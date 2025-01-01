MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュール売買シグナルのモジュールパラボリック SAR（ Parabolic SAR ） 指標のシグナル
- AC オシレーター（ Accelerator Oscillator ）指標のシグナル
- 適応型移動平均（ Adaptive Moving Average ）指標のシグナル
- オーサムオシレーター（ Awesome Oscillator ）指標のシグナル
- ベアパワー（ Bears Power ）オシレーター指標のシグナル
- ブルパワー（ Bulls Power ）オシレーター指標のシグナル
- CCI( Commodity Channel Index、コモディティチャンネルインデックス)指標のシグナル
- デマーカー（ DeMarker ）オシレーター指標のシグナル
- 2 重指数移動平均（ Double Exponential Moving Average ）指標のシグナル
- エンベロープ（ Envelopes ）指標のシグナル
- フラクタル適応型移動平均（ Fractal Adaptive Moving Average ）指標のシグナル
- 日中時間フィルタのシグナル
- MACD オシレーターのシグナル
- 移動平均（ Moving Average ）指標のシグナル
- パラボリック SAR（ Parabolic SAR ） 指標のシグナル
- 相対力指数（ Relative Strength Index ）オシレーターのシグナル
- 相対力指数（ Relative Vigor Index ）オシレーターのシグナル
- ストキャスティックス（ Stochastic ）のシグナル
- 3 重指数平均（ Triple Exponential Average ）オシレーターのシグナル
- 3 重指数移動平均（ Triple Exponential Moving Average ）指標のシグナル
- ウィリアムパーセントレンジ（ Williams Percent Range ）オシレーターのシグナル
パラボリック SAR 指標のシグナル
このシグナルモジュールはパラボリック SAR 指標のマーケットモデルに基づいています。モジュールから得られるシグナルに基づいての取引意思決定の仕組みは別のセクションで説明されています。
シグナル生成の条件
下記は、モジュールがエキスパートアドバイザーへのシグナルを受け渡す条件についてを説明します。
|
シグナルの種類
|
条件の説明
|
買いシグナル
|
反転 — 分析されているバーでは指標が価格を下回り、1 つ前のバーでは価格を上回ります。
|
売りシグナル
|
反転 — 分析されているバーでは指標が価格を上回り、1 つ前のバーでは価格を下回ります。
|
買いに異議なし
|
価格が指標を上回ります。
|
売りに異議なし
|
価格が指標を下回ります。
注意事項
エキスパートアドバイザーの動作モード（「Every tick」（ティックごと）または「Open prices only」（始値のみ））に応じて、分析バーは（インデックス 0 の）現在足、または（インデックス 1 の）直近に形成されたバーのいずれかです。
調整可能のパラメータ
このモジュールは、以下の調整可能なパラメータを持っています。
|
パラメータ
|
説明
|
Weight
|
0〜1 のモジュールのシグナルの重み
|
Step
|
価格増分ステップ
|
Maximum
|
価格と指標の収束の最大速度