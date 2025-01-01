ドキュメントセクション
history_deals_total

指定された期間内の取引履歴の取引数を取得します。

history_deals_total(
  date_from,   // 取引がリクエストされている最初の日
  date_to       // 取引がリクエストされている最後の日
  )

パラメータ

date_from

[in]  取引がリクエストされている最初の日。「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。

date_to

[in]  取引がリクエストされている最後の日。「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。

戻り値

整数値。

注意事項

この関数はHistoryDealsTotalに似ています。

例：

from datetime import datetime
import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# 履歴内の取引数を取得する
from_date=datetime(2020,1,1)
to_date=datetime.now()
deals=mt5.history_deals_total(from_date, to_date)
if deals>0:
  print("Total deals=",deals)
else:
  print("Deals not found in history")
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()

