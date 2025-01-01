ドキュメントセクション
account_info

現在の口座に関する情報を取得します。

account_info()

戻り値

名前付きタプル構造(namedtuple)の形式で情報を返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。

注意事項

この関数では、AccountInfoIntegerAccountInfoDoubleAccountInfoStringを使用して取得できるすべてのデータを1回の呼び出しで返します。

例：

import MetaTrader5 as mt5
import pandas as pd
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# パスワードとサーバを指定して取引口座に接続する
authorized=mt5.login(25115284, password="gqz0343lbdm")
if authorized:
  account_info=mt5.account_info()
   if account_info!=None:
      # display trading account data 'as is'
      print(account_info)
      # display trading account data in the form of a dictionary
      print("Show account_info()._asdict():")
       account_info_dict = mt5.account_info()._asdict()
      for prop in account_info_dict:
          print("  {}={}".format(prop, account_info_dict[prop]))
       print()
 
       # ディクショナリをDataFrameに変換して出力する
      df=pd.DataFrame(list(account_info_dict.items()),columns=['property','value'])
       print("account_info() as dataframe:")
       print(df)
else:
  print("failed to connect to trade account 25115284 with password=gqz0343lbdm, error code =",mt5.last_error())
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()
 
 
結果:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
AccountInfo(login=25115284, trade_mode=0, leverage=100, limit_orders=200, margin_so_mode=0, ....
Show account_info()._asdict():
 login=25115284
 trade_mode=0
 leverage=100
 limit_orders=200
 margin_so_mode=0
 trade_allowed=True
 trade_expert=True
 margin_mode=2
 currency_digits=2
 fifo_close=False
 balance=99511.4
 credit=0.0
 profit=41.82
 equity=99553.22
 margin=98.18
 margin_free=99455.04
 margin_level=101398.67590140559
 margin_so_call=50.0
 margin_so_so=30.0
 margin_initial=0.0
 margin_maintenance=0.0
 assets=0.0
 liabilities=0.0
 commission_blocked=0.0
 server=MetaQuotes-Demo
 currency=USD
 company=MetaQuotes Software Corp.
 
account_info() as dataframe
             property                      value
0                login                   25115284
1           trade_mode                          0
2             leverage                        100
3         limit_orders                        200
4       margin_so_mode                          0
5        trade_allowed                       True
6         trade_expert                       True
7          margin_mode                          2
8      currency_digits                          2
9           fifo_close                      False
10             balance                    99588.3
11              credit                          0
12              profit                     -45.13
13              equity                    99543.2
14              margin                      54.37
15         margin_free                    99488.8
16        margin_level                     183085
17      margin_so_call                         50
18        margin_so_so                         30
19      margin_initial                          0
20  margin_maintenance                          0
21              assets                          0
22         liabilities                          0
23  commission_blocked                          0
24                name                James Smith
25              server            MetaQuotes-Demo
26            currency                        USD
27             company  MetaQuotes Software Corp.

参照

