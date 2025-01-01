オーサムオシレーター（ Awesome Oscillator ）指標のシグナル

このシグナルモジュールはオーサムオシレーター指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類 条件の説明 買いシグナル ソーサ— — 分析されているバーでの指標の値が上昇、前のバーでは下降し、両方の値が正です。 ゼロ線の交差 — 分析されているバーでの指標値が正で、1 つ前のバーでは負です。 発散 — 指標の最初の分析底が1つ前のものよりも浅くなり、対応する価格の谷は、1つ前のものよりも深いです。更に、指標はゼロレベルを超えて上昇してはいけません。 売りシグナル ソーサ— — 分析されているバーでの指標の値が下降、前のバーでは上昇し、両方の値が負です。 ゼロ線の交差 — 分析されているバーでの指標値が負で、1 つ前のバーでは正です。 発散 — 指標の最初の分析された天井が1つ前のものよりも低く、対応する価格の天井は、1つ前のものよりも高いです。更に、指標はゼロレベルを超えて下降してはいけません。 買いに異議なし 分析されているバーで指標値が増加します。 売りに異議なし 分析されているバーで指標値が減少します。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。