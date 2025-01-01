MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingNone
CTrailingNone
CTrailingNone はスタブクラスです。このクラスは、ストラテジーがトレール注文を使用しない場合に Trailng オブジェクトの初期化時に使用されるべきです。
説明
CTrailingNone クラスは、トレール注文アルゴリズムを実装しません。トレール注文条件をチェックするメソッドは常に false を返します。
宣言
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
タイトル
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
継承階層
CTrailingNone
クラスメソッド
|
トレールの方法のチェック
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
ロング（買い）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックするスタブメソッドです。
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
ショート（売り）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックするスタブメソッドです。
|
クラスから継承されたメソッド CObject
|
クラスから継承されたメソッド CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
クラスから継承されたメソッド CExpertTrailing