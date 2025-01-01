ドキュメントセクション
positions_total

ポジションの数を取得します。

positions_total()

戻り値

整数値。

注意事項

この関数はPositionsTotalに似ています。

例：

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# ポジションの存在を確認する
positions_total=mt5.positions_total()
if positions_total>0:
  print("Total positions=",positions_total)
else:
  print("Positions not found")
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()

参照

positions_getorders_total