CTrailingNone

CTrailingNone はスタブクラスです。このクラスは、ストラテジーがトレール注文を使用しない場合に Trailng オブジェクトの初期化時に使用されるべきです。

説明

CTrailingNone クラスは、トレール注文アルゴリズムを実装しません。トレール注文条件をチェックするメソッドは常に false を返します。

宣言

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

タイトル

  #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

継承階層

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

クラスメソッド

トレールの方法のチェック

 

virtual CheckTrailingStopLong

ロング（買い）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックするスタブメソッドです。

virtual CheckTrailingStopShort

ショート（売り）ポジションのトレ—ル注文の条件をチェックするスタブメソッドです。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

クラスから継承されたメソッド CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

クラスから継承されたメソッド CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort