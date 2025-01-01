ドキュメントセクション
symbol_info_tick

指定した金融商品の最後のティックを取得します。

symbol_info_tick(
  symbol      // 金融商品名
)

symbol

[in] 金融商品名。名前なし必須パラメータ。

戻り値

タプル形式で情報を返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。

注意事項

この関数はSymbolInfoTickに似ています。

例：

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# 気配値表示でGBPUSDの表示を有効にする試み
selected=mt5.symbol_select("GBPUSD",True)
if not selected:
  print("Failed to select GBPUSD")
   mt5.shutdown()
  quit()
 
# 最後のGBPUSDティックを表示する
lasttick=mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")
print(lasttick)
# ティックフィールド値をリスト形式で表示する
print("Show symbol_info_tick(\"GBPUSD\")._asdict():")
symbol_info_tick_dict = mt5.symbol_info_tick("GBPUSD")._asdict()
for prop in symbol_info_tick_dict:
  print("  {}={}".format(prop, symbol_info_tick_dict[prop]))
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()
 
 
結果:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
Tick(time=1585070338, bid=1.17264, ask=1.17279, last=0.0, volume=0, time_msc=1585070338728, flags=2, volume_real=0.0)
Show symbol_info_tick._asdict():
 time=1585070338
 bid=1.17264
 ask=1.17279
 last=0.0
 volume=0
 time_msc=1585070338728
 flags=2
 volume_real=0.0

