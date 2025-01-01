ドキュメントセクション
MQL5 リファレンスPython用MetaTradermarket_book_release 

MetaTrader5ターミナルの指定された銘柄の板情報変更イベントへの購読をキャンセルします。

market_book_release(
  symbol     // 金融商品名
)

symbol

[in] 金融商品名。名前なし必須パラメータ。

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse。

注意事項

この関数はMarketBookReleaseに似ています。

