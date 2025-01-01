- initialize
history_deals_total
指定された期間内の取引履歴の取引数を取得します。
history_deals_total(
パラメータ
date_from
[in] 取引がリクエストされている最初の日。「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。
date_to
[in] 取引がリクエストされている最後の日。「datetime」オブジェクトまたは1970年1月1日からの経過秒数として設定されます。名前なし必須パラメータ。
戻り値
整数値。
注意事項
この関数はHistoryDealsTotalに似ています。
例：
from datetime import datetime
