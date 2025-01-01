移動平均（ Moving Average ）指標のシグナル

このシグナルモジュールは移動平均指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類 条件の説明 買いシグナル 価格が下向きに指標を交差（分析されているバーの始値が指標を上回り、終値が指標を下回る）し、指標が上昇しています（弱いシグナル）。 移動平均交差。 価格が上向きに指標を交差（分析されているバーの始値が指標を下回り、終値が指標を上回る）し、指標が上昇しています（強いシグナル）。 バーの下部の影が指標と交差（分析されているバーの始値と終値が指標を上回り、安値が指標を下回る）し、指標が上昇しています（弱いシグナル）。 売りシグナル 価格が上向きに指標と交差（分析されているバーの始値が指標を下回り、終値が指標を上回る）し、指標が下降しています（弱いシグナル）。 移動平均交差。 価格が下向きに指標を交差（分析されているバーの始値が指標を上回り、終値が指標を下回る）し、指標が下降しています（強いシグナル）。 バーの上部の影が指標と交差（分析されているバーの始値と終値が指標を下回り、高値が指標を上回る）し、指標が下降しています（弱いシグナル）。 買いに異議なし 価格が指標を上回ります。 売りに異議なし 価格が指標を下回ります。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。