscillator ）指標のシグナル 

AC オシレーター（ Accelerator Oscillator ）指標のシグナル

このモジュールはＡＣオシレーター指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類

条件の説明

買いシグナル
  • 指標値が正で、分析されているバー及び1 つ前のバーで上昇します。

ACオシレーター - 買いシグナル

 

  • 指標値が負で、分析されているバー及び1 つ前のバーで上昇します。

売りシグナル
  • 指標値が負で、分析されているバー及び1 つ前のバーで下降します。

ACオシレーターー - 売りシグナル

 

  • 指標値が負で、分析されているバー及び1 つ前のバーで下降します。

ACオシレーターー - 売りシグナル

買いに異議なし

分析されているバーで指標値が増加します。

売りに異議なし

分析されているバーで指標値が減少します。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。

パラメータ

説明

Weight

0〜1 のモジュールのシグナルの重み