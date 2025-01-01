ドキュメントセクション
CTrailingPSAR

CTrailingPSAR は、パラボリック SAR 指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装するクラスです。

説明

CTrailingPSAR クラスは、一つ前の（完成した）パラボリック SAR 指標の値に基づいたトレール注文のアルゴリズムを実装します。

宣言

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

タイトル

  #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

クラスメソッド

初期化

 

Step

パラボリック SAR 指標のステップ値を設定します。

Maximum

パラボリック SAR 指標の最大値を設定します。

virtual InitIndicators

指標と時系列を初期化します。

トレールの方法のチェック

 

virtual CheckTrailingStopLong

ロング（買い）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックします。

virtual CheckTrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのトレール注文の条件をチェックします。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 