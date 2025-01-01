ドキュメントセクション
パラボリック SAR（ Parabolic SAR ） 指標のシグナル 

パラボリック SAR 指標のシグナル

このシグナルモジュールはパラボリック SAR 指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。

シグナル生成の条件

下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。

シグナルの種類

条件の説明

買いシグナル

反転 — 分析されているバーでは指標が価格を下回り、1 つ前のバーでは価格を上回ります。

Parabolic SAR - 買いシグナル

売りシグナル

反転 — 分析されているバーでは指標が価格を上回り、1 つ前のバーでは価格を下回ります。

Parabolic SAR - 売りシグナル

買いに異議なし

価格が指標を上回ります。

売りに異議なし

価格が指標を下回ります。

注意事項

エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。

調整可能のパラメータ

このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。

パラメータ

説明

Weight

0〜1 のモジュールのシグナルの重み

Step

価格増分ステップ

Maximum

価格と指標の収束の最大速度

 