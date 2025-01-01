ドキュメントセクション
指定した金融商品のデータを取得します。

symbol_info(
  symbol      // 金融商品名
)

symbol

[in] 金融商品名。名前なし必須パラメータ。

戻り値

名前付きタプル構造(namedtuple)の形式で情報を返します。エラーの場合はNoneを返します。エラーに関する情報はlast_error()を使用して取得できます。

注意事項

この関数では、SymbolInfoIntegerSymbolInfoDoubleSymbolInfoStringを使用して取得できるすべてのデータを1回の呼び出しで返します。

例：

import MetaTrader5 as mt5
# MetaTrader 5パッケージについてのデータを表示する
print("MetaTrader5 package author: ",mt5.__author__)
print("MetaTrader5 package version: ",mt5.__version__)
 
# MetaTrader 5ターミナルとの接続を確立する
if not mt5.initialize():
   print("initialize() failed, error code =",mt5.last_error())
  quit()
 
# 気配値表示でEURJPY銘柄の表示を有効にする試み
selected=mt5.symbol_select("EURJPY",True)
if not selected:
  print("Failed to select EURJPY")
   mt5.shutdown()
  quit()
 
# EURJPY銘柄プロパティを表示する
symbol_info=mt5.symbol_info("EURJPY")
if symbol_info!=None:
  # ターミナルデータを「そのまま」表示する    
   print(symbol_info)
   print("EURJPY: spread =",symbol_info.spread,"  digits =",symbol_info.digits)
  # 銘柄のプロパティをリストとして表示する
  print("Show symbol_info(\"EURJPY\")._asdict():")
   symbol_info_dict = mt5.symbol_info("EURJPY")._asdict()
  for prop in symbol_info_dict:
      print("  {}={}".format(prop, symbol_info_dict[prop]))
 
# MetaTrader 5ターミナルへの接続をシャットダウンする
mt5.shutdown()
 
 
結果:
MetaTrader5 package author:  MetaQuotes Software Corp.
MetaTrader5 package version:  5.0.29
SymbolInfo(custom=False, chart_mode=0, select=True, visible=True, session_deals=0, session_buy_orders=0, session_sell_orders=0, ...
EURJPY: spread = 17   digits = 3
Show symbol_info()._asdict():
 custom=False
 chart_mode=0
 select=True
 visible=True
 session_deals=0
 session_buy_orders=0
 session_sell_orders=0
 volume=0
 volumehigh=0
 volumelow=0
 time=1585069682
 digits=3
 spread=17
 spread_float=True
 ticks_bookdepth=10
 trade_calc_mode=0
 trade_mode=4
 start_time=0
 expiration_time=0
 trade_stops_level=0
 trade_freeze_level=0
 trade_exemode=1
 swap_mode=1
 swap_rollover3days=3
 margin_hedged_use_leg=False
 expiration_mode=7
 filling_mode=1
 order_mode=127
 order_gtc_mode=0
 option_mode=0
 option_right=0
 bid=120.024
 bidhigh=120.506
 bidlow=118.798
 ask=120.041
 askhigh=120.526
 asklow=118.828
 last=0.0
 lasthigh=0.0
 lastlow=0.0
 volume_real=0.0
 volumehigh_real=0.0
 volumelow_real=0.0
 option_strike=0.0
 point=0.001
 trade_tick_value=0.8977708350166538
 trade_tick_value_profit=0.8977708350166538
 trade_tick_value_loss=0.8978272580355541
 trade_tick_size=0.001
 trade_contract_size=100000.0
 trade_accrued_interest=0.0
 trade_face_value=0.0
 trade_liquidity_rate=0.0
 volume_min=0.01
 volume_max=500.0
 volume_step=0.01
 volume_limit=0.0
 swap_long=-0.2
 swap_short=-1.2
 margin_initial=0.0
 margin_maintenance=0.0
 session_volume=0.0
 session_turnover=0.0
 session_interest=0.0
 session_buy_orders_volume=0.0
 session_sell_orders_volume=0.0
 session_open=0.0
 session_close=0.0
 session_aw=0.0
 session_price_settlement=0.0
 session_price_limit_min=0.0
 session_price_limit_max=0.0
 margin_hedged=100000.0
 price_change=0.0
 price_volatility=0.0
 price_theoretical=0.0
 price_greeks_delta=0.0
 price_greeks_theta=0.0
 price_greeks_gamma=0.0
 price_greeks_vega=0.0
 price_greeks_rho=0.0
 price_greeks_omega=0.0
 price_sensitivity=0.0
 basis=
 category=
 currency_base=EUR
 currency_profit=JPY
 currency_margin=EUR
 bank=
 description=Euro vs Japanese Yen
 exchange=
 formula=
 isin=
 name=EURJPY
 page=http://www.google.com/finance?q=EURJPY
 path=Forex\EURJPY

参照

account_infoterminal_info